2019-08-12T14:46:38+03:00
Экономика

Красивая улыбка, прямой нос и долгожданные дети: южноуральцы готовы вкладывать деньги в красоту и здоровье прямо сейчас

Как получить медицинские услуги своевременно и без долгих накоплений
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Медицинские услуги вошли в топ-5 целей, на которые южноуральцы готовы потратить деньги здесь и сейчас. Как рассказали в Челябинвестбанке, все чаще в заявках на кредит указано, что средства будут потрачены на заботу о здоровье.

Например, на стоматологию или пластику. Здоровые и ровные зубы сильно добавляют уверенности в себе, а наконец-то исправленный нос или долгожданная пластика груди с легкостью могут избавить от накопившихся комплексов. Тем более, что лечение и протезирование зубов напрямую влияет на здоровье, так же, как и пластика может стать необходимостью в медицинском плане.

Но не только внешний «апгрейд» сегодня волнует южноуральцев. Для многих на первый план выходит рождение детей с помощью экстракорпорального оплодотворения. ЭКО для них шанс осуществить мечту, на которую не жалко средств и сил. Процедура хоть и проводится по полису ОМС, но не всем достается квота и не все удается с первого раза, да и сама подготовка — непростое и недешевое дело.

Забота о себе — один из главных трендов современности. Поэтому неудивительно, что южноуральцы не хотят ждать и копить деньги на медицинские услуги, а готовы оформить кредит на выгодных условиях. Большая часть медицинских центров и клиник предоставляют свои услуги в кредит на месте. Но стоит понимать, что условия такого займа не всегда могут быть удобны и выгодны. В договоре могут быть указаны требования по страхованию жизни заемщика, да и стоимость такого кредита, как правило, выше — ведь отдельной оценки платежеспособности заемщика нет.

Если вы планируете потратить существенную сумму на медицинские услуги или даже лечение за рубежом, гораздо удобнее и выгоднее оформить потребительский кредит в Челябинвестбанке. Программа «Кредит одобрен» — нецелевая. А это значит, что не обязательно все средства тратить только на лечение. Тем более итоговая стоимость медуслуг не всегда прогнозируема, то и дело могут возникать дополнительные непредвиденные траты.

Чтобы получить деньги, не нужны залог, поручители и обязательная страховка. И что самое главное — их отсутствие никак не влияет на ставку по кредиту. Повлиять на ставку могут другие факторы: кредитная история, параметры кредита и то, как вы получаете зарплату. К примеру, если она приходит на карту любого из банков, то процентная ставка будет ниже.

При сроке до 7 лет заем от 300 тысяч рублей до 1,5 млн рублей в зависимости от кредитоспособности заемщика и его зарплаты можно оформить по ставке от 11,95 до 21,25% годовых. Чтобы получить полный расчет, достаточно заполнить заявку на сайте банка.

Требования к заемщику стандартные: возраст от 21 года, прописка в Челябинске или области, непрерывный стаж на последнем месте работы не менее трех месяцев, а также официальный доход. А если вы получаете зарплату на карту любого банка, условия будут еще лучше.

Спецпредложение действует до 10 октября 2019 года. У вас есть еще время подать заявку и получить деньги на выгодных условиях не только на оплату медицинских услуг, но и на отдых, ремонт, обучение, покупку машины.

КОНТАКТЫ

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

г. Челябинск, пл. Революции, 8

тел.: 8 (351) 268-00-88

www.chelinvest.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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