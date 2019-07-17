2019-07-17T14:21:02+03:00
Здоровье

Задай вопрос доктору: остеопороз — болезнь-невидимка

На вопросы читателей отвечает кандидат медицинских наук, врач-ревматолог, руководитель Центра лечения остеопороза, заведующая 2-м терапевтическим отделением клиники «Источник» Ольга Громова
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Большинство людей не подозревают об изменениях в структуре костной ткани, пока не случится перелом, что называется, на ровном месте. Поэтому диагноз в большинстве случаев выставляется уже на поздней стадии болезни.Как заподозрить у себя остеопороз? Только ли у пожилых людей он бывает? Какие меры профилактики эффективны? На эти и другие вопросы ответит руководитель Центра лечения остеопороза клиники «Источник» Ольга Громова.

Ольга Громова, руководитель Центра лечения остеопороза клиники «Источник»

Ольга Громова, руководитель Центра лечения остеопороза клиники «Источник»

Основное направление деятельности Ольги Александровны — диагностика и лечение заболеваний суставов и соединительных тканей.

Перечень основных заболеваний, с которыми обращаются к этому грамотному и чуткому доктору:

— остеоартроз,

— остеопороз,

— артриты (ревматоидный, псориатический, подагрический, реактивный),

— болезнь Бехтерева,

— системная красная волчанка,

— системная склеродермия,

— синдром Шегрена,

— феномен Рейно,

— идеопатические воспалительные миопатии,

— системные васкулиты,

— ревматическая полимиалгия.

Клиника «Источник»

г. Челябинск,

ул. Чичерина, 34а, тел.: (351) 77-88-887;

ул. 40-летия Победы, 11, тел.: (351) 77-88-887;

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ИСТОЧНИК KP.RU

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