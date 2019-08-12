Авто с пробегом в Челябинске: как купить лучший автомобиль в вашем бюджете

Купить лучшее авто с пробегом в Челябинске сегодня проще простого. Не нужно тратить уйму времени на просмотр объявлений, бояться скрытых дефектов и разочаровываться снова и снова. Лучший способ — обратиться в компанию, занимающуюся качественными автомобилями с пробегом. Эксперты ЗБС-Авто (гиперссылка http://www.zbsa.ru/ ) сделали уникальный продукт. Они отбирают для своего автопарка только такие автомобили, которые купили бы для себя лично. Приезжай и выбирай! А если среди них не окажется нужного, специалисты найдут его среди тысяч предложений в УрФО.

УНИКАЛЬНЫЙ АВТОПАРК

Компания ЗБС-Авто начала свою работу шесть лет назад. За это время с ее помощью довольными автовладельцами стали более двух тысяч человек. Сегодня компания предлагает не только автоподбор со всеми проверками, но и автокредитование, и собственный автопарк, где ждут своих будущих владельцев, пожалуй, лучшие авто с пробегом в Челябинске.

— Этот автопарк появился с того, что один из наших клиентов предложил купить его авто. Накатался, решил выбрать себе что-то новое. А машина очень хорошая. Мы же сами ее выбирали и проверяли. Так мы купили одну, потом вторую... — рассказывает основатель ЗБС-Авто Виталий Нефедов. — Сегодня в нашем автопарке около 25 автомобилей. И каждый месяц он обновляется практически полностью, так как спрос на наши авто высокий.

КУПИТЬ АВТО В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОД КЛЮЧ

ЗБС-Авто помогает купить авто в Челябинске под ключ. В отличие от классического автосалона, компания, во-первых, подберет лучшее для вас авто, даже если такого не оказалось в наличии. А во-вторых, не принимает на реализацию автохлам и сомнительные экземпляры. Как эта компания выбирает авто с пробегом в Челябинске?

— Мы открыли отдел снабжения и стали искать такие автомобили для себя. На основе своего опыта разработали балльную систему, по которой оцениваем авто. Четыре ключевых критерия: владельцы, кузов (количество крашеных элементов), пробег и комплектация, — пояснил Виталий Нефедов.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Чтобы понять, какой автомобиль вам нужен, ответьте на эти вопросы:

* Для каких целей вы хотите купить авто с пробегом в Челябинске?

* Какой у вас бюджет? Нужен ли автокредит?

* Какая марка, модель авто с пробегом вас интересует?

* Что для вас важно в автомобиле? Где будете эксплуатировать?

* Кто еще будет пользоваться автомобилем?

СКОЛЬКО СТОИТ АВТОПОДБОР

Если вы не смогли выбрать авто из наличия, можно заказать услугу по автоподбору. Ее стоимость зависит от цены желаемой машины.

* До 600 тыс. руб. — 20 тыс. руб.

* От 600 тыс. руб. до 1 млн. руб. — 25 тыс. руб.

* От 1 млн. руб. — рассчитывается индивидуально.

В стоимость включены все сопутствующие услуги, включая проверку в автосервисе, юридическую проверку, оформление документов, поездку клиента в другой город, если авто найдется не в Челябинске, и т. д. Оплата производится после заключения сделки.

В ЗБС-Авто обращаются не только за недорогими популярными автомобилями. К примеру, на днях клиент заключил с компанией договор на Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 2 млн. 600 тыс. руб.

В среднем на автоподбор требуется один — два дня. Но иногда ни одно авто с пробегом в Челябинске не подходит под критерии качества ЗБС-Авто (и в том числе критерии клиента). И тогда необходимо больше времени, чтобы найти лучший вариант в других городах области или даже в соседнем регионе.

КАК ПРОДАТЬ АВТО ДОРОЖЕ

В ЗБС-Авто можно не только купить, но и продать авто с пробегом в Челябинске. Если, конечно, оно соответствует требованиям. Компания отбирает только качественные автомобили, которых на вторичном рынке немного. Поэтому она может предложить клиенту цену больше, чем любой другой автосалон в Челябинске.

Выкуп авто — всего за 30, максимум 90 минут!

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Купить авто в Челябинске с помощью ЗБС-Авто — это...

* подбор авто с пробегом за 36 часов на всей территории УрФО;

* ежедневный отчет от специалиста;

* гарантия технической исправности и юридической чистоты;

* оформление автокредита на лучших условиях со льготными ставками;

* заключение сделки быстро, профессионально и без головной боли;

* бесплатные консультации до и после покупки авто с пробегом в Челябинске и области.

Подать заявку на подбор авто (гиперссылка http://www.zbsa.ru/ )

Также вы можете БЕСПЛАТНО проверить выбранный вами автомобиль, если привезете его к нашему офису. Эксперт посмотрит состояние кузова, проверит оригинальность пробега и скажет, стоит ли тратить деньги на дальнейшую проверку авто.

ЗБС-Авто

Адрес: Челябинск, ул. Луценко, 6, корпус 3.

Телефоны

Подбор авто: +7 (351) 223-35-94.

Автокредит: +7 (351) 223-63-95.

Время работы: с понедельника по субботу с 9:30 до 19:00.

www.zbsa.ru

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