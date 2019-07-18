Выходные в Челябинске: бесплатный концерт в центре города, гонки на джипах и фестиваль в Сатке
Для поклонников автотуризма на Южном Урале проведут конкурс тюнинга и соревнования джипов 12+
В регионе пройдет фестиваль автомобильного туризма. Этот способ путешествий становится все более популярным. Организаторы запланировали насыщенный день: конференцию по теме, конкурс тюнинга, соревнования по джип-триалу и многое другое.
На угольных отвалах построят трассу для джип-триала. Экипажи поборются в двух зрелищных категориях: обычные серийные и подготовленные внедорожники.
На конкурсе тюнинга представят самые интересные авто для дальних путешествий. Это дома на базе автомобилей и прицепов, внедорожники и обычные легковушки с подготовкой для экспедиций. На ярмарке можно приобрести все для путешествия на колесах.
— Не останутся без внимания и любители обычного пешего туризма: для них организуют полосу препятствий и квесты. Фестиваль закончится концертом, — поделились организаторы.
20 июля, суббота
Коркино (с южной стороны угольных отвалов)
Тел.: +7 (951) 810-12-06
Начало в 12.00
Вход свободный.
Едем в Сатку на сбор ремесленников 6+
На этих выходных предлагаем отправиться в Сатку — самый креативный город Челябинской области. Во-первых, здесь трепетно относятся к развитию современного искусства — наносят на дома необычные граффити и ставят арт-объекты. Во-вторых, здесь есть потрясающая аутентичная историческая часть города. А еще парк развлечений «Сонькина лагуна» и неподалеку нацпарк Зюраткуль.
Так что берите семью и отправляйтесь в вояж. Тем более, что на грядущих выходных здесь пройдет фестиваль ремесленников. Съедутся мастера со всего региона. На день в Сатке появится большой кузнечный город. Программа проходит параллельно на нескольких площадках. Будут концерты, ярмарка и мастер-классы.
20 июля, суббота
Старая часть Сатки
Тел.: 8 (35161) 33-9-22
Начало в 11:00
Вход свободный.
Адекватных челябинцев ждут на фестиваль союза пивоваров 18+
Союз пивоваров проводит на Южном Урале в четвертый раз свое мероприятие, посвященное народным напиткам. В первую очередь, оно будет интересно тем, кто связан с этим бизнесом.
— Задача фестиваля в продвижении малого бизнеса и знакомство гостей с отечественными напитками, традиционно изготавливаемыми на Руси: квас, сидр, медовуха, пиво и другие, — говорят организаторы.
Также администрация мероприятия ратует за разумное и ответственное употребление хмельных напитков и призывает отказываться от крепкого алкоголя. Во время феста будут проводит игры, конкурсы, а также концерт с участием южноуральских групп.
— Сразу предупреждаем, нам не нужна массовость, нам нужны хорошие люди, для хорошей компании. Бесплатные пригласительные распространяются через участников фестиваля, партнеров и доверенных лиц, которые уже сами решают, кто достоин посетить мероприятие и не подведет их выбор. Бесплатные пригласительные билеты может получить строго адекватная публика, способная отказаться от крепкого алкоголя накануне и в дни фестиваля, умеющая культурно вести себя в обществе, не напрягая других гостей своим безудержным весельем, — добавили организаторы.
Точки распространения билетов можно посмотреть в группе во «ВКонтакте» «Фестиваль народных напитков на Южном Урале».
20 июля
б.о. «Курочкино»
Вход свободный по пригласительным.
Хор Турецкого устроит бесплатный концерт в центре Челябинска 6+
21 июля отмечают День металлурга — значимый для Южного Урала праздник. На торжество в Челябинск приедет известный коллектив «Хор Турецкого». Они выступят в центре города.
Концепция коллектива — «живые» голоса. Репертуар включает мировую классику, рок, поп-музыку, оперу, джаз и народные хиты. Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках без фонограммы, в том числе а капелла, и могут заменить своими голосами оркестр. Десять вокалистов представляют всю палитру мужских певческих голосов.
Программа называется «Праздник песни». Проект артисты прозвали «народным караоке №1 в стране». С ним уже объехали крупные российские города.
21 июля, воскресенье
площадка у Торгового центра
Начало в 19.00
Вход свободный.
Необычный спектакль со смартфонами 18+
Челябинские театры всем хороши, лишь не хватает им самой современной драматургии. Например, постановок, которые происходят за пределами зрительного зала, а зритель становится их непосредственным участником. Именно такая пройдет в Челябинске. Называется она centre x 3. Многозначительно и не совсем понятно о чем. Однако проект параллельно будет проходить сразу в Москве и Петербурге.
— Поговорим о месте человека в современном обществе, о ярлыках и стереотипах, о том, что окружает каждого из нас в повседневности. Для участия в спектакле, необходимо обязательно взять телефон с мобильным интернетом и наушники, — говорит организатор Евгения Овчинникова.
Подробности о регистрации в группе во «ВКонтакте».
20 июля, суббота
вход в ТРК «Родник»
Начало в 18:00.
Участие бесплатно, но с обязательной регистрацией.
ИСТОЧНИК KP.RU