Гуляем на фестивале современного искусства и отмечаем с десантурой: куда сходить в Челябинске 2-4 августа

Конец недели синоптики обещают дождливым. Но это не повод засиживаться дома. Рассказываем, куда сходить 2, 3, 4 августа 2019 в Челябинске.

Челябинцев ждут на старте благотворительного забега «Достигая цели» 6+

Спортивно-музыкальный фестиваль пройдет в честь Дня железнодорожника. На стадионе состоится благотворительный забег, будут организованы интерактивные площадки для всей семьи — мастер-классы, игровые аттракционы, детская анимация и спортивные состязания, а также развлекательная программа.

В этом году все средства от участия в забеге будут перечислены благотворительному движению помощи онкобольным детям «Искорка» на лечение 3-летней Валерии Забродской, которой поставлен диагноз острый лимфобластный лейкоз.

На старт забега смогут выйти даже самые маленькие любители спорта: для детей 6-13 лет предусмотрена дистанция в 500 м. Участники старше 10 лет могут принять участие в индивидуальном старте на 1520 м. Также в рамках мероприятия можно будет пробежать классическую дистанцию на 5 км.

Принять участие в благотворительном забеге могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте russiarunning.com. Кликнуть вкладку «Найти событие» и выбрать «Достигая цели». Выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. При оплате каждый участник может указать сумму платежа больше минимального взноса за участие. Максимальный размер суммы не ограничен.

Для участия в забеге на дистанциях 1520 м и 5 км необходима медицинская справка о допуске к соревнованиям с указанием дистанции. Для участия в забеге детей до 17 лет дополнительно необходимо предоставить оригинал согласия от родителей на участие в соревновании.

2 августа, пятница

Стадионе им. Е. Елесиной

Начало в 18.00

Взнос: 200 — 500 руб.

Фестиваль современного искусства пройдет в Челябинске 18+

Редкое для Челябинска мероприятие состоится в начале августа. Фестиваль современного искусства «Белый квадрат» будет идти в центре южноуральской столицы несколько дней. Гостям прочтут лекции известных кураторов и продюсеров в области актуальной культуры и расскажут , чем вообще отличается современное искусство от классического.

— Также можно посетить встречи для начинающих авторов, где расскажут, как правильно действовать, чтобы стать известным и востребованным художником. Будет организован маркет молодых художников, где посетители смогут приобрести работы начинающих авторов за небольшие деньги, — рассказывают организаторы фестиваля.

Будет выставка фото, графики и живописи уральских художников. Подробное рассписание в группе проекта vk.com/whitesquarefest.

Для пенсионеров и детей до 18 лет — бесплатно.

1 августа — 4 августа;

Дом Архитектора (пр. Ленина, 41а);

Билет: 100 руб.

Как пройдет День ВДВ

2 августа челябинцы, которые имеют отношение к воздушно-десантным войскам, отметят профессиональный праздник. На весь день у десантников расписана программа. Отмечать начнут уже с утра.

Начнется все в 11.00 с построения на площади. Скажем торжественные слова, выдадим награды. Затем отправимся к Вечному огню. Там минута молчания и возложения. Около 13.00 начнется концерте в парке Гагарина. Выступают артисты из числа бывших военнослужащих ВДВ. Точное время начала концерта и состоится ли он из-за погоды — объявим утром на построении. Продолжительность концерта около двух часов, — рассказал председатель «Союза десантников» Анатолий Качанов.

Далее мероприятия продолжаться уже по районам. Они, скорее, стихийные, нежели организованные.

На Южный Урал съедутся гармонисты-виртуозы и мастера по игре на стиральной доске 12+

Областной клуб гармонистов в четвертый раз проводит свой фестиваль. Многие артисты выступали в эфире ТВ-программы «В гостях у Митрофановны». В этом году легендарный челябинский ансамбль пригласил артистов из столицы. Приедет известный баянист Владимир Бутусов, играющий на маленьких гармошках-черепашках и духовых язычковых инструментах.

В гости к челябинским зрителям приедут артисты из Каменск-Уральского. Участники коллектива «Белая Русь» и его руководитель Ольга Полякова, которая сама играет на баяне, поет частушки и хохмит, переодевшись в бабушку.

Порадуют зрителей своим искусством гармонист-виртуоз Богдан Разумов из Вельска и ансамбль «Раздолье» из Белгорода — парни мультиинструменталисты, среди инструментов которых даже стиральная доска.

4 августа, воскресенье

ДК ЖД

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 12.00

Билет: 300 — 400 руб.

Выходные в парке Гагарина

Аномальная жара в Челябинске закончилась. Так что вряд ли к выходным вам захочется выбраться куда-то на озеро. Предлагаем прогуляться по парку Гагарина. Прокатитесь на детской железной дороге. Она в хорошем состоянии. Билет в обе стороны стоит 130 рублей. Аккуратные вагончики, путейцы-подростки, чудный пейзаж за окном. Когда отъезжаешь от части с аттракционами, попадаешь в глухой лес. Даже не вериться, что ты в центре мегаполиса. Можно выйти на конечной станции, прогуляться по горе Монахи и вернуться обратно.

В самом парке то же есть чем заняться, помимо платных аттракционов.

Суббота

Концертная программа «От всей души»

Летний театр 16:00 — 18:00

Кинопоказы под открытым небом

Летний театр 22:00

Воскресенье

Концертная программа под духовой оркестр

Летний театр 16:00 — 18:00

Открытые уроки Zumba-fitnes

Летний театр 19:00

Открытые уроки по латиноамериканским танцам

Ротонда 19:00

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