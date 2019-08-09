«Рожайте детей»: где в Челябинске построят новые детсады и школы

Уже этой осенью в Челябинске откроются две школы-новостройки: в микрорайоне «Яблочный» (Тракторозаводский район) и микрорайоне № 27 по проспекту Победы (Калининский район, участок от ул. Ворошилова до ул. 40-летия Победы). Мы узнали, где еще в Челябинске откроют новые детсады и школы.

В следующем году завершится строительство школы на 1500 мест в микрорайоне № 55 на Краснопольской площадке (Курчатовский район).

Строятся детские сады. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе министерства образования и науки региона, в Челябинске в течение трех лет появятся 15 новых детских садов:

— Микрорайон «Яблочный» (Тракторозаводский район, 220 мест);

— Микрорайон № 3 («Академ Риверсайд», 290 мест);

— Микрорайон № 34 (Курчатовский район, 230 мест);

— Микрорайон № 48 (Курчатовский район, 150 мест);

— Микрорайон «Чурилово Lake City» (Тракторозаводский район, 230 мест);

— Микрорайон №30 (Калининский район, 200 мест);

—В границах улиц: Коммуны, Володарского, Энгельса и пр. Ленина (Центральный район, 120 мест);

— Микрорайон № 1 «Чурилово», (Тракторозаводский район, 230 мест);

— Микрорайон № 47 (Курчатовский район, 290 мест);

— Микрорайон «АкадемРиверсайд» (Калининский район, 290 мест);

— Микрорайоне № 48 (Курчатовский район, 200 мест);

— Микрорайоне «Академ Риверсайд» (Калининский район, 380 мест);

— Микрорайон «Парковый-2» (Курчатовский район, 200 мест);

— Микрорайон № 55 Краснопольской площадки (Курчатовский район, 120 мест);

— Микрорайон № 54 Краснопольской площадки (Курчатовский район, 120 мест).

В минобразования подчеркивают, что возводятся не просто здания, а целые учебные комплексы, включающие игровые комнаты, просторные классы, оборудованные современными лабораториями, лингафонные кабинеты, спортзалы, зоны отдыха, медиатеки, арт-модули и т.п.

Всего же за три года в Челябинской области построят 11 школ и 27 детсадов. Рожайте малышей!

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