«В маршрутках тоже люди»: антимонопольная служба раскритиковала проект выделенных полос в Челябинске

Антимонопольная служба раскритиковала планы челябинских властей о создании выделенных полос для общественного транспорта. В УФАС вдруг решили вступиться за частных перевозчиков. То есть, за маршрутки, которые уже давно набили оскомину горожанам.

Поводом стали недавние слова градоначальницы Натальи Котовой о развитии общественного транспорта. Накануне она вместе с главой региона Алексеем Текслером встречалась с коллективом ЧТЗ. Рабочие спросили о развитии общественного транспорта. И интересовались, как власти собираются бороться с нелегальными маршрутками.

— Чтобы убрать маршрутки, мы должны создать нормальную систему муниципального общественного транспорта. Прямо сейчас убрать маршрутки невозможно по одной простой причине — не на чем будет добраться до отделенных микрорайонов. Город, благодаря помощи областного бюджета, закупил 66 современных автобусов. Мы хотим поставить их на самые востребованные маршруты. Планируем все-таки сделать часть выделенных полос для того, чтобы забрать у недобросовестных маршрутчиков пассажиров. Чтобы люди перемещались по городу на нормальном современном транспорте. А после этого маршрутчики должны уйти с этих выделенных полос, потому что по ним им ездить будет нельзя, — сказала Наталья Котова.

ПДД ЗАПРЕЩАЕТ...

По мнению специалистов Челябинского УФАС, власти должны пустить на выделенные полосы и маршрутные такси. Иначе нарушат закон.

— Действия органов местного самоуправления, направленные на создание преимуществ муниципальному транспорту, могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства. Законодательством, в том числе Правилами дорожного движения РФ, не предусмотрено, что по выделенным полосам может ездить только транспорт муниципальной формы собственности, — предупреждают в Челябинском УФАС.

Прошлой осенью на сайте мэрии опубликовали информацию: «В Челябинске появилась комплексная схема организации движения». В ней идет речь о выделенных линиях общественного транспорта без уточнения формы собственности.

В УФАС напомнили, что выбор перевозчиков, которые будут возить пассажиров по муниципальным маршрутам, возможен только по контрактной системе.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СХЕМА ДЛЯ МНОГИХ ГОРОДОВ

Судя по всему, в антимонопольной службе имели в виду, что по выделенным полосам должны передвигаться и маршрутные такси, но только легальные. Но как за этим уследишь?

Выделенные полосы законодательством не запрещены. В центре Москвы этому явлению уже восемь лет. И работают на «выделенках» не только муниципальные автобусы и троллейбусы, но и частные легальные перевозчики, включенные в единую с муниципальным транспортом систему. Они перевозят льготников, включены в систему безналичной оплаты проезда по картам «Тройка», платят налоги. Их машины выкрашены в единый цвет столичного транспорта — синий.

В Петербурге тоже действует система выделенных полос. По ним разрешено передвигаться легальным маршрутным такси. Первым делом «обособили» Невский проспект. К новым правилам автовладельцы привыкали трудно, но смирились с требованием не жаться к поребрикам.

В Краснодаре работают над проектом выделенных полос. Та же работа идет в Кирове.

Челябинцам нет большой разницы, кто их везет — муниципальный ли автобус или маршрутное такси — легальное, работающее по строгим единым правилам. Челябинцы против серого рынка — со ржавыми «кастрюлями»-автобусами, которые водят дикие гастарбайтеры, курящие за рулем.