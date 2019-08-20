Задай вопрос доктору: здоровье школьников
Заканчивается летний период и самое время родителям подумать о подготовке детей к школе.
На что обратить внимание родителям? Как проконтролировать здоровье ребенка, и на что обратить внимание? Как пройти противоэпидемическую подготовку?
Родителям первоклашек нужно помнить,что период адаптации к школе может продлиться до шести месяцев. Чем помочь ребенку?
На эти и другие вопросы отвечает врач-педиатр высшей квалификационной категории, врач ультразвуковой диагностики Клиники «Источник» Светлана Беляева.
Светлана Беляева, врач-педиатр/
Светлана Юрьевна ведет свою деятельность по следующим направлениям:
— диагностика и лечение детских болезней;
— вакцинопрофилактика;
— расчет питания детям до года;
— лечение и реабилитация часто болеющих детей.
Клиника «Источник»
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