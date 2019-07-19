2019-07-19T14:09:41+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ и Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее»

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и платежная система Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее». Мероприятие состоялось в Баку (Азербайджан).

Участниками мероприятия стали банки-партнеры Банка УРАЛСИБ, а также компании-поставщики банковского оборудования и технологических решений, такие компании как Diebold Nixdorf, «АТМ АЛЬЯНС», «КМ Альянс», INPAS, Ingenico, FinStream и Fresh Capital Конференцию посетили более 30 банков-партнеров.

С приветственной речью на открытии конференции выступил вице-президент, руководитель департамента продуктовых решений Visa в России Станислав Исмагилов, он рассказал об актуальном состоянии российского рынка платежей и роли платежной системы в развитии отрасли.

На конференции эксперты Visa и Банка УРАЛСИБ, а также гости мероприятия обсудили актуальные проблемы в области развития карточного, эквайрингового и электронного бизнеса в банковском секторе, а также перспективные платежные технологии и инновации.

Банк УРАЛСИБ представляли: Вице-президент, начальник управления по работе с банками-партнерами Игорь Демчев с презентацией на тему «Новые продукты и сервисы в электронной коммерции», руководитель дирекции сопровождения банков-партнеров Артем Сычев с докладом «Платформа Visa Rewards как легкий шаг к программе лояльности» и руководитель дирекции взаимодействия с платежными системами Надежда Овчаренко, которая рассказала об итогах и планах токенизации.

Вице-президент, начальник Управления по работе с банками-партнерами Банка УРАЛСИБ Игорь Демчев рассказал об эволюции бизнес-модели обслуживания клиентов — от продуктовой к сервисной. «Зачастую, подключая эквайринг для интернет-магазина, клиенты сталкиваются с необходимостью решения целого ряда «банковских» и «небанковских» вопросов — открытия счета, подключения онлайн-кассы, доработки сайта под требования банка и т.д. То есть, клиент ждет от банка комплексного решения своих проблем — с простой интеграцией и организацией. Именно в этом направлении мы движемся в развитии сервиса для своих клиентов, в том числе для банков-партнеров», — пояснил Игорь Демчев

В ходе официальной части мероприятия с презентациями выступили представители Visa Андрей Гордиенко с докладом «Продукты и сервисы Visa: текущие решения и новые возможности» и Анастасия Баулина с презентацией «Основные тенденции и факторы развития рынка электронных платежей».

Наряду с традиционной официальной частью мероприятия участники смогли посетить интерактивный тренинг усовершенствования профессиональных и личностных навыков.

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На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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