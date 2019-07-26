2019-07-26T11:52:45+03:00
Происшествия

Бывший начальник милиции погиб в аварии в Челябинской области

Полковник в отставке из Магнитогорска Сергей Попов разбился, когда ехал на соревнования по стрельбе
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН, МВД России.Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН, МВД России.
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП произошло утром 26 июля на трассе Челябинск-Магнитогорск неподалеку от Пласта. В аварии погиб водитель автомобиля, еще три человека ранены. Погибшим оказался бывший начальник УВД Орджоникидзевского района Магнитогорска, полковник милиции в отставке Сергей Попов. Об этом корреспонденту КП-Челябинск сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что Сергей Попов ехал на соревнования по стрельбе. Предположительная причина ДТП — он уснул за рулем. Подробностей аварии пока нет.

В пресс-службе УМВД по Магнитогорску подтвердили гибель ветерана.

— Сергей Попов более 30 лет отработал в органах внутренних дел. Он участник боевых действий в Чечне. В Магнитогорске возглавлял Общество ветеранов боевых действий. Он профессионально занимался спортивной стрельбой и был победителем всероссийских и международных конкурсов. Завтра ему бы исполнилось 58 лет, — говорит руководитель пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

Прощание с Сергеем Поповым состоится в воскресенье, 28 июля, по адресу: Магнитогорск, ул. Советская, 94 с 11 до 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
После аварии с краном и тремя маршрутками в Челябинске возбудили уголовное дело
Текслер запретил движение грузовиков днем после ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске
ГИБДД внепланово проверит грузовики после ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске
В Челябинске вытащили из воды молодую пару, у которой лопнул надувной матрас
Глава региона посетил с рабочим визитом Чебаркульский район
Публичная библиотека Челябинска оцифровала уникальные 200-летние книги
День поля отметили в Челябинской области
В горздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Челябинске
В Челябинске ищут хозяев для котиков, спасенных из подвалов
Южноуралец избил сотрудника ГИБДД гаечным ключом
Кран протаранил маршрутку с пассажирами в Челябинске
Текслер встретился с куратором центризбиркома и обсудил новые технологии на выборах
На Южном Урале неизвестный мужчина пытался похитить ребенка с детской площадки
Туристы из Челябинской области застряли на 80-метровой скале в Геленджике
«Пятитысячные купюры летали над дорогой»: в Магнитогорске автомобилист выронил кошелек с крупной суммой
Мужчина бегал с ножом за кондуктором и пассажирами трамвая в Челябинске
Девочка чуть не упала с восьмого этажа, танцуя на открытом балконе в Челябинской области
«Он был отличным пловцом»: парень из Магнитогорска утонул в Соленом озере при загадочных обстоятельствах
Прощание с 90-ми: житель Челябинской области бесплатно раздает свою коллекцию видеокассет
Как кандидат в депутаты помешал спать жителям Челябинска
Челябинское УФАС возбудило дело на полигон в Полетаево после отказа принимать отходы, собранные на субботниках
Житель Челябинска выплатил долг по алиментам в 3,5 млн рублей
Житель Челябинской области лишился 35 тысяч, пытаясь взять кредит через интернет