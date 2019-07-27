Врачи Челябинска выращивают живую грудь

Одна из самых популярных пластических операций — изменение формы и размера груди. Силиконовые имплантаты постепенно уходят в прошлое. Увеличить грудь сегодня можно с помощью... собственного жира. Только представьте: перекачать противный жир с живота в грудь. Двойная радость! Знает все об этом главный пластический хирург Уральского федерального округа Сергей Васильев.

ВМЕСТО СИЛИКОНА — ЖИР

Если для гламурных красоток это просто блажь, то для женщин после мастэктомии (удаление молочных желез при лечении онкологии) — настоящее чудо. Раньше ткани пересаживали: то есть отрезали в одном месте, пришивали в другом. Получалось не очень красиво. Новая операция малоинвазивная, то есть выполняется через маленькие проколы: откачали жир в одном месте, ввели в другом. Через несколько месяцев повторили. Натуральный материал не отторгается. Реабилитация минимальная.

Единственный минус: это не быстро. На полное восстановление требуется год-полтора. Но результат того стоит. Грудь не просто выглядит естественной, как при удачно установленных имплантах, она такой и является.

Медицина идет вперед, и жир все больше вытесняет силикон.Фото: Олег ЗОЛОТО

— Конечно, когда женщина лишается груди, для нее это стресс. Она хочет поскорее восстановить форму. Но мы уговариваем не спешить. Главное — здоровье, а эстетики лучше добиться постепенно и безопасно. Поэтому вместо силиконовых имплантов мы предлагаем, так сказать, вырастить живую грудь, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Сергей Васильев.

НАУЧИЛИ ВЕСЬ МИР

Реконструкцией груди с помощью липофилинга (трансплантации собственной жировой ткани) в России занимаются всего несколько медцентров. Один из них — в Челябинске. Сергей Васильев работает там вместе с тремя своими сыновьями: Юрием, Вячеславом и Игорем. У каждого — свой профиль в пластической хирургии. Например, Вячеславу Васильеву принадлежит разработка методики заживления проблемных ран стволовыми клетками.

Иногда после лечения онкологических заболеваний на теле пациента образуются язвы, которые не проходят годами. Они не поддаются никакому лечению и мучают людей. Так вот, Вячеслав Васильев придумал заживлять их стволовыми клетками. Но это не те нашумевшие стволовые клетки, которые добывают из плаценты. Помните, наверное, страшные истории в СМИ про нелегальный омолаживающий бизнес и мертвых младенцев? Тут совсем другое. Эти стволовые клетки получают опять же из собственной жировой ткани пациента.

Пластические операции на груди очень популярны.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

— Ведущие американские и европейские специалисты признали эту технологию прорывом в медицине, — рассказывает Сергей Александрович. — Ведь это как в сказке про живую воду. Ввели человеку шприцем его собственные клетки, и незатягивающаяся годами рана зажила, будто ничего и не было. Фантастика!

Столичные коллеги из Центрального научно-исследовательского института сначала не поверили, что такое возможно. Прислали к нам свою пациентку. Мы ее вылечили, и тогда они попросили научить их нашей методике. Она запатентована. И теперь челябинский врач сейчас пишет докторскую по этой теме и проводит семинары по всему миру.

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