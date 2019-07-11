2019-07-11T15:51:00+03:00
Авто

За грязный номер челябинских водителей оштрафуют на 5000 рублей

Экипажам ГИБДД поставили задачу по поиску хитрых автомобилистов
Алексей МИКУШИН
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За грязные номера водителей могут лишить прав. Фото: Алексей БУЛАТОВ.За грязные номера водителей могут лишить прав. Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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Чтобы не попасться на штрафы с камер, водители идут на маленькие аферы. Например, перевернут госномер или попросту замажут цифры грязью. В полиции сейчас уделяют особое внимание отлову таких хитрецов. Экипажам ГИБДД дают ориентировки по поиску и задержанию нарушителей.

ГОСНОМЕР ДОЛЖЕН ЧИТАТЬСЯ С 20 МЕТРОВ

— В июне вышло разъяснение Верховного суда, где четко обозначены меры ответственности водителей за подобные уловки. Так, к примеру, если знак читается, но установлен неправильно, то водителю грозит штраф в 500 рублей. Если затерты буквы или на знаке грязь — то это уже расценивается как умышленная порча. За такое штраф уже доходит до 5000 рублей, либо водитель лишается прав на три месяца. Например, водители часто умышленно затирают номер так, что из цифры «8» делают тройку. А из буквы «О» делают «С», — объяснил на пресс-конференции в «Комсомольской правде» заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, полковник полиции Максим Куляшов.

Если авто принадлежит юрлицу, то размер штрафа может доходить до 400 тысяч рублей, а водитель лишается прав на год.

Номерной знак по закону должен хорошо читаться с 20 метров.

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ И СЕМЬЮ ПОДСТАВИТ

Челябинцам напомнили об ужесточении ответственности для пьяных водителей, которые еще и устраивают тяжкие ДТП. Так, повторная пьянка за рулем сейчас обернется нарушителю штрафом в 200-300 тысяч рублей и возбуждением уголовного дела.

Если в аварии из-за пьяного водителя кто-то погибнет, то виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Максим Куляшов. Фото: Алексей МИКУШИН

Замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Максим Куляшов.Фото: Алексей МИКУШИН

— Нужно понимать, что пьяный водитель получает уже уголовную судимость, а от этого уже сложно «отмыться». Он фактически подставляет всех членов своей семьи, которых после этого могут ограничить при приеме на работу, при поступлении в вуз. Таковы законы, — подчеркивает Максим Куляшов.

КАМЕРЫ УВИДЯТ СТРАХОВКУ

В Москве уже опробовали системы камер, которые распознают автомобили без ОСАГО. Когда такое будет в Челябинске?

— Пока систему сложно настроить на такую функцию. Но, думаю, уже через год-полтора такая система заработает. Все участники дорожного движения должны иметь полис ОСАГО — хоть бумажный, хоть электронный. Это аксиома, которая облегчает жизнь водителям, — заявил полковник Куляшов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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