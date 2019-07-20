Откровения переехавших: многодетная семья из Челябинска перебралась в глухую деревню и начала новую жизнь

Жизнь многодетной семьи в уральской деревушке — так и называется блог, который ведет мама четверых детей Алена. А со дня на день родится пятый.

С мужем Андреем они родились и выросли в Челябинске. Но пыльный и суетливый мегаполис надоел до такой степени, что вместе с ребятишками они перебрались на ПМЖ в глухую деревушку в области — 100 км от областного центра. Здесь нет даже магазина.

О своей деревенской жизни семья ведет блог в Instagram с красивыми фотографиями и забавными историями. Предупреждаем, что после его прочтения вам тоже может захотеться махнуть на недельку другую за город: солнце, свежий воздух, речка, ароматы цветов, щебетанье птиц…

Алена рассказала «Комсомолке», почему они с мужем решились на переезд, сложно ли им было привыкнуть к новому быту и каково современной семье жить вдали от большого города. Публикуем рассказы от первого лица.

ЧЕТЫРЕ СЫНОЧКА И ЛАПОЧКА ДОЧКА

Мы с мужем в браке восемь лет. А знакомы со школы. Много лет это были дружеские отношения, которые впоследствии раскрылись в большое и сильное чувство.

У мужа экономическое образование. Но по специальности он уже несколько лет не работает. Понял, что хочет иметь свободный график ради семьи. Выучился на печника, и теперь это его основное дело.

Лето в деревне. Фото героев публикации

У меня два высших образования — реклама и социология. Но я не работаю по специальности, а реализуюсь как мама. Так уж вышло, что дети в нашей семье рождаются довольно часто — каждый нечетный год, и я чувствую, что на сегодняшний день это мое самое важное дело — быть рядом с ними. Мне нравится быть мамой.

Детей у нас четверо: Ульяне 7 лет, Назару 6, Александру 4 и Фадею 2 года. Ждем пятого со дня на день. Будет у нас четыре сыночка и лапочка дочка, как в любимом советском мультике.

Помощники. Фото героев публикации

В садик дети успели походить, пока жили в городе. В нашей деревне садика нет, но мы и не видим в нем необходимости. Семья большая — дети охотно общаются друг с другом, плюс есть соседские ребятишки.

Старшая дочь учится в музыкальной школе по классу скрипки, возим ее в райцентр. Еще она изучает немецкий и английский дома. Малыши пока на домашнем обучении.

Дочь возят на занятия в райцентр, а сыновья пока обучаются дома. Фото героев публикации

В ДЕРЕВНЕ НЕТ ДАЖЕ МАГАЗИНА

Я и Андрей выросли в городе. Но всегда хотели жить в своем доме, на природе. В детстве я проводила лето в деревне у бабушки, и это самые лучшие воспоминания. Может быть, поэтому появилось желание переехать в деревню. Здесь гораздо лучше экология, нет суеты, спокойно.

В деревне можно ходить босиком по поляне. Классно! Фото героев публикации

Переехали пару лет назад. Друзья поддержали и с удовольствием приезжают в гости. Родители сначала были против: далеко от Челябинска, нет инфраструктуры и т.д. Но сейчас привыкли, им тоже здесь нравится и с радостью нас навещают.

Деревенька у нас маленькая. Нет даже магазина. Зато тихо, чисто и красиво. Первое время было сложно без супермаркета под боком. Но потом стало даже проще — не приобретаем лишнего, все покупки продуманы. В магазин приходится ездить на машине. Я стала более разнообразно готовить, например, сама пеку хлеб.

Алена научилась печь хлеб дома. Посмотрите, какой аппетитный! Фото героев публикации

Огород мы только начали разбивать. Пока все скромно: немного овощей да цветы. Но планов много, хотим побольше деревьев посадить и ягод. Теплицу поставить. Сараев с коровами и курами нет. Но птиц в будущем думаем завести.

Ребятня помогает по хозяйству. Фото героев публикации

В Челябинске бываем периодически. Ездим в гости к родителям, друзьям, родственникам. Ходим по магазинам. Иногда посещаем театр. Если приболели, едем к врачам в город. Предпочитаем обращаться к проверенным специалистам, у которых уже давно наблюдаемся. Но, в крайнем случае, в деревне, тоже есть медик. И есть возможность вызвать скорую помощь.

Семья любит путешествовать по Уралу. Фото героев публикации

ДОМ ИЗ СОЛОМЫ

Жилье мы построили сами. Наш теремок из соломы. Это экологичный и недорогой материал. Муж давно интересовался этой технологией, ходил на семинары. Дом получился теплый и уютный. У нас есть все условия: пробурена скважина — есть вода, ванна, унитаз.

Дом построили сами. Фото героев публикации

Сынишки очень хозяйственные. Фото героев публикации

Отопление печное. Печь клал муж. Когда выбрали место под строительство дома, мы приняли тот факт, что газа здесь нет, и не планируют проводить. Значит, нужна печь — хорошая, большая. Муж прикинул цену и понял, что быстрее на печника выучится, чем заработает.

