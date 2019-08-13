Эстафета, в которой побеждают все

Деятельность более 20 благотворительных фондов будет представлена на площадке — среди них лауреаты прошлых лет и новые участники. Программа мероприятия обещает быть очень насыщенной — на сцене выступят вокальные и танцевальные коллективы города, будут проведены для всех желающих творческие мастер-классы, каждый сможет принять участие в различных конкурсах, викторинах и квестах. В food-зоне можно будет вкусно перекусить и насладиться прохладительными напитками. Для любителей активного отдыха будет работать fit-зона, где все гости смогут познакомиться с различными спортивными направлениями, в том числе и совершенно новыми для Челябинска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/725626" frameborder="0"></iframe> Фестиваль «10 Добрых Дел» в Челябинске.

Ежегодный благотворительный фестиваль «10 Добрых Дел» стал одной из форм проведения больших семейных праздников в нашем городе и объединил жителей Челябинска вокруг идеи помощи тем, кто остро в ней нуждается.

В повседневной жизни каждого из нас есть место добрым делам и, чтобы начать их совершать, не нужен дополнительный повод, — уверен Арсен Унанян, основатель и идейный вдохновитель благотворительного фестиваля.

Что относится к доброму делу? Это может быть все что угодно — то, что давно хотели сделать, но все руки не доходили, или наоборот абсолютный спонтанный порыв человеку, животному и природе. Все люди хотят доброты, отзывчивости и внимания. Кто-то ждет такого отношения от других, а кто-то старается сам быть таким человеком, не прося ничего взамен. Ведь достаточно сказать комплимент, пропустить в очереди пенсионера, сохранять чистоту на природе, подержать зонтик над случайным попутчиком или просто улыбнуться соседям. Такие маленькие и простые дела смогут запустить цепную реакцию добрых поступков.

Именно поэтому, в преддверии фестиваля «10 Добрых Дел», Арсен Унанян запускает эстафету добрых дел и приглашает к участию всех челябинцев — соверши доброе дело, расскажи о нем в Instagram под хештегом #эстафета10добрыхдел и передай эстафету 2-м своим друзьям. Отметь в своем посте аккаунт @10dd_74, а 22 августа в отеле SMOLINOPARK увидимся на самом добром фестивале нашего города и поделимся впечатлениями!

22 августа. SMOLINOPARK. Старт в 16:00.