2019-08-19T15:37:03+03:00
Звезды

В Челябинск приедет «Супердискотека 90-х»

Зажигать под любимые хиты будем 22 ноября
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Хиты 90-х никого не оставят равнодушными. Поэтому готовим лосины и варенки и собираемся на ретромегаденс страны — фестиваль «Супердискотека 90-х». Зажигать под самые крутые мегахиты юности челябинцы будут 24 ноября в ДС «Юность».

На одной сцене в этот вечер выступят Света, Шура, Акула, Краски (Оксана Ковалевская), Вирус, 140 ударов в минуту, Danko, Револьверс, Игорек, Ночной патруль, а также специальные гости! Захватывает дух, не так ли?Ностальгическое шоу окунет зрителей во времена «вишневых девяток» и вездесущих киосков звукозаписи, из которых неслась музыка, сопровождавшая их бурную молодость.

Кажется, машина времени изобретена. Готовьтесь зажигать на полную катушку и приобретайте билет в прошлое на сайте или в городских зрелищных кассах.

Как сообщают организаторы, для «ранних пташек» действует специальная цена, но ближе к концерту билеты будут дорожать.

«Супердискотека 90-х» в Челябинске пройдет 22 ноября 2019 года в ДС «Юность». Начало в 20.00.

Возрастное ограничение 12+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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