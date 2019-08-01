МГТУ попал в ТОП-4 лучших опорных вузов РФ

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова попал в группу четырех опорных вузов — лидеров в реализации программ развития опорных университетов, работа которых оценена наиболее высоко.

В рамках реализации мероприятий Национального проекта «Образование» в Минобрнауки России состоялось заседание Совета по реализации программ развития опорных университетов, имеющих ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

Заседание прошло под председательством заместителя Министра науки и высшего образования РФ Марины Боровской. Темой обсуждения стали итоги анализа результативности реализации программ развития 22 образовательных организаций — это победители конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования на финансовое обеспечение программ развития федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета в 2017-2019 годах.

Советом принято решение о выделении трех групп опорных университетов на основе оценки их потенциала. При распределении вузов по группам учитывались итоги анализа результативности реализации программ развития опорных университетов в 2018 году. Оценивались три блока показателей: динамика прироста значений ключевых показателей результативности, количественные значения ключевых показателей результативности деятельности опорного университета, экспертная оценка реализации программ развития.

К группе лидеров в реализации программ развития опорных университетов, работа которых оценена наиболее высоко, отнесены Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Новосибирский государственный технический университет.

Во вторую группу вошли 12 опорных университетов, итоги реализации программ развития еще 6 университетов были признаны удовлетворительными. Решение относительно распределения финансовых средств является одной из контрольных точек по реализации Национального проекта «Образование». Распределение вузов по трем группам предусматривает последующее предоставление вузам государственной поддержки, дифференцированной по объему выделяемой Министерством науки и высшего образования Российской Федерации субсидии.