2019-08-21T11:36:41+03:00
Общество

Подготовим по мировым стандартам

В Златоустовском техникуме технологий и экономики в новом году откроются учебные мастерские
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Директор Златоустовского техникума технологий и экономики Марина Николаевна Пономарева.Директор Златоустовского техникума технологий и экономики Марина Николаевна Пономарева.
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Средства на их оборудование учебное заведение выиграло на грантовом конкурсе национального проекта «Образование» и приоритетного проекта «Молодые профессионалы».

Сегодня в одном из корпусов Златоустовского техникума технологий и экономики идет капитальный ремонт: переносятся перегородки, заново прокладываются вентиляция и проводка… Завершения работ с нетерпением ждет весь коллектив, ведь сразу после этого начнется установка оборудования. Самые современные компьютеры и лабораторные комплексы станут мастерскими, где будут растить профессионалов мирового уровня.

О том, насколько сложно выиграть грант и что будет происходить дальше, рассказывает директор Златоустовского техникума технологий и экономики Марина Пономарева.

— Марина Николаевна, вы были уверены в победе?

— Думаю, да. И я знаю, что мы победили в честной борьбе, несмотря на большое количество конкурентов из разных регионов России. При подготовке заявки мы заручились поддержкой правительства Челябинской области, социальных партнеров и получили гарантию на софинансирование, это было обязательным условием. Кстати, Челябинская область — один из немногих регионов, кто обеспечил его выполнение. Нас поддержали и администрация Златоуста и Фонд развития моногородов.

Справка КП

В конкурсе в рамках национального проекта «Образование» и приоритетного проекта «Молодые профессионалы», который проводился по восьми отдельным лотам, участвовало более 700 учебных заведений из всех регионов России. Челябинскую область представили 19, и только 7 получили гранты.

— По каким критериям оценивали участников?

— Очень по многим. Например, смотрели, участвуем ли мы в международных конкурсах, чемпионатах WorldSkills. Что касается последнего, то на нашей базе, в том числе, проходят региональные этапы этого турнира. Мы доказывали, что сможем готовить профессионалов мирового уровня, не только когда получим грант, но и успешно делаем это уже сейчас. В техникуме есть специализированный центр компетенций (СЦК) по компетенции «Сварочные технологии». И это плюс. Дважды мы проводили демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Наши проекты мы связали с программами развития города и области. Доказывали, что специалисты, которых готовит техникум, будут востребованы. Все это помогло нам выиграть.

— Что дальше?

— А дальше в техникуме появятся пять современных мастерских, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, по компетенциям «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Графический дизайн», «Туризм» и «Бухгалтерский учет». 7,46 миллионов рублей — федеральный грант — нами уже освоены, оборудование и программное обеспечение приобретено, и к 5 сентября мы ждем поставок. Сейчас в помещениях идет ремонт, на это мы направили собственные средства. Необходимо, чтобы будущие мастерские соответствовали всем требованиям — Роспотребнадзора, госпожнадзора, выполнить условия по площадям, вентиляции, проводке. Работы еще много, но есть ради чего стараться — у нас будет отличное оборудование и полноценное структурное подразделение. Кстати, организаторы очень правильно подошли к брендированию мастерских — продумано все, вплоть до цвета бейджей персонала.

Серебряный призер областной олимпиады по профессиональному мастерству Ирина Усольцева.

Серебряный призер областной олимпиады по профессиональному мастерству Ирина Усольцева.

— Кто будет обучаться в новых мастерских — только отличники?

— Почему же? Производственную практику там пройдут все наши студенты, которые осваивают названные компетенции. Кроме того, двери мастерских будут открыты и для ребят из других техникумов и колледжей. Подобным оборудованием могут похвастаться очень немногие учебные заведения, между тем демонстрационный экзамен в ближайшем будущем станет обязательным,

так же как ЕГЭ в школах. Могу с гордостью сказать, что мы будем готовы к его проведению не только по «Сварочным технологиям», но и еще по пяти компетенциям.

Справка

1 сентября этого года к учебе в Златоустовском техникуме технологий и экономики приступит более 700 первокурсников. Образование с применением дистанционных образовательных технологий получают в трех северных филиалах. Всего в техникуме профессии и специальности получают 2500 студентов. ЗТТиЭ входит в пятерку крупнейших учебных заведений Челябинской области.

В техникуме создан многофункциональный центр прикладных квалификаций, на базе которого реализуется 126 программ профессионального обучения и 14 дополнительных образовательных программ.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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