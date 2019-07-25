«Казалась примерной матерью»: жительница Зауралья держала приемных детей на цепи

В Курганской области вынесли приговор приемной матери, издевавшейся над своими детьми. Несмотря на шокирующие факты, она осталась на свободе. Суд пожалел 61-летнюю Веру Завьялову из-за возраста и приговорил к пяти годам лишения свободы условно.

Шокирующую историю издевательств матери над приемными детьми жители Курганской области узнали в конце прошлого года. Жительница села Белоярское Щучанского района всегда пользовалась большим авторитетом у соседей. Активная, самостоятельная — дважды баллотировалась на пост главы поселкового совета, открыла на свое имя ИП, владеет продуктовыми ларьками.

А еще она брала под опеку приемных детей. Про дружную многодетную семью не раз писали в местной прессе. Мол, сильная женщина одна, без мужика, тянет столько детишек.

И вдруг скандал! В дом к Вере Завьяловой приехала полиция. Детей изъяли. Мать задержали. Тут же по селу прошел слух, что она садистка и все это время издевалась над приемышами.

ДЕТИ ВОРОВАЛИ ОВОЩИ С ЧУЖИХ ОГОРОДОВ

На попечении женщины находились девять несовершеннолетних детей. Малышей в возрасте от 9 месяцев до 1,5 лет Вера Завьялова брала из Дома ребенка. Самому старшему приемному ребенку в семье Завьяловой было 14 лет, самому младшему — 5 лет.

— В выходные дни она их часто возила в кино, в зоопарк или на праздники. Никто из ребят на жизнь никогда не жаловался, — недоумевали сельчане.

Правда, в последнее время они заметили, что завьяловские ребята стали лазать по чужим огородам и воровать овощи.

Поводом для проверки семьи послужило заявление в полицию. Его написала соседка Завьяловой. Женщина несколько дней подряд слышала детский плач из закрытого на замок сарая.

БИЛА ПОЛЕНОМ, ПРИСТЕГИВАЛА К КРОВАТИ

Полицейские осмотрели дом. Оказалось, что приемная мать заперла в дровнике несколько мальчиков, а сама уехала по делам. В комнатах, где жили дети, с виду все было в порядке, если не считать замки на шкафах и холодильниках. Хозяйку заподозрили в жестоком обращении с подопечными. На время проверки детей у Завьяловой забрали.

Вскоре в отношении опекунши возбудили уголовное дело по трем статьям: «Истязание несовершеннолетних», «Незаконное лишение человека свободы» и «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Сама она вину не признала.

— Никого я в сарае не запирала. Они там просто играют, — объяснялась Завьялова.

Но следователи доказали факты издевательств.

— В ходе расследования выяснилось, что приемная мать полноценно не кормила детей и не одевала их по сезону. При этом заставляла выполнять тяжелую работу по хозяйству, а за малейшую провинность била поленом или шнуром. Также стало известно, что она закрывала детей на долгое время в сарае и пристегивала цепью к кровати, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Курганской области.

Мотивы приемной матери неизвестны. Возможно, так она пыталась обуздать непослушных ребятишек. А зачем тогда усыновляла, раз не может справиться? За каждого приемного ребенка пенсионерка получала от государства порядка 11 тысяч рублей. Может, эти деньги помогали ей в сельском бизнесе?

ОПЕКА ПРОВЕРЯЛА СЕМЬЮ ЛИШЬ ФОРМАЛЬНО

Потерпевшими признали семерых детей. Двух самых маленьких Вера не трогала. Первое время ребята не хотели говорить следователям правду. Видимо, боялись приемную мать и всячески выгораживали ее. Об издевательствах приемыши рассказали только после того, как их изъяли из семьи и поместили в приют.

В районном отделе опеки Вера Завьялова тоже находилась на хорошем счету. Чиновники уверяли, что никаких нареканий в ее адрес никогда не было. Все проверки проходили по графику. Однако прокуратура пришла к выводу, что семью проверяли только формально. У детей даже не было необходимого постельного белья и спальных мест. Виновным влепили выговор.

Суд признал Веру Завьялову виновной. Пенсионерка получила пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

А дети прошли курсы психологической помощи. Сейчас они находятся в Курганской области в других приемных семьях. Известно, что после скандала за их судьбой внимательно следят областные и районные органы опеки.