Громкие победы теннисистов МГТУ на Чемпионате Европы

Студенты МГТУ им. Г.И. Носова выиграли 6 комплектов медалей на Чемпионате Европы по настольному теннису среди студентов 2019, который прошел на территории Университетского Спортивного Центра Камерино (Италия).

Участие в соревнованиях приняла делегация в составе заведующего кафедрой спортивного совершенствования МГТУ, судьи международной категории по настольному теннису Владислава Васильевича Алонцева, заведующего спортивным клубом МГТУ «Стальные сердца» Максима Сергеевича Корноухова и студентов факультета физической культуры и спортивного мастерства Швец К.Р., Исакова И.П., Овчинникова А.С., Тютрюмова А.С., Чернявской Е.В., Кандыбиной В.В., Гусевой Е.Д..

Чемпионат Европы по настольному теннису среди студентов стартовал с командных турниров. В первые дни магнитогорские студенты сразу же показали отличную игру. В мужском командном зачете парни обыграли в полуфинале польский университет со счетом 3:0, но проиграв студентам из Турции 1:3 в финальной встрече, заполучили серебряный комплект медалей.

Девушки в красивой и упорной борьбе в полуфинале все же уступили сборной английского университета 0:3, поэтому заняли почетное 3-е место турнирной таблицы.

Александр Тютрюмов занял второе место в одиночном разряде, в финале уступив спортсмену из турецкого университета Нишанташи — 0:3. Кроме того, в парном разряде он вместе с Егором Овчинниковым завоевал бронзовый комплект наград. Кирилл Швец и Илья Исаков более успешно сыграли в паре, проиграв лишь победителям — дуэту из польского университета со счетом 1:3, как итог — второе место. Также в парном женском зачете Чернявская Екатерина и Гусева Екатерина стали чемпионами Европы среди студентов!

Итого — шесть комплектов медалей на Чемпионате Европы, звание чемпионов и важнейший опыт, который мотивирует участников на победу в следующем году!