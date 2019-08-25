Испытано на себе: как журналист «КП-Челябинск» встала на гвозди

О практике стояния на гвоздях в Челябинске я узнала из соцсетей — случайно наткнулась на пост в ленте. И был он написан так заманчиво, что мне загорелось.

Организаторы уверяют, занятия улучшат здоровье, закалят волю, активизируют жизненные силы, помогут похудеть и дадут еще много полезного. По их словам, минута на остриях равняется 15-километровой пешей прогулке.

Желающих постоять на гвоздях не мало. Но зачем люди идут на самоистязания и еще платят за это деньги? Цена за одну практику по городу — от 400 рублей. А стоять рекомендуется 2-3 раза в неделю.

Доска, нашпигованная острыми гвоздями не пугала меня. Да и если боишься — вставать нельзя. Мне хотелось наоборот поскорее подняться на доску, получить эти острые ощущения и понять, чем они так привлекают людей.

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

Практики проводят в студиях йоги или на улице. Я выбрала городской сквер.

Инструктор Ксения Аврамчук объяснила, что важно делать все спокойно, медленно и тогда никакого вреда не будет. Будешь спешить, нервничать — можешь пораниться. Проткнуть ногу, стоя на доске Садху, так она правильно называется, невозможно. Работает физика: гвозди расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, и вес тела распределяется равномерно.

Первым делом, я прислонила ладони к гвоздям, чтобы прочувствовать их. С ума сойти, какие они острые! Осознала, что сейчас будет горячо и адски больно, но собралась и приготовилась вставать.

ПОБЕДА НАД БОЛЬЮ

Ксения держит меня за предплечья. Опираюсь на нее, выдыхаю и аккуратно ставлю одну ногу на доску… Медленно переношу вес тела на нее, и чувствую, как гвозди тут же впиваются в ступню. Появляется боль. Мозг мгновенно активизируется и начинает бить тревогу — остановись! Но я сопротивляюсь его сигналам и плавно отрываю от земли вторую ногу, приставляю рядом…

Выдыхаю и встаю...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А-а-а, как же БОЛЬНО! Я не хочу, хватит, это ужасно! Ксюша, помоги сойти!

Но инструктор успокаивает.

— Дыши глубоко, сфокусируйся на дыхании. Думай о нем, а не о боли.

Я начинаю дышать часто, беспокойно. Появляется дрожь в теле, она усиливается с каждой секундой, напряжение растет. По словам Ксении, обычно больно первые пять минут. Перетерпишь их и потом сможешь стоять, сколько угодно. Страха нет — это игры разума.

Инструктор Ксения помогает снять напряжение - разминает плечи.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПОЙМАТЬ ОЩУЩЕНИЯ

Постепенно отпускает. Успокаивается дыхание, мысли. Чувствую, как боль уходит. По телу разливается приятное тепло. Я отпустила все, что меня тревожит и волнует. Стою с закрытыми глазами и стараюсь не думать ни о чем. Чувствую дуновение ветра, слышу шелест листвы, ощущаю, как греет солнце…

Доска с гвоздями называется огонь-доска или доска Садху.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы не засекали, сколько я стояла. Примерно минут 20-30. Для новичка это немало! Ограничений нет, стоишь, сколько можешь. Полчаса — оптимально. Боль периодически приходила. Вновь начинала глубоко дышать и отпускало.

Когда больно, нужно глубоко дышать и боль отпускает.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мне хотелось улыбаться, двигаться: попыталась поднять руки, сесть, встать. Ксения говорит, на гвоздях одни плачут, другие смеются, кто-то даже танцует и поет — у каждого своя реакция и метод отвлечения от боли.

Минут через 10 мне стало хорошо, легко, спокойно.

Пытаюсь двигаться на гвоздях, это тоже успокаивает боль.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сходить с доски оказалось больнее, чем стоять на ней — «резало» стопы. Нужно посидеть, а лучше полежать, чтобы прийти в себя. Стопы немного покалывало еще часа два после практики.

Вот такие остаются точки, проходят быстро.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ЧЕМ ПОЛЬЗА?

— Цель практики — осознание себя и самосовершенствование. Также гвоздетерапия развивает внутреннюю волю. Поскольку каждый раз вы будете увеличивать минуты стояния. Когда вы поставите себе какие-то задачи, цели, этот внутренний стержень будет толкать вас, и все получится, — говорит инструктор по йоге и гвоздетерапии Ксения Аврамчук.

Действительно, когда боль отпускает, стоять на доске с гвоздями даже приятно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также по ее словам, на стопах есть определенные точки, которые связаны с нашими органами. Соответственно, воздействуя на эти точки, любители «гвоздестояния» воздействуют на весь организм в целом и улучшают здоровье.

— Противопоказания для практик: вес более 100 кг, психические заболевания и страхи. Практиковать можно в любом возрасте.

КОММЕНТАРИЙ

— Я сам практикующий рефлексотерапевт, ставлю иглы. Но чтобы вонзить такое количество иголок за раз в стопу... По большому счету, это схоже с аппликатором Кузнецова или аппликатором Ляпко, — говорит невролог и рефлексотерапевт медицинского центра «Медеор» Глеб Тарасенко. — Но там воздействие идет на позвоночник или какую-то другую часть тела — не настолько масса тела давит. С медицинской точки зрения, у меня нет положительной информации. Я бы вообще посчитал эти практики странным занятием. Я не поклонник их, но ярым противников тоже не являюсь. Хотя скепсиса очень много.

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