2019-07-17T16:44:56+03:00
Здоровье

Опасная красота: растения Южного Урала, которые нельзя даже трогать

Прикосновение к этим растениям может принести вам массу проблем
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Фото: Алексей БУЛАТОВ.Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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Кто из нас не обжигался от случайного прикосновения к крапиве? К счастью, волдыри и зуд от нее проходят довольно быстро. Но на территории Челябинской области имеются растения, контакт с которыми может стать фатальным для здоровья и чреват, как минимум, контактным дерматитом. Вот некоторые из них.

Борщевик. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Борщевик. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Борщевик. Его вы узнаете сразу: заманчивые белые зонтики цветов и зачастую гигантские размеры. Растет везде: и в лесу, и в городе. Даже небольшой контакт с любой из частей растения ведет к сильным ожогам. Особые вещества снимают защиту кожи перед ультрафиолетом. Сначала ваша кожа покраснеет, потом появятся боль и пузыри. Может развиться отек гортани — вплоть до летального исхода. Особенно опасен борщевик во время цветения, с середины июля и до конца лета. На борьбу с растением выделяются внушительные суммы. Так, в 2019 году в Ленинградской области направят на это 35 млн рублей.

Пастернак луговой. Как и борщевик, усиливает восприимчивость кожи к ультрафиолету, да и симптомы после ожогов такие же. Держитесь от него подальше в июле и августе.

Лютик. Милый желтый цветок хотя бы раз видел каждый из нас. Сок растения токсичен, вызывает зуд, волдыри, провоцирует кашель, спазм гортани. Так что не спешите с детьми собирать нарядные цветы в луговые букеты.

Молочай. Имеет массу разновидностей от полевых цветов до кактусов. Особенно опасно попадание токсичного сока в глаза: может появиться не только жжение, но и временная слепота, отеки, повышение температуры тела.

Лучше обходить стороной осоку, пижму, тысячелистник, сон-траву, ядовитый плющ, клещевину и другие травы. Но что делать, если уберечься не получилось?

— Сразу же промойте или протрите кожу влажной салфеткой, нанесите на пораженное место антигистаминный гель и избегайте солнца в ближайшие несколько дней. Если площадь ожога ядовитым растением значительна, есть общее недомогание, обязательно обратитесь к врачу, — советует дерматовенеролог клиники «Источник» Андрей Кривоусов. — Но лучше всего не прикасаться к незнакомым травам и цветам. Своим пациентам рекомендую установить бесплатные мобильные приложения, с помощью которых можно распознать растение, просто сфотографировав его, и понять, опасно оно, или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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