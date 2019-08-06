Четыре друга Бориса Видгофа

Сегодня, 6 августа, исполняется 55 лет Борису Видгофу — президенту группы компаний «Бовид», вице-президенту и генеральному директору хоккейного клуба «Трактор», Почетному гражданину Челябинска. «Комсомольская правда» расспросила о юбиляре его самых близких друзей. Как долго дружат, за что ценят Бориса Видгофа и какие его проекты самые-самые — рассказ и поздравление близких друзей — в этом материале.

Валерий Бондаренко.

«Мы знакомы более 25 лет, — рассказал генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко. — В какой-то момент знакомство переросло в очень крепкую дружбу. Для меня Борис Видгоф — это прежде всего «Бовид». И, конечно же, это Человек-праздник! Борис — глубоко порядочный человек, иногда чрезмерно принципиальный, а его уважение и любовь к маме Рае знают все знакомые. С ним можно идти в разведку, он — настоящий мужик, всегда примчится на помощь и спину прикроет. И самое главное — он искренен».

Выбирая среди реализованных именинником проектов, Валерий вспомнил неожиданный момент. «Его проекты украшают наш город, с ним Челябинск красивее и вкуснее. Конечно, самый эффектный — это его два здания на проспекте Ленина. Но для меня лично главное — ресторан «СувенирXL». В феврале-марте 2016 года я пожаловался Борису, что хочу осенью отметить 25 лет АО «КОНАР», будет 150 уважаемых гостей, а достойного места в городе — нет. И через полгода был построен «Сувенир» — это фантастика и по срокам, и по качеству, и по логистике. Но я верю, что лучший его проект — впереди». Неожиданным и теплым стало поздравление от давнего друга: «Меркантильно — но я очень хочу, чтобы меня пригласили на его столетие, уже припас пару приколюшек для Бориса. И, конечно же, желаю ему, чтобы он гордился успехами своих детей. Для него это самое важное, за любым столом знают, это — его любимый и фирменный тост. С днем рождения, мой друг!»

Константин Струков.

«С Борисом Видгофом мы дружим всю жизнь, — поделился президент УК «Южуралзолото Группа компаний», вице-спикер ЗСО Челябинской области Константин Струков. — Это ответственный, порядочный человек, а все его проекты интересны и масштабны. В день юбилея хочу пожелать ему оптимизма, удачи, благосостояния».

Александр Федоров.

Генеральный директор Челябинского трубопрокатного завода Александр Федоров, с которым именинник дружит уже 20 лет, характеризует Видгофа одним словом: «целеустремленный». А главным качеством юбиляра считает любовь к семье и детям. «Борис стремится сделать своих детей лучшими во всем!» — подчеркивает Александр. «Как-то мы вместе оказались на отдыхе, — рассказал он. — Ехали независимо друг от друга, не договаривались. Жены стали обмениваться в Интернете фотографиями видов и они вдруг совпали. Оказалось, что живем в одном отеле». От работы юбиляра на посту директора ХК «Трактор» Александр Федоров ждет чего-то интересного, тем более, что в родном Тракторозаводском районе Борис Видгоф много сделал для развития любительского хоккея. «Мы почти 20 лет вместе входим в попечительский совет хоккейного клуба «Трактор», и все эти годы деятельность руководства клуба всегда вызывала у Бориса Ефимовича массу критики. Интересно, кого он будет критиковать теперь».Александр Федоров желает Борису Ефимовичу удачи. «Удачи во всем, удачи Борису, удачи команде!» — подчеркивает руководитель ЧТПЗ.

Александр Кретов.

Генеральный директор агрохолдинга «Ариант» Александр Кретов отмечает, что главный и самый значимый проект Бориса Видгофа — это его дети. «Мы дружим больше 25 лет, и дружба давно уже перешла во что-то другое: он стал крестным моих детей, мы дружим семьями, на наших глазах выросли наши дети, и это уже точно больше, чем дружба, это — некое понятие семьи, чем мы очень дорожим, и он и я. Борис Видгоф — настоящий человек! Желаем долгих лет здоровья и оставаться таким же, как сейчас!» — от имени своей семьи поздравляет Александр. « Мы тебя очень любим!»

Редакция «Комсомольской правды присоединяется к поздравлениям и желает Борису Видгофу всего наилучшего.