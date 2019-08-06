«У каждого свой «диагноз»: в сквере в центре Челябинска рубят деревья

Красные отметины на коре деревьев в сквере по улице Воровского, 21 появились больше недели назад. Здесь задумано благоустройство: дорожки, вымощенные плиткой; уличное освещение, лавочки.

— Я позвонил в администрацию Советского района, чтобы узнать степень адекватности происходящего. Мне сказали, что деревья обследованы управлением экологии, многие из них были признаны «аварийными» или «больными». Потому их нужно спилить. Почти все неправильные деревья сегодня растут на месте будущих дорожек из плитки, — возмущается урбанист Лев Владов.

И вот во вторник, 6 августа, в скверике появились рабочие с пилами. Тревожная новость полетела по соцсетям.

У пильщиков есть разрешение. Фото: Наталья ГАЛКИНА.

Наталья Галкина: «Спиливанию подлежат здоровые деревья: ясени, тополя, липы!».

Наталья Барышева: «Почему разрешения не спросили у жильцов дома?».

Виктория Новикова: «Спрашивали. Но на собрание ходили одни бабульки. Им сказали, что деревья больные, они и поверили».

Рабочие рубят деревья в центре Челябинска. Фото: Наталья ГАЛКИНА.

Рабочие с пилами демонстрируют людям разрешение от городского управления экологии и природопользования по сносу больных деревьев. В списке чередуются «диагнозы»: здоровое, аварийное, усыхающее. Снести планируется 126 деревьев и 11 кустарников.

Корреспондент КП-Челябинск пытался дозвониться главе Советского района Владиславу Макарову. Но мобильник чиновника молчал.

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