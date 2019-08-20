В Челябинске пройдет самое доброе событие этого лета

Уже в этот четверг, 22 августа, Большой семейный фестиваль «10 Добрых Дел» собирает всех жителей города. На один день площадка отеля SMOLINOPARK превратится в интерактивное пространство, наполненное добрыми поступками и весельем.

На территории фестиваля будут представлены десятки площадок, где гости смогут развлекаться и расслабляться, активно проводить время, играть, узнавать новое, вкусно есть, наслаждаться неповторимой атмосферой и быть главными героями этого праздника.

Запланируйте провести 22 августа максимально продуктивно и не забудьте прихватить удобную одежду — на берегу озера вас ждет chill out зона с литературным пикником, буккроссингом, дегустациями от чайного мастера, практиками традиционной хатха-йоги для взрослых и детей, аюрведическими консультациями и практиками стояния на гвоздях. Также на пляже можно будет поиграть в лазертаг и прокатиться на sup-серфе. Попробовать нужно все!

Популярные блогеры челябинска ждут всех желающих на лектории «Instagram как визитная карточка» — лайфхаки и лайф-стори о том, как сделать свой онлайн-дневник интересным.

Для гостей фестиваля наши партнеры оборудовали мягкую зону, в которой будет комфортно наслаждаться концертной программой с живой музыкой от вокалистов и музыкальных групп, общаться с друзьями и просто отдыхать.

Добрая кухня с едой на любой вкус! Сочные хот-доги, свежие роллы, блины, капкейки, пироги, фермерские сыры, мороженое и прохладительные напитки. Много, быстро и очень вкусно!

Вы что-нибудь слышали о гигантской монополии? Огромные кубики, профессиональный ведущий и большие карточки — приходи играть всей компанией!

А в память о добром фестивале на дизайн-маркете гости смогут приобрести уникальные товары ручной работы — аксессуары, украшения, игрушки, сувениры, одежду и другие красивые и памятные вещи.

Количество же творческих и обучающих площадок от фондов, партнеров и организаторов фестиваля «10 Добрых Дел» уже сложно сосчитать — мастер-классы от школы иностранных языков, цветочных мастерских, творческих студий и креативных агентств. Вместе с опытными наставниками вы сможете изготовить украшения, свечи, предметы интерьера, сувениры, слаймы, букеты из воздушных шариков и настоящих цветов. И это лишь краткий список того, что ждет вас на фестивале.

И будьте уверены, что никто не останется без ярких фотокарточек — за вами будет следить объектив главной фотослужбы города, а по всей территории фестиваля будут расположены необычные фотозоны в различных стилях. Искать

повода для фото не придется!

А в обязательной программе для самых маленьких гостей — море сладкой ваты, мыльных пузырей, аквагрима и ярких воспоминаний от проведенного всей семьей времени.

Мы рады, что для многих жителей нашего города посещение фестиваля «10 Добрых Дел» стало ежегодной хорошей традицией. Ждем и тебя!

SMOLINOPARK, ул. Чапаева, 114

22 августа в 16.00

Традиционно официальными партнерами благотворительного фестиваля «10 Добрых Дел» стали отель SMOLINOPARK, ПАО «СБЕРБАНК», ГАЗПРОМБАНК, ОТП банк, медицинский центр «Лотос», инвестиционная компания FREEDОМ finance, ГЛЦ «Солнечная Долина», агрохолдинг «Чебаркульская птица».