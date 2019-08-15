Жители нового микрорайона Челябинска боятся «смертельной ягоды»
Зеленая растительность в огромных каменных дворах микрорайона «Академ Риверсайд» еще так редка, что местные жители наперечет знают каждый кустик. В соцсетях особо наблюдательные подняли шум.
Юлия: «А никого не смущает, что по всему "Академу" растут кусты волчьей ягоды? Мне бабушка рассказывала, она смертельна для человека!».
Сергей: «Зачем тогда кусты высадили по всему району? Кто будет отвечать, если дети отравятся?».
Герман: «О, старая история. В моем детстве нас пугали этой ягодой, строго запрещая есть. Мы не прикасались к ней».
Елена: «Кусты растут со времен моего детства. Никто не отравился, это сказки наших бабушек, чтоб дети не ели грязное грязными руками. «Бабушка, а почему ягода "волчья"?». Вариант ответа: "Съешь, волк утащит"».
Дмитрий: «А "Википедия" с вами не согласна и выдает опасные свойства волчьей ягоды!».
Чтобы развеять опасения, мы позвонили директору ботанического сада ЧелГУ, кандидату биологических наук Вере Меркер.
— Опасений никаких нет: в черте Челябинска не растет кустарник с ядовитыми ягодами. Иногда ошибочно волчьей ягодой называют кизильник — блестящий или черноплодный. Их мы знаем по живой изгороди во дворах. Также за ядовитые плоды по ошибке принимают — дикую жимолость, паслен красно-горький. Вреда здоровью эти плоды не принесут. Хотя, конечно, поедать дикие ягоды с кустов в черте города — ошибка. Они пыльные, грязные и в пищу все же не рекомендуются.
— Разбита страшилка детства! Но волчья ягода в природе существует?
— Да. В лесах, редкими кустами, растет волчеягодник смертельный. Его плоды опасны для человека. Узнать кустарник легко: ягоды его — как и у облепихи — плотно прилегают к ветвям. Плоды ярко-красного цвета, продолговатой формы, блестящие. Волчеягодника смертельного нужно сторониться.
Вот так выглядит волчеягодник смертельный. Плоды плотно прилегают к ветке как у облепихи. Фото: Ботаническая иллюстрация из книги Köhler’s Medizinal-Pflanzen, 1887
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