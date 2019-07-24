25 июля — Всемирный день детей «из пробирки»: так почему они не отличаются от обычных людей

Сегодня мир уже не удивишь зачатием малыша вне тела женщины — сложные репродуктивные технологии используют повсеместно. А в 1978 году, когда на свет появилась первая девочка «из пробирки» Луиза Браун, казалось, будто ученые пошли против природы.

Луизе Браун сегодня исполнится 41. Она живет самой обычной жизнью: счастлива в браке и воспитывает двоих сыновей — причем, оба зачаты естественным способом. А день рождения женщины репродуктологи отмечают как праздник — Всемирный день вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

В наши дни около 1,2 процента детей рождаются при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В Челябинске его проводят несколько клиник. Самый первый ЭКО-ребенок в нашем городе был зачат одиннадцать лет назад в «ДНК-клинике». За минувшие годы репродуктологи клиники помогли тысячам бесплодных пар. В том числе из других стран и регионов (Казахстан, Италия, Швейцария и пр.). «ДНК-клиника» отличается тщательным проведением каждого цикла ЭКО, поэтому эффективность таких процедур постоянно растет. Доктора регулярно учатся и стажируются за границей. Для их успешной работы закупается новейшее оборудование, необходимое для культивации эмбрионов, надежные инкубаторы и самые современные реактивы — все это позволяет избежать технических сбоев и повышает шанс зачать ребенка с первого раза.

При этом репродуктологи «ДНК-клиники» не устают повторять: зачатие — это великая тайна, а мы всего лишь помогаем природе. Современная медицина дает возможность встретиться яйцеклетке и сперматозоиду, а дальше они взаимодействуют сами, как и тысячи лет назад. Вот почему дети ЭКО не отличаются от детей, зачатых дома.

Если здоровье не позволяет вам зачать ребенка без помощи докторов, не пренебрегайте возможностью ЭКО. Ваш малыш будет зачат самым естественным образом. Если вы сомневаетесь, приходите на бесплатную консультацию в «ДНК-клинику» в дни открытых дверей 3 и 10 августа и задавайте тревожащие вопросы.

Доверьтесь опытной клинике с полным спектром услуг и идите к своему материнству по короткой дороге.

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