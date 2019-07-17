Задай вопрос доктору: остеопороз — болезнь-невидимка
Большинство людей не подозревают об изменениях в структуре костной ткани, пока не случится перелом, что называется, на ровном месте. Поэтому диагноз в большинстве случаев выставляется уже на поздней стадии болезни.Как заподозрить у себя остеопороз? Только ли у пожилых людей он бывает? Какие меры профилактики эффективны? На эти и другие вопросы ответит руководитель Центра лечения остеопороза клиники «Источник» Ольга Громова.
Ольга Громова, руководитель Центра лечения остеопороза клиники «Источник»
Основное направление деятельности Ольги Александровны — диагностика и лечение заболеваний суставов и соединительных тканей.
Перечень основных заболеваний, с которыми обращаются к этому грамотному и чуткому доктору:
— остеоартроз,
— остеопороз,
— артриты (ревматоидный, псориатический, подагрический, реактивный),
— болезнь Бехтерева,
— системная красная волчанка,
— системная склеродермия,
— синдром Шегрена,
— феномен Рейно,
— идеопатические воспалительные миопатии,
— системные васкулиты,
— ревматическая полимиалгия.
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