В Челябинске пройдет самое доброе событие этого лета
Уже в этот четверг, 22 августа, Большой семейный фестиваль «10 Добрых Дел» собирает всех жителей города. На один день площадка отеля SMOLINOPARK превратится в интерактивное пространство, наполненное добрыми поступками и весельем.
На территории фестиваля будут представлены десятки площадок, где гости смогут развлекаться и расслабляться, активно проводить время, играть, узнавать новое, вкусно есть, наслаждаться неповторимой атмосферой и быть главными героями этого праздника.
Запланируйте провести 22 августа максимально продуктивно и не забудьте прихватить удобную одежду — на берегу озера вас ждет chill out зона с литературным пикником, буккроссингом, дегустациями от чайного мастера, практиками традиционной хатха-йоги для взрослых и детей, аюрведическими консультациями и практиками стояния на гвоздях. Также на пляже можно будет поиграть в лазертаг и прокатиться на sup-серфе. Попробовать нужно все!
Популярные блогеры челябинска ждут всех желающих на лектории «Instagram как визитная карточка» — лайфхаки и лайф-стори о том, как сделать свой онлайн-дневник интересным.
Для гостей фестиваля наши партнеры оборудовали мягкую зону, в которой будет комфортно наслаждаться концертной программой с живой музыкой от вокалистов и музыкальных групп, общаться с друзьями и просто отдыхать.
Добрая кухня с едой на любой вкус! Сочные хот-доги, свежие роллы, блины, капкейки, пироги, фермерские сыры, мороженое и прохладительные напитки. Много, быстро и очень вкусно!
Вы что-нибудь слышали о гигантской монополии? Огромные кубики, профессиональный ведущий и большие карточки — приходи играть всей компанией!
А в память о добром фестивале на дизайн-маркете гости смогут приобрести уникальные товары ручной работы — аксессуары, украшения, игрушки, сувениры, одежду и другие красивые и памятные вещи.
Количество же творческих и обучающих площадок от фондов, партнеров и организаторов фестиваля «10 Добрых Дел» уже сложно сосчитать — мастер-классы от школы иностранных языков, цветочных мастерских, творческих студий и креативных агентств. Вместе с опытными наставниками вы сможете изготовить украшения, свечи, предметы интерьера, сувениры, слаймы, букеты из воздушных шариков и настоящих цветов. И это лишь краткий список того, что ждет вас на фестивале.
И будьте уверены, что никто не останется без ярких фотокарточек — за вами будет следить объектив главной фотослужбы города, а по всей территории фестиваля будут расположены необычные фотозоны в различных стилях. Искать
повода для фото не придется!
А в обязательной программе для самых маленьких гостей — море сладкой ваты, мыльных пузырей, аквагрима и ярких воспоминаний от проведенного всей семьей времени.
Мы рады, что для многих жителей нашего города посещение фестиваля «10 Добрых Дел» стало ежегодной хорошей традицией. Ждем и тебя!
SMOLINOPARK, ул. Чапаева, 114
22 августа в 16.00
Традиционно официальными партнерами благотворительного фестиваля «10 Добрых Дел» стали отель SMOLINOPARK, ПАО «СБЕРБАНК», ГАЗПРОМБАНК, ОТП банк, медицинский центр «Лотос», инвестиционная компания FREEDОМ finance, ГЛЦ «Солнечная Долина», агрохолдинг «Чебаркульская птица».
ИСТОЧНИК KP.RU