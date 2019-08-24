«Ты умер в 1946-м»: жители Челябинска с металлоискателем откапывают... жуткие истории

Многие мечтают найти клад. А некоторые находят. С помощью металлоискателя. Сотни людей в Челябинской области, вооружившись этой штуковиной, бродят по полям и лесам. Иногда кладоискатели натыкаются на жутковатые вещи. Но очень интересные. Историю одной находки рассказала жительница Миасса Любовь.

— Мы с подругой впервые пошли на поиски зимой. Выбрали место неподалеку от Тургояка. Мост, который ведет на озеро, строили военнопленные немцы. Также они работали в карьере недалеко от этого моста, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск Любовь.

18-летняя Любовь из Миасса отважно отправляется на поиски клада и приключений. Фото из личного архива героини материала.

В лесу девушки сначала нашли самопальный жетон, схожий с немецким уставным жетоном. На нем было выбито «ARNOLD. V», личный номер 5602, и цифра 1, что означает первую роту или батальон. Этот жетон оказался прямо под разведенным ими костром. Только пришлось выкопать землю метров на 15 вглубь.

Потом поводили металлоискателем, и выпал еще один медный жетончик, который испугал кладоискательниц. На нем было нацарапано «Привет. Я Женя. Мне 16», а на обороте — «1953 г вспомни меня». Рядом девушки откопали лошадиную пряжку начала 50-х годов, а под сосной — веревку и кости. Картина представлялась жуткая.

Такие жетоны откопали девушки в лесу Миасса. Фото из личного архива героини материала.

ТАИНСТВЕННЫЙ ЖЕТОН

Подруги развели костер, сделали чай и немного отдохнули. Затем принялись дальше изучать эту территорию, и выпал еще один жетон! Он был подписан на английском.

— Что означают эти находки, можно только гадать, — говорит Люба. — В голову приходят много разных вариантов. Например, что когда-то в поезд, где везли военнопленных, случайно попал американец по системе Фольксдойче (до 1945 года обозначение этнических германцев, живших за пределами Германии — прим. автора). Также английским хорошо владели связисты и офицеры. На этом жетоне было нацарапано «Trevor 11». А на обороте — «You died 1946». В переводе означает «Ты умер в 1946».

Тот самый таинственный жетон, откопанный Любой и ее подругой. Фото из личного архива героини материала.

КАК НА ЭТОМ ЗАРАБОТАТЬ

Для 18-летней Любы это не просто хобби, а еще и заработок. Помимо пополнения собственной коллекции, девушка занимается продажей антиквариата другим ценителям.

В Челябинской области боев с немцами не было, поэтому кладоискатели из Питера и Москвы присылают ей свои находки на реализацию местным коллекционерам. Пользуются спросом не только оригиналы, но и реплики, которые изготавливают для реконструкций военных событий.

Свои находки девушка показала опытным коллекционерам. Но оказалось, что самопальные жетоны ценности не имеют. Почти невозможно доказать, что они относятся к каким-то историческим событиям. Однако, Люба верит в это.

— Военнопленные стали поступать на Урал с мая 1942 года, — рассказывает кладоискательница. — Многие из них служили в специальных карательных частях. Также в Свердловской области отбывали наказание штатные сотрудники гестапо и других спецслужб. На самом деле опытные кладоискатели не ходят на обум. Нужно знать, что в каком месте и в каком году происходило, изучать историю и старинные карты. Конкуренция большая. В Челябинской области, в основном, капают не военные атрибуты, а старинные предметы: например, монеты.

С помощью металлоискателя можно найти монеты. Фото: Дмитрий Серов, группа «Инцидент Миасс» в ВК.

РУССКИЕ ПИШУТ О ЛЮБВИ, НЕМЦЫ — ПО ДЕЛУ

Что хотят найти кладоискатели? У каждого своя мечта.

— Я мечтаю о пряжке немецкого офицера СС-подразделения (отвечало за охрану концентрационных лагерей Третьего рейха — прим. автора). В Интернете она стоит от 40 тыс. руб. Но если бы я ее нашла, не стала бы продавать, а оставила себе в коллекцию, — рассказывает Люба.

Сейчас у нее в коллекции, помимо собственных находок, есть оригинальные фронтовые письма немецких солдат. Чужеземная культура заинтересовала девушку изначально как что-то незнакомое. Ведь письма русских солдат читали еще в школе, а как все происходило с другой стороны, неизвестно.

— Письма наших солдат — более душевные, — говорит Люба. — Немцы, в основном, рассказывают сухо: чем их кормят, сколько пачек сигарет прислать и какая обстановка на фронте. «Здравствуй, мама. У меня все нормально. Завтра — в бой». Все кратко и по делу. Потом что они, как правило, не ждут ответа. А еще немцы — народ педантичный. Поэтому они очень аккуратно хранят памятные вещи. На радость коллекционерам. Если что-то выставляется на продажу, расхватывают очень быстро.

Что можно найти с помощью металлоискателя. Фото: Алексей Грабчук, группа «Инцидент Миасс» в ВК.

ЧТО ЕЩЕ НАХОДЯТ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

— Мой дядя откапывал царские монеты и столовое серебро, — добавила к своему рассказу Люба.

— В Миассе возле родника, за карьером, нашел самопальный перстень «Немецкий крест», — говорит кладоискатель Алексей Грабчук.

— Я у себя в огороде монету нашла 1840 года. Папа — пряжку офицерскую времен царской России, — рассказала Наталья Лебедева.

— С подводным металлоискателем можно насобирать цепочек и колец в любых озерах. Они часто у купающихся соскальзывают, — отметила Альбина Каримова.

— Старинные монеты и конина (конские украшения из меди — прим. автора). Все это выкопано за 6 лет лично мной, — показал фотографии находок Максим Жмаев.

Находки Максима Жмаева из Миасса. Фото: Максим Жмаев, группа «Инцидент Миасс» в ВК.

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