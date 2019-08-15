Власти Челябинска не будут выгонять маршрутчиков с выделенных полос

Антимонопольная служба заступилась за маршрутчиков в Челябинске. Поводом для скандала стала публикация в одном из СМИ, в которой шла речь об организации отдельной полосы для муниципального транспорта. Выделенная полоса должна повысить конкурентоспособность муниципального транспорта. Автор ссылался на неназванный источник в администрации города.

— По мнению Челябинского УФАС России, подобные действия мэрии, направленные на создание преимуществ муниципальному транспорту, могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства, — заявили в Челябинском УФАС.

В антимонопольной службе имели в виду, что частный пассажирский транспорт тоже должен пользоваться выделенными полосами. Иначе это будет нарушение честной конкуренции.

— Все легальные участники рынка пассажирских перевозок находятся в равных условиях — и муниципальные, и частные, — предупреждают в антимонопольном управлении.

Маршрутки челябинцам давно набили оскомину. Например, шальными водителями, пренебрегающими правилами дорожного движения; ржавым ветхим подвижным составом; хамским отношением к пассажирам. Уж лучше бы их совсем не было! Увы, рынок пассажирских перевозок открыт для конкурентной работы.

«Комсомолка» обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Челябинска.

— В Комплексной схеме организации дорожного движения в Челябинске идет речь об организации выделенных полос. Предусмотрено, что на этих полосах будет работать общественный транспорт — и муниципальный, и частный. Но — легальный, имеющий лицензию, утвержденный маршрут, — прокомментировала заместитель начальника управления информационной политики Ксения Дурманова.

— А как же нелегальные маршрутки, каких пока полно в Челябинске?

— Это второй вопрос. Нелегального транспорта не должно быть. Но легальные частные перевозчики имеют те же права, что муниципальный транспорт. Как вы представляете себе процесс «сортировки» маршрутных такси и автобусов, если выделенка — это крайняя правая полоса? Как иначе высаживать пассажиров?

Потребовать от частных перевозчиков работать по единым правилам, установленным властями, возможно. В Москве, например, масштабная реформа наземного общественного транспорта завершилась четыре года назад. Места на улицах столицы для нелегалов-перевозчиков не осталось.

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