Уехал на курсы для печных мастеров, оставив меня, тогда еще с двумя детьми, погостить на пару недель у родителей. Родные отнеслись к идее Андрея скептически: «Деньги на дорогу и обучение потратит, печь никакую вам не построит… да и дом тоже не построит».

Андрей выучился на печника, чтобы сделать печь в своем доме. А в итоге, это стало его основным доходом. Фото героев публикации

Но я верила, что муж сможет, что все затеяно не зря. Андрей вернулся вдохновленный, начал брать простенькие заказы, чтобы набить руку перед нашей сложной печью. И сам не заметил, как это стало его основным доходом. Нашим доходом. И само дело оказалось по душе.

Было дело, когда мы приехали из Челябинска, поставили пару палаток прямо внутри еще строящегося дома — в них спали, готовили у соседей. Параллельно занимались отделкой: брашировали и красили доски, прикручивали их к потолку. Тут же, вместе с нами, периодически жили рабочие — штукатурили стены, муж городил межкомнатные перегородки. Было весело.

На зиму уезжали обратно в Челябинск. Дом мы построили за два года, окончательно покинули нашу квартирку и стали деревенскими жителями.

Детям жизнь в деревне только в радость. Столько развлечений и летом, и зимой! Фото героев публикации

ПЯТЬ МИФОВ О ЖИЗНИ В ДЕРЕВНЕ

До переезда часто слышала мнение, что загородный образ жизни может позволить себе не каждый:

— за продуктами ездить далеко, накладно, неудобно;

— есть городские дела, работа, детей на занятия нужно возить;

— дом содержать дорого, в квартире дешевле;

— скучно жить в глуши без подруг, развлечений, театров, ресторанов;

— в деревне очень трудная, тяжелая жизнь.

Коротко развенчаю эти пять пунктов, исключительно на нашем опыте. Чем дольше мы живем здесь, тем меньше у нас уходит средств на продукты. Привыкаешь готовить сам, а не надеяться, что муж полуфабрикаты вечером принесет. Ну и, понятное дело, постепенно появляется хозяйство, огород, которым тоже можно вполне прокормиться. По крайней мере, минимально: морковка, картошка, зелень, кабачки — вырастить по силам любому, даже очень далекому от аграрных дел человеку. Эта еда полезнее и вкуснее, чем из магазина.

У семьи свой огород, который кормит их круглый год. Фото героев публикации

Чем дольше живем в глуши, тем реже хочется куда-то выезжать. Да, безусловно, есть необходимость. В нашей семье работает только Андрей, часто приходится ездить в командировки. Когда муж уезжает, я абсолютно не мобильна — машины нет. А Ульяну нужно возить в музыкальную школу два раза в неделю. Но решение всегда можно найти. Улю часто возят наши соседи. Мы скидываемся на бензин, в итоге все в плюсе.

В дом все время нужно вкладывать. Это так. Особенно если у вас большой, роскошный дом. Но можно построить маленький уютный домик с печным отоплением, или даже купить его недорого в какой-то глухомани, и наслаждаться тишиной. Цена вопроса — машина дров плюс свет. По коммунальным платежам, если брать такой же метраж, каким у нас была квартира, выходит дешевле.

В деревне зато не нужно тратиться на фитнес, домашние дела заменяют тренировки. Фото героев публикации

Хорошо, если в доме есть скважина. Один раз сделал, потом вода бесплатная и чистая.

В квартиру тоже нужно вкладывать: то счетчики поменяй, то ремонт сделай, после того, как соседи затопили, то капремонт оплати.

В деревне точно некогда скучать. Летом огород, речка, рыбалка, ягоды, грибы. Родные и друзья едут в гости из пыльного мегаполиса. Зимой — лыжи, тюбинги — муж сам делает трассу у дома. Посиделки у камина, рукоделие.

А про театр, кино и прочее... Ну, вот вы живете в городе и сколько раз в год ходите по заведениям? Визиты к искусству можно совершать и живя в глубинке.

Летом семья может отправиться на сплав. Отдых на природе очень любят, хоть и живут в деревне. Фото героев публикации

С подругами некоторыми даже чаще стали встречаться, как ни странно. Да и здесь теперь у меня тоже есть подруги. И ехать через весь город на встречу к ним не надо. Ноги в валенки засунул, летом — босиком, прошел пять минут и драгоценное общение — вот оно.

В деревне жить непросто, если у тебя большое хозяйство, скотина, поля. Потому что надо трудиться, ясное дело. Но трудиться надо везде. Не факт, что на заводе у станка проще, или в магазине продавцом весь день на ногах. В деревне можно жить и работать дистанционно, на удаленке. Либо открыть свою мастерскую при доме.

В общем, жить в деревне хорошо, ни тяжелее и не хуже, чем в городе. Как по мне, плюсов даже больше. Нам такая жизнь по душе, и мы считаем, что сделали правильный выбор.

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