Забота об улыбке: все, что нужно знать о бережном отношении к зубам

Последние несколько лет забота о здоровье занимает значительное место в ритме жизни современного человека. Разговоры о спорте, правильном питании, важности витамина D и других витаминов скорее всего не обошли стороной никого. Культура бережного отношения к собственному организму коснулся и зубов.

К счастью, челябинцам есть где досконально проверить здоровье зубов, вылечить любые заболевания полости рта и восстановить эстетику улыбки. Полный стоматологический чекап можно пройти в сети качественных клиник «Зуб Даю».

Кариес не пройдет!

Основная проблема, которая может возникнуть с зубами — кариес и его осложнения. Развивается кариес постепенно, но распознать его на начальной стадии можно только в кабинете стоматолога: ни темных пятен, ни зубной боли в этот период обычно не бывает.

Врачи «Зуб Даю» проводят полную диагностику состояния полости рта, чтобы даже скрытый кариес не остался незамеченным.

— Хорошая диагностика должна быть комплексной, — рассказала нам Анастасия Севостьянова, стоматолог-терапевт, ортопед сети клиник «Зуб Даю». — При

необходимости осмотр могут провести несколько специалистов: терапевт, хирург, ортопед. Обязательно проводится прицельный или панорамный снимок зубов, это позволяет выявить не только существующие, но и возможные проблемы с зубами.

Если кариес уже появился — откладывать лечение нельзя. Чем глубже инфекция проникает внутрь зуба, тем больше манипуляций потребуется для того, чтобы вернуть ему здоровье. Начальный кариес можно вылечить даже без анестезии!

Впрочем, откладывать визит к стоматологу нет причин. В «Зуб Даю» действует выгодное предложение.

Осложнение кариеса, запущенные воспалительные процессы в тканях пародонта могут привести к потере зуба — в этом случае помочь сможет только хирург-имплантолог.

Зуб «под ключ» за один визит

Имплантация является самым современным и эффективным способом восстановления утраченных зубов. Однако даже эта методика не всесильна — постоянное откладывание имплантации может привести к невозможности проведения операции.

Главные причины, по которым пациенты не спешат восстановить зубы, — это страх боли и цена вопроса. Первую причину сможет развеять любой пациент, прошедший имплантацию в «Зую Даю». Своим опытом с нами поделился Александр:

— Мне 62 года, и с зубами проблемы начались давно, сильно запустил в юности, к стоматологу идти не хотел категорически. В итоге за последние несколько лет потерял большую часть зубов, и уже тогда задумался о протезах. Поставил съемные, но постоянно чувствовал, что зубы не мои, приходилось пользоваться специальными кремами, чтобы десны не болели. Полгода назад обратился в «Зуб Даю» к Лаптеву Артему Владимировичу, он посоветовал имплантацию «Все на 6». Было ли страшно? Сначала — да, было. Но после общения с врачом, после того, как я узнал подробно, как проходит операция, осталось только приятное волнение. Было ли больно? Операция проходит совершенно безболезненно, ощущается только давление на десну. На этапе приживления ждал серьезного дискомфорта, опасался осложнений, но все прошло гладко. Главное — выполнять указания врача.

До 30 апреля в сети клиник «Зуб Даю» можно сделать имплантацию по особенно выгодной цене — от 24 900 рублей за готовый зуб*. Применяются системы Implantium и A.B Dental, успешно зарекомендовавшие себя в России и мире.

Забота об улыбке — позитивный тренд, который поддерживает каждый врач сети клиник «Зуб Даю». Приглашаем на консультацию: проведем качественную и подробную диагностику, составим для вас оптимальный план лечения.

Запись по телефону: 220-71-81.

Сеть качественных клиник «Зуб Даю»;

Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 131-Б;

пр. Ленина, 63, телефон: 220-71-81.

Зубдаю.рф

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