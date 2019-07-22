ФК «Челябинск» начнет новый сезон на запасном стадионе

За последние несколько лет «горожане» сумели дважды подняться на пьедестал почета в чемпионате России. В 2017-ом — бронзовые медали, а год спустя — серебряные. В этом сезоне команда также настроена на попадание в призовую тройку.

ЗИМОЙ НА КАНИКУЛЫ

— Наша группа «Урал-Поволжье», пожалуй, самая сильная и представительная. В заявке 12 команд. Четыре из них заявили о том, что готовы бороться за попадание в первый дивизион. У нас тоже стоит задача бороться за медали, — отметил на пресс-конференции в издательском доме «Комсомольская правда» директор клуба Константин Арестов.

Календарь в новом сезоне составлен так, что клубы в первые два круга определят шестерку сильнейших, а в третьем разыграют места с первого по шестое и с седьмого по 12-е. Сезон завершится в мае будущего года.

Из-за плотного графика турнира у футболистов практически не остается времени на летние каникулы. Отпуск игроки и тренеры могут позволить себе только зимой.

— В межсезонье мы провели довольно много контрольных матчей. У футболистов достаточно игровой практики, и чемпионат покажет, в какой форме мы сумели подойти к новому сезону. Ведь соперники тоже не сидели сложа руки. Команда усилилась тремя новыми игроками. Это Кирилл Костин, Игорь Беляков и Алексей Сазонов. Они одни из лучших игроков лиги, лидеры на своих позициях, и должны принести большую пользу команде. Для таких прорывных целей мы их и брали. В прошлом сезоне «Челябинск» стал командой, которая меньше всех пропустила мячей, но сейчас нужно еще и забивать побольше. В первом туре в выездном матче в Перми сыграли вничью (1:1) с местной звездой, к сожалению, пропустив с пенальти уже под занавес матча, — говорит главный тренер ФК «Челябинск» Михаил Сальников.

СВОИ ВОСПИТАННИКИ

Кстати, состав «горожан» почти полностью скомплектован из воспитанников челябинских спортивных школ «Сигнал», «Академия футбола» и «Метар». В первенстве России в третьем дивизионе сегодня стабильно выступает и молодежный состав — «Челябинск-М» (зона «Урал — Западная Сибирь»).

Капитан команды Сергей Игнатьев уверил, что настроение в команде боевое, и все сейчас готовятся к 24 июля — к первой домашней игре сезоне с футбольным клубом «Уфа-2».

Константин Арестов, Михаил Сальников и Сергей Игнатьев.Фото: Алексей МИКУШИН

Заметим, что свои домашние матча ФК «Челябинск» предварительно до ноября этого года будет проводить на стадионе «Локомотив», который вмещает 2600 зрителей. Связано это с тем, что на стадионе «Центральной» — основной площадке «горожан» — сейчас вовсю идет ремонт. На арене меняют дренаж и систему подогрева. Уложат и новое искусственное покрытие. Но произойдет это не раньше, чем через пару месяцев.

— В каждой команде лиги, и у нас в том числе, работает система материального стимулирования. То есть, игроки заинтересованы в том, чтобы добиваться победного результата в каждом матче. От этого размер их месячной заработной платы может существенно увеличиться. Мы не самый богатый клуб лиги, но находим возможности для такого стимулирования, — рассказал Константин Арестов.

Руководители клуба приглашают всех футбольных болельщиков поддержать «Челябинск» на домашних играх на стадионе «Локомотив». К слову, в свое время главный футбольный клуб города проводил свои домашние матчи именно на этой арене.

СПРАВКА «КП»

Календарь ближайших домашних матчей ФК «Челябинск». Первенство ПФЛ, группа «Урал-Поволжье» (Челябинск, ул. Монакова, 1а, стадион «Локомотив»):

24 июля, среда. ФК «Челябинск» — «Уфа-2» (Уфа). Начало в 18.30

28 июля, воскресенье. Кубок России 1/128 финала. ФК «Челябинск» — ФК «Тюмень» (Тюмень). Начало в 17.00

8 августа, четверг. ФК «Челябинск» — ФК «Тюмень» (Тюмень). Начало в 18.30

23 августа, пятница. Фк «Челябинск» — «Волга» (Ульяновск). Начало в 18.30