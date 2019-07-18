Выходные в Челябинске: бесплатный концерт в центре города, гонки на джипах и фестиваль в Сатке

Для поклонников автотуризма на Южном Урале проведут конкурс тюнинга и соревнования джипов 12+

В регионе пройдет фестиваль автомобильного туризма. Этот способ путешествий становится все более популярным. Организаторы запланировали насыщенный день: конференцию по теме, конкурс тюнинга, соревнования по джип-триалу и многое другое.

На угольных отвалах построят трассу для джип-триала. Экипажи поборются в двух зрелищных категориях: обычные серийные и подготовленные внедорожники.

На конкурсе тюнинга представят самые интересные авто для дальних путешествий. Это дома на базе автомобилей и прицепов, внедорожники и обычные легковушки с подготовкой для экспедиций. На ярмарке можно приобрести все для путешествия на колесах.

— Не останутся без внимания и любители обычного пешего туризма: для них организуют полосу препятствий и квесты. Фестиваль закончится концертом, — поделились организаторы.

20 июля, суббота

Коркино (с южной стороны угольных отвалов)

Тел.: +7 (951) 810-12-06

Начало в 12.00

Вход свободный.

Едем в Сатку на сбор ремесленников 6+

На этих выходных предлагаем отправиться в Сатку — самый креативный город Челябинской области. Во-первых, здесь трепетно относятся к развитию современного искусства — наносят на дома необычные граффити и ставят арт-объекты. Во-вторых, здесь есть потрясающая аутентичная историческая часть города. А еще парк развлечений «Сонькина лагуна» и неподалеку нацпарк Зюраткуль.

Так что берите семью и отправляйтесь в вояж. Тем более, что на грядущих выходных здесь пройдет фестиваль ремесленников. Съедутся мастера со всего региона. На день в Сатке появится большой кузнечный город. Программа проходит параллельно на нескольких площадках. Будут концерты, ярмарка и мастер-классы.

20 июля, суббота

Старая часть Сатки

Тел.: 8 (35161) 33-9-22

Начало в 11:00

Вход свободный.

Адекватных челябинцев ждут на фестиваль союза пивоваров 18+

Союз пивоваров проводит на Южном Урале в четвертый раз свое мероприятие, посвященное народным напиткам. В первую очередь, оно будет интересно тем, кто связан с этим бизнесом.

— Задача фестиваля в продвижении малого бизнеса и знакомство гостей с отечественными напитками, традиционно изготавливаемыми на Руси: квас, сидр, медовуха, пиво и другие, — говорят организаторы.

Также администрация мероприятия ратует за разумное и ответственное употребление хмельных напитков и призывает отказываться от крепкого алкоголя. Во время феста будут проводит игры, конкурсы, а также концерт с участием южноуральских групп.

— Сразу предупреждаем, нам не нужна массовость, нам нужны хорошие люди, для хорошей компании. Бесплатные пригласительные распространяются через участников фестиваля, партнеров и доверенных лиц, которые уже сами решают, кто достоин посетить мероприятие и не подведет их выбор. Бесплатные пригласительные билеты может получить строго адекватная публика, способная отказаться от крепкого алкоголя накануне и в дни фестиваля, умеющая культурно вести себя в обществе, не напрягая других гостей своим безудержным весельем, — добавили организаторы.

Точки распространения билетов можно посмотреть в группе во «ВКонтакте» «Фестиваль народных напитков на Южном Урале».

20 июля

б.о. «Курочкино»

Вход свободный по пригласительным.

Хор Турецкого устроит бесплатный концерт в центре Челябинска 6+

21 июля отмечают День металлурга — значимый для Южного Урала праздник. На торжество в Челябинск приедет известный коллектив «Хор Турецкого». Они выступят в центре города.

Концепция коллектива — «живые» голоса. Репертуар включает мировую классику, рок, поп-музыку, оперу, джаз и народные хиты. Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках без фонограммы, в том числе а капелла, и могут заменить своими голосами оркестр. Десять вокалистов представляют всю палитру мужских певческих голосов.

Программа называется «Праздник песни». Проект артисты прозвали «народным караоке №1 в стране». С ним уже объехали крупные российские города.

21 июля, воскресенье

площадка у Торгового центра

Начало в 19.00

Вход свободный.

Необычный спектакль со смартфонами 18+

Челябинские театры всем хороши, лишь не хватает им самой современной драматургии. Например, постановок, которые происходят за пределами зрительного зала, а зритель становится их непосредственным участником. Именно такая пройдет в Челябинске. Называется она centre x 3. Многозначительно и не совсем понятно о чем. Однако проект параллельно будет проходить сразу в Москве и Петербурге.

— Поговорим о месте человека в современном обществе, о ярлыках и стереотипах, о том, что окружает каждого из нас в повседневности. Для участия в спектакле, необходимо обязательно взять телефон с мобильным интернетом и наушники, — говорит организатор Евгения Овчинникова.

Подробности о регистрации в группе во «ВКонтакте».

20 июля, суббота

вход в ТРК «Родник»

Начало в 18:00.

Участие бесплатно, но с обязательной регистрацией.