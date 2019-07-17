Задай вопрос доктору: остеопороз — болезнь-невидимка

Большинство людей не подозревают об изменениях в структуре костной ткани, пока не случится перелом, что называется, на ровном месте. Поэтому диагноз в большинстве случаев выставляется уже на поздней стадии болезни.Как заподозрить у себя остеопороз? Только ли у пожилых людей он бывает? Какие меры профилактики эффективны? На эти и другие вопросы ответит руководитель Центра лечения остеопороза клиники «Источник» Ольга Громова.

Ольга Громова, руководитель Центра лечения остеопороза клиники «Источник»

Основное направление деятельности Ольги Александровны — диагностика и лечение заболеваний суставов и соединительных тканей.

Перечень основных заболеваний, с которыми обращаются к этому грамотному и чуткому доктору:

— остеоартроз,

— остеопороз,

— артриты (ревматоидный, псориатический, подагрический, реактивный),

— болезнь Бехтерева,

— системная красная волчанка,

— системная склеродермия,

— синдром Шегрена,

— феномен Рейно,

— идеопатические воспалительные миопатии,

— системные васкулиты,

— ревматическая полимиалгия.

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