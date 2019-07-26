Бывший начальник милиции погиб в аварии в Челябинской области

Смертельное ДТП произошло утром 26 июля на трассе Челябинск-Магнитогорск неподалеку от Пласта. В аварии погиб водитель автомобиля, еще три человека ранены. Погибшим оказался бывший начальник УВД Орджоникидзевского района Магнитогорска, полковник милиции в отставке Сергей Попов. Об этом корреспонденту КП-Челябинск сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что Сергей Попов ехал на соревнования по стрельбе. Предположительная причина ДТП — он уснул за рулем. Подробностей аварии пока нет.

В пресс-службе УМВД по Магнитогорску подтвердили гибель ветерана.

— Сергей Попов более 30 лет отработал в органах внутренних дел. Он участник боевых действий в Чечне. В Магнитогорске возглавлял Общество ветеранов боевых действий. Он профессионально занимался спортивной стрельбой и был победителем всероссийских и международных конкурсов. Завтра ему бы исполнилось 58 лет, — говорит руководитель пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

Прощание с Сергеем Поповым состоится в воскресенье, 28 июля, по адресу: Магнитогорск, ул. Советская, 94 с 11 до 12 часов.