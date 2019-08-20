Задай вопрос доктору: здоровье школьников

Заканчивается летний период и самое время родителям подумать о подготовке детей к школе.

На что обратить внимание родителям? Как проконтролировать здоровье ребенка, и на что обратить внимание? Как пройти противоэпидемическую подготовку?

Родителям первоклашек нужно помнить,что период адаптации к школе может продлиться до шести месяцев. Чем помочь ребенку?

На эти и другие вопросы отвечает врач-педиатр высшей квалификационной категории, врач ультразвуковой диагностики Клиники «Источник» Светлана Беляева.

Светлана Беляева, врач-педиатр/

Светлана Юрьевна ведет свою деятельность по следующим направлениям:

— диагностика и лечение детских болезней;

— вакцинопрофилактика;

— расчет питания детям до года;

— лечение и реабилитация часто болеющих детей.

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