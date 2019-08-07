На бывшем военном заводе теперь делают шаурму: в Челябинске открылся первый фуд-маркет «Белый рынок»

Это калька с модного московского заведения «Депо». Все пространство — один большой магазин деликатесов, плавно перетекающий в фуд-корт.

Корреспондент КП-Челябинск побывал в новом заведении.

УГОДИЛИ АВТОМОБИЛИСТАМ

Новое пространство преподносили как «вторую Кировку». Расположено оно на улице Тернопольской — она идет от главного корпуса ЮУрГУ через сквер с неработающими фонтанами.

Если вы решитесь пройтись по ней через скверик, дабы попасть к «Белому рынку» придется преодолеть три «зебры», хотя можно было обойтись и одной. Просто дорожники позаботились об автомобилистах в ущерб интересам пешеходов.

Пешеходную зону сделали классную, но соседство с проезжей частью все портит.Фото: Андрей АБРАМОВ

На подходе к самому фуд-маркету больше половины пространства занимает дорога, обочины заставлены сотнями машин. Визуального комфорта пешеходной улицы нет.

Хотя на тротуаре уложена добротная плитка, стоят оригинальные скамейки. Есть даже лавки-качели. Вместо цветочных газонов высажены многолетники, за которые ратуют урбанисты. Все здорово, но ширина тротуара меньше проезжей части, поэтому ощущение разочарования не покидает.

Идем внутрь.

Челябинску не хватает оригинальных скамеек. Здесь с ними полный порядок.Фото: Андрей АБРАМОВ

АЗИАТСКАЯ КУХНЯ — ХИТ СЕЗОНА

Фуд-маркет разместился в бывших корпусах завода «Полет». Он известен своими радиоустройствами, которые делали в том числе по заказу Министерства обороны во время холодной войны. Также здесь работали над техникой для космического корабля «Буран».

Ныне внутри модная стилизация в стиле лофт — лампы с вольфрамовой нитью, высокие столы. Стены не сплошь кирпично голые, что определенно добавляет уюта.

Интерьер выглядит стильно. В таком хочется сделать фото в инстаграм.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Рынок хотели открыть еще в начале июля, но хозяева площадки не успевали доделать ремонт. Очень жалко, что запустились только сейчас, — потерян самый ценный летний сезон, когда в городе можно гулять, — посетовал КП-Челябинск один из арендаторов.

Торговые ряды пока закрыты — вывески будущих арендаторов висят, но витрины пусты. Работают несколько стоек фуд-корта. Преобладает азиатская кухня — она сейчас в тренде. Есть бар с крафтовыми хмельными напитками.

Садиться можно за любой приглянувшийся столик.Фото: Андрей АБРАМОВ

Побродив по рынку, решили отведать гирос — греческая вариация любимой челябинцами шаурмы. Пять минут — и хозяин заведения лично пригласил забрать заказ. Столик выбираешь любой свободный.

Порадовал размер порции, вкус и… подносы! Гирос подают не на пластиковом столовском варианте, а на деревянной досочке, где отдельно вырезан отсек под стакан холодного кофе фраппе или лимонад.

Два больших, один очень большой гирос и три лимонада обошлись в 1 000 рублей.Фото: Андрей АБРАМОВ

Официальное открытие намечено на 31 августа. В соседнем крыльце рынка готовится начать работу сетевой супермаркет.

ЗА ТАКИМИ ФОРМАТАМИ БУДУЩЕЕ, НО...

— В ресторанах с классическими формами сервиса — застой. Они больше не дарят потребителю вдохновляющие ощущения. Большая посадка, стандартное меню, однообразные дизайнерские решения, — объясняет КП-Челябинск управляющий партнер международной сети Tutti Frutti Summer Love Владимир Райх.

Эксперт отмечает, что в Москве сейчас идет тотальная перестройка пешеходных зон, парковочных мест — перемещаться на авто все сложнее. Рестораны в центре закрываются и ищут новые места с более доступной арендой, парковкой и трафиком.

— Выходят на первый план такие концепции, как «Депо» — переделанные трамвайные депо, позабытые всеми продуктовые рынки и т. д. Идея не новая: концепции успешно работают в мировых столицах. Для горожан — развлечение побывать в таком месте, получить большой выбор и новые эмоции от антуража. Но есть разочарования: неудобные стулья, сомнительный дизайн из труб и голого кирпича, высокая стоимость кулинарных шедевров, — добавил собеседник.

К официальному открытию планируют открыть более 20 ресторанов.Фото: Андрей АБРАМОВ

Райх рассказывает, что такие маркеты стараются привлечь уникальные рестораны и кафе. Но попадаются команды, которые только пробуют себя в ресторанном бизнесе и отрабатывают все свои ошибки на гостях.

— Для мегаполиса, который окутал жителей в бетон и асфальт, концепция интересна. Но для регионов, где таких проблем не наблюдается, популярность таких мест кажется сомнительной. Если фермерские продукты в мегаполисе найти очень сложно, то в регионах ситуация другая — нет смысла строить дорогущие «фермерские рынки».

Цены на «Белом рынке» в Челябинске

Бокал пива — 170-320 руб.

Паста болоньезе — 130 руб.

Шарлотка — 109 руб.

Азиатский суп с морепродуктами том-ям — 250 руб. за 500 мл.

Вьетнамский кофе — 100 руб.

Большой гирос с курицей — 190 руб.

Цезарь с курицей — 230 руб.

Дыня — 34,90 руб/кг.

Арбуз — 11,90 руб/кг.

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