Как Казанская икона Божьей Матери помогла русским

17 июля, среда

Постный день

Страстотерпца Николая II и его семьи

Царскую семью, в отличие от аристократии, выделяла искренняя вера. В духе православия были воспитаны все дети Николая. Они посещали каждое воскресное богослужение, соблюдали все посты. Сам царь был аскетом и в обычные дни питался очень скудно. При этом обладал немалой физической силой. В годы правления при его материальной поддержке было построено 10 тысяч храмов и открыто 250 монастырей. Однако общее духовное обнищание страны и война привели страну к кризису и революции.

Временное правительство назначило комиссию по расследованию деятельности Императора, но ничего порочащего не нашли. И вместо того чтобы освободить царскую семью, ее отправили в Тобольск, а затем в Екатеринбург, где они оказались в руках большевиков, которые расстреляли их в подвале Ипатьевского дома.

18 июля, четверг

Поста нет

Преподобномученица Елизавета

Родилась в 1864 году в протестантской семье герцога Гессен-Дармштадтского. Старшая сестра Александры Федоровны, супруги Николая II. В 20 лет вышла замуж за князя Сергея Александровича, брата Александра III. Всем сердцем приняла Православие. Трудилась в больницах, приютах, домах престарелых и военных госпиталях медсестрой. В 1905 году в теракте погиб ее муж. И она посвятила свою жизнь Господу, создав в Москве обитель труда и милосердия. Арестована в 1918 году. Вместе с монахинями большевики живьем скинули Елизавету в шахту. Ее мощи в 1920 году были доставлены в Иерусалим.

19 июля, пятница

Постный день

Преподобный Сисой Великий († 429)

Жил 60 лет отшельником в Египетской пустыне в пещере Антония Великого. Имел дар чудотворения, однажды по его молитве ожил умерший мальчик. Всех паломников принимал с любовью. Каждому на вопрос о том, как спастись, отвечал: «Считать себя ниже всех и быть смиренным». Когда Сисой лежал на смертном одре, окружавшие его монахи спросили, что он видит. Он сказал: «Пришли Ангелы за моей душой, а я прошу их дать мне еще времени на покаяние». «Зачем, ты же свят?» — удивились ученики. А он ответил: «Поверьте, я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния своего». После этих слов лицо Сисоя просияло, как солнце, так, что монахи не могли на него смотреть. Преподобный успел сказать им, что видит Самого Господа.

20 июля, суббота

Поста нет

Преподобная Евфросиния

Величайшая русская святая. В миру Евдокия. В 1367 году вышла замуж за Великого князя Московского Димитрия Донского. Одного из их сыновей крестил Сергий Радонежский. Построила множество храмов. В Кремле основала Вознесенский монастырь. По ее молитвам был остановлен поход Тамерлана на Русь. После гибели мужа под княжескими одеждами носила вериги.

Воспитала пятерых сыновей. Передала старшему власть и пешком отправилась в монастырь. По дороге ее узнавали люди. Известно, что несколько нищих больных дерзнули прикоснуться к ее одеждам и были исцелены.

21 июля, воскресенье

Поста нет

Явление иконы Богородицы в Казани (1579)

Трудно шла миссионерская деятельность в покоренной Казани среди мусульман и язычников. Пресвятая Богородица послала православным Небесную помощь, явив Свою чудотворную икону. В тот год страшный пожар истребил половину Казанского кремля. Местные жители говорили, что Бог прогневался на христиан. Рядом с Кремлем тогда строил дом стрелец Даниил Онучин. Его девятилетней дочери Матроне явилась во сне Божия Матерь и повелела достать икону, зарытую в прошлые времена в земле тайными христианами. Святой образ перенесли с крестным ходом в первый православный храм Казани. Во время шествия исцелились два слепца — Иосиф и Никита. И вскоре город встал из руин. В год явления иконы к Руси была присоединена Сибирь.

22 июля, понедельник

Поста нет

Священномученик Константин Лебедев (1884-1918)

Родился в Екатеринбургском уезде, служил в селе Уецкое. Во время революции и гражданской войны остался служить, несмотря на то что по краю прошла волна диких расправ большевиков над пастырями. Их почти всех уничтожили. На отца Константина донес местный бедняк Захар, ложно обвинив его в агитации против большевиков. Он надеялся, что после ареста ему достанется скудное имущество батюшки. Священника арестовали и подвергли жестоким мучениям, о которых рассказал местный сторож: «Бороду вырвали с мясом, кожу на лбу надрезали, на ладонях мягкие места срезали, сухожилия на костях рук перерезали». Обезображенное тело Константина палачи закидали соломой и навозом. И только через несколько дней оно было погребено.

23 июля, вторник

Поста нет

В этот день в храмах читают отрывок из Евангелия от Матфея (гл. 13):

Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.

Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.

Толкование Феофана Затворника:

Сеяно доброе семя, но пришел враг и посеял плевелы посреди пшеницы. Плевелы — это в Церкви ереси и расколы, а в каждом из нас худые помыслы, чувства, желания, страсти. Примет человек доброе семя слова Божия, решается жить свято и начинает так жить. Когда заснет человек такой, то есть ослабит внимание к себе, тогда приходит враг спасения и влагает в него худые замыслы, которые, не быв отвергнуты вначале, созревают в желания и расположения и заводят свой круг дел и предприятий, перемешивающихся с делами, чувствами и мыслями добрыми. И пребывают так оба вместе до жатвы.

Жатва эта — покаяние. Посылает Господь ангелов — чувство сокрушения и страха Божия, и они, явившись, как серп, пожигают все плевельное и сжигают в огне самоосуждения болезненного. Пшеница чистая остается в житнице сердца, на радость и человеку, и ангелам, и преблагому Богу.