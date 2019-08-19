«Дело — табак»: как устроен черный рынок сигарет в Челябинске

Меньше года назад исследовательская компания Nielsen собрала по стране тысячи выброшенных пачек сигарет. Эксперты хотели выяснить, какова доля контрафакта на российском табачном рынке. Анализировали ситуацию и в Челябинске. По итогам исследования южноуральская столица оказалась в антирейтинге городов с нелегальной табачной продукцией.

Свыше 14% пачек оказались ненастоящими. Интересно, что годом ранее показатель был в семь (!) раз меньше. Данные учитывают нелегально ввезенную в страну продукцию, контрафакт — то есть откровенные подделки, а также сигареты, предназначенные для продажи в duty free. Но причем здесь зоны беспошлинной торговли на границах? Дело в том, что с помощью товаров под знаком duty free иногда устраивают каналы нелегальной контрабанды.

Результатов исследований этого года пока не озвучили. Но «КП-Челябинск» уверена — показатели будут еще выше.

«КАЗАШКА» ДЕШЕВЛЕ

Свое исследование мы начинаем с похода в рядовой продуктовый в пятиэтажке на перекрестке Молодогвардейцев и Братьев Кашириных. Обычный душный магазинчик, где продают соки-воды, пару пачек пельменей и легкие снэки. Как и подобает среднестатистическому российскому магазину, здесь можно купить сигареты. Лежат они не в специальном боксе, как того требует закон, а в засаленной картонной коробке, которую продавец достает из-под прилавка.

Купить можно все те же известные бренды, только пачка кажется слегка странной.

— «Казашка» — объясняет продавщица. — Такой же табак, только сделан в Казахстане. Стоит в два раза дешевле.

Пачка сигарет импортного бренда действительно стоит в два раза дешевле. На выходе с точки встречаем парней, которые закупились и раскуривали первые папиросы.

— Вот дрянь — будто соломы набили. По вкусу как «Балканка», — выносят вердикт курильщики.

БЕЛОРУССКИЙ СЛЕД

Следуем вверх по Молодогвардейцев до трамвайной линии. Там раньше стояла старенькая отечественная «двенадцатая». На крышу прицепили картонку и черным маркером вывели «сигареты». Сейчас машины нет, зато стоит лоток-книжка.

— У меня белорусские сигареты. Есть как их бренды, так и обычные. За товар отвечаю — видишь, везде акцизная марка стоит. И пусть не российская, а ихняя! Зато сертифицировано все.

Несмотря на белорусскую наклейку, продукция все равно считается контрафактной.

Пачку продают буквально по цене акциза.Фото: Андрей АБРАМОВ

ЗНАК ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Наткнуться на контрафакт можно буквально на всех рынках Челябинска. Направляемся к базару у бывшего кинотеатра «Победа». Один из киосков венчает хитрая надпись «Сигареты иностранного производства». Для потребителей контрафакта верный знак, что здесь можно купить товар сомнительного качества. Зато дешевле.

Как раз когда корреспондент «КП-Челябинск» обозревал базар, в одну из точек мужчина привез коробки с блоками сигарет. Руководствуясь журналисткой дерзостью и удачей, догнали его и спросили про контрафакт.

ПОБЕДИТЬ КОНТРАФАКТ МОЖНО — НАРОДНЫЙ РЕЦЕПТ

— Уверен, что в Челябинске под 100% табачного рынка — контрафакт. У меня только такой товар, — начал рассказ наш собеседник Борис.

По его словам, раньше он работал в торговой компании, которая занималась поставкой сигарет в магазины. Ушел и начал свой небольшой бизнес. Наладил связи с поставщиками со старого места работы и принялся поставлять табак в магазинчики по всему городу.

Сам Борис уверяет, что продает только Беларусские и Киргизские сигареты. Все с национальными акцизами. Он объяснил свое видение того, как можно победить контрафакт на российском рынке и сделать его продажу неэффективной.

— Себестоимость любой пачки сигарет — 6 рублей. Дальше добавляется акциз. Все остальное это вынужденная накрутка продавцов: зарплаты, прибыль, транспортные расходы. И выходит в среднем 100 рублей за пачку, — поделился своим мнением собеседник.

По словам Бориса, его клиенты — десятки небольших точек по городу. А это значит, что маршрут, подобный нашему, можно провести в любом районе Челябинска.

Контрафакт часто продают на рынках.Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧЕРНЫЙ РЫНОК ЗАРАБАТЫВАЕТ ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ

Если мы все еще не убедили вас в масштабности теневого табачного рынка, то вот несколько сводок с полицейского фронта только за этот год.

В феврале на складах в Советском районе Челябинска изъято 60 тысяч контрафактных пачек сигарет.

Во время операции «Ночь» 24 мая в двух торговых боксах изъято более 83 тысяч пачек немаркированной табачной продукции.

В июле сотрудники экономической безопасности прочесывали склады в Ленинском районе и изъяли немаркированную табачную продукция известных мировых брендов в количестве 438 тысяч пачек на сумму более 10 миллионов рублей.

По статье 171.1 уголовного кодекса за хранение или сбыт фиктивных сигарет грозит до шести лет колонии.

— Если вам стало известно о незаконном обороте табачной продукции, вы можете позвонить по телефонам дежурной части (351) 266-14-14, 265-02-00, 02 либо 102 с мобильного, — рассказали в УМВД России по Челябинску.

Но несмотря на успехи местной полиции, очевидно, что просто конфисковать весь товар не получится. Слишком легкие деньги и теневой бизнес готов на риски.

«Комсомольская правда» намерена посвятить проблеме нелегальной торговле табаком круглый стол с экспертами, чтобы еще подробнее осветить проблему.

В подобных киосках странный ассортимент: чай и белорусские сигареты.Фото: Андрей АБРАМОВ

Участники круглого стола:

Андрей Барышев, депутат Государственной Думы от Челябинской области.

Сергей Березуев, начальник управления торговли администрации г. Челябинска.

Александр Гончаров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области.

Илья Косарев, начальник отдела организации и применения административного законодательства управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РФ и органами местного самоуправления МВД России по Челябинской области.

Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли.

Денис Цымбал, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни.

Светлана Чернышова, Председатель Общественного Совета по проблеме подросткового курения.

Дмитрий Чудиновских, член Общественной палаты Челябинска.

Круглый стол состоится в пресс-центре «Комсомольской правды» по адресу: г.Челябинск, ул. Красная, 4, 6-й этаж, офис 608.

Дополнительная информация по телефону: 8-963-084-19-51.