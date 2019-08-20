2019-08-20T06:44:53+03:00
Здоровье

Задай вопрос доктору: здоровье школьников

На вопросы родителей отвечает врач-педиатр Светлана Беляева
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Заканчивается летний период и самое время родителям подумать о подготовке детей к школе.

На что обратить внимание родителям? Как проконтролировать здоровье ребенка, и на что обратить внимание? Как пройти противоэпидемическую подготовку?

Родителям первоклашек нужно помнить,что период адаптации к школе может продлиться до шести месяцев. Чем помочь ребенку?

На эти и другие вопросы отвечает врач-педиатр высшей квалификационной категории, врач ультразвуковой диагностики Клиники «Источник» Светлана Беляева.

Светлана Беляева, врач-педиатр/

Светлана Беляева, врач-педиатр/

Светлана Юрьевна ведет свою деятельность по следующим направлениям:

— диагностика и лечение детских болезней;

— вакцинопрофилактика;

— расчет питания детям до года;

— лечение и реабилитация часто болеющих детей.

Клиника «Источник»

г. Челябинск,

ул. Чичерина, 34а, тел.: (351) 77-88-887;

ул. 40-летия Победы, 11, тел.: (351) 77-88-887;

ул. Градостроителей, 1/3 (перед въездом в поселок «Лесной остров»), тел.: (351) 77-88-906, источниклесной.рф

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ИСТОЧНИК KP.RU

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