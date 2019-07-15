Почему жители Челябинска чаще всего мечтают работать в полиции

Интернет бурно обсуждает новость, которую подбросила компания «Яндекс». В Волгограде люди хотят быть патологоанатомами, в Питере — стоматологами, а в Челябинске — полицейскими. Поисковик проанализировал запросы со словами «где учат» и «где учиться» в крупных городах в 2018-2019 годах. На Южном Урале чаще всего спрашивают о службе в МВД.

Кем хотят работать жители Челябинска 00:00 00:00

А вот профессионалы из мира поиска работы скептически относятся к этим данным и называют другие популярные вакансии.

— Это не означает, что все поголовно хотят идти в полицию. Просто есть спрос на специальность. По нашим данным, самые популярные в Челябинске сферы — это продажи, производство и рабочий персонал. Это и предложения на рынке труда, и запросы соискателей, — объяснила КП-Челябинск менеджер по связям с общественностью портала по поиску работы Head Hunter Елана Таращук.

— В Челябинске есть нехватка разработчиков, инженеров в сфере машиностроения и металлургии. Также много вакансий в секторах образования, медицины и полиции, — добавляет эксперт в сфере подбора персонала Екатерина Карпенко.

Эксперты объясняют возможную тягу к службе в МВД тем, что оттуда точно не уволят из-за кризиса. В любой частной фирме тебя могут сократить в тяжелые времена, но полиция будет всегда. Тем более, на службу можно поступить с минимальным образованием.

Вот такие данные предоставляет "Яндекс".

КЕМ И ГДЕ РАБОТАТЬ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ПОЛИЦИИ

Вакансии в полиции в Челябинске действительно есть. Их раз в месяц публикуют на сайте областного Главка МВД. В каждом из муниципалитетов есть ставки. Чаще всего набирают постовых, участковых, инспекторов ДПС — начальные и в то же время одни из самых трудозатратных должностей.

В Челябинске и Магнитогорске вакансий много. Кроме вышеуказанных, есть работа в таких отделах как борьба с наркотиками, следствие, конвой в суды, уголовный розыск, дежурная часть. Набирают людей и в ГИБДД.

Вакансии в челябинской полиции есть всегда. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

— Сегодня некомплект дорожной полиции менее 1.5% штата. К сотрудникам предъявляем повышенные требования — в плане здоровья и биографии. Нужно пройти тесты, полиграф. При приеме на службу за кандидата должны поручиться два действующих сотрудника, — рассказал замначальника УГИБДД по Челябинской области Максим Куляшов.

ГДЕ НАУЧАТ

Идти служить постовым можно, имея на руках лишь аттестат из школы. Для мужчин еще нужна служба в армии. Но если хотите двигаться по службе, то без высшего юридического образования никуда. Например, в ЮУрГУ есть магистратура для сотрудников правоохранительных органов. Многие, получив высшее образование по другой специальности, могут со временем отучится в магистратуре даже заочно и продолжить службу.

Также в России есть ведомственные вузы, куда можно пойти и целенаправленно выучиться на одну из правоохранительных специальностей. В Челябинске таких сейчас нет.

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Зависит от многих факторов — образование, выслуга лет, должность, надбавки за дежурство. В среднем в ППС получают 25-30 тысяч рублей. Участковому реально получать около 40 тысяч рублей. Но при этом нужно быть готовым к колоссальным переработкам.

На руководящих должностях зарплаты около 50 тысяч рублей, но до них нужно еще дослужиться. В ДПС можно получать 25-45 тысяч рублей.

В среднем, в ППС в Челябинске получают 25-30 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

При этом средняя зарплата в Челябинской области согласно официальной статистике — 34 800 рублей. По данным порталов по поиску работы, соискатели при выборе работодателя запрашивают на 1 000 рублей меньше этой суммы.

НА ЗАМЕТКУ

Плюсы и минусы работы в полиции

Плюсы:

— Ранний выход на пенсию. Очень часто люди дослуживают минимально необходимый стаж и уходят на менее стрессовую работу, при этом получая пенсию.

— В МВД не существует понятия зарплаты в конверте или «серой». Все официально, через бухгалтерию, со всеми отчислениями куда следует.

— Длинный отпуск (от 30 дней) и компенсация за неиспользованные дни свыше минимального порога.

Минусы:

— Многие сотрудники вынуждены мириться с ненормированным графиком и неоплачиваемой переработкой. Официальные доплаты за смены, конечно, есть. Но часто приходится оставаться после окончания рабочего дня. Ведь у преступников выходных не бывает.

— Не стоит забывать, про сильную психологическую, а на некоторых должностях и физическую нагрузку. Риск жизни и здоровья, постоянное обучение новым нормам закона, регулярная сдача нормативов по физической подготовке.

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