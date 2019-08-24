2019-08-24T22:53:16+03:00
Спорт

Бой Сергей Ковалев - Энтони Ярд 24 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция боя за титул чемпиона мира по боксу WBO

Онлайн-трансляция боя Сергея Ковалева против Энтони Ярда 24 августа 2019
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Бой Сергей Ковалев - Энтони Ярд 24 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция боя за титул чемпиона мира по боксу по версии WBO.Бой Сергей Ковалев - Энтони Ярд 24 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция боя за титул чемпиона мира по боксу по версии WBO.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Добрый вечер, уважаемые любители бокса. Вечером 24 августа в Челябинске состоится поединок за титул чемпиона мира по боксу по версии WBO. На ринге россиянин Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд.

Мы ведем прямую трансляцию поединка. Наши журналисты работают на арене «Трактор» в Челябинске, где проходит бой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Онлайн-трансляция

KP.RU - ЧелябинскKP.RU - ЧелябинскБолеем за Сергея Ковалева

Финал поединка.

Последние секунды 11-го раунда.

KP.RU - ЧелябинскKP.RU - ЧелябинскБолеем за Сергея Ковалева

Сергей Ковалев официально объявлен победителем поединка. Он защитил свой пояс чемпиона в полутяжелом весе. На этом мы завершаем нашу трансляцию. Спасибо, что были с нами.

KP.RU - ЧелябинскKP.RU - ЧелябинскБолеем за Сергея Ковалева

Ярд упал второй раз. Рефери останавливает бой.

KP.RU - ЧелябинскKP.RU - ЧелябинскБолеем за Сергея Ковалева

Ярд упал!

KP.RU - ЧелябинскKP.RU - ЧелябинскБолеем за Сергея Ковалева

Поднялся, дышит тяжело. Бой продолжается.

KP.RU - ЧелябинскKP.RU - ЧелябинскБолеем за Сергея Ковалева

Идет 10-й раунд. У Ярда разбита правая бровь.

KP.RU - ЧелябинскKP.RU - ЧелябинскБолеем за Сергея Ковалева

Британец сильно сдал. Ковалеву не хватило считанных секунд, чтобы добить его. Прозвучал гонг.

KP.RU - ЧелябинскKP.RU - ЧелябинскБолеем за Сергея Ковалева

Выход Ковалева..Валерий ЗВОНАРЕВ

А вот выход Сергея.

KP.RU - ЧелябинскKP.RU - ЧелябинскБолеем за Сергея Ковалева

Ярд выходит.Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, вот так выходил Ярд.

KP.RU - ЧелябинскKP.RU - ЧелябинскБолеем за Сергея Ковалева

Просто факт. Ярд на восемь лет младше челябинца.

KP.RU - ЧелябинскKP.RU - ЧелябинскБолеем за Сергея Ковалева

9/12. Невероятно! Крашер вернулся в бой. Теперь британец выглядит неважно.

KP.RU - ЧелябинскKP.RU - ЧелябинскБолеем за Сергея Ковалева

В восьмом раунде Ковалев серьезно поплыл. Создается ощущение, что он еле выстоял...

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 7 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
Сергей Ковалев стал заслуженным мастером спорта России
Сергей Ковалев победил Энтони Ярда в Челябинске
В снегах Арктики нашли трактор, выпущенный полвека назад на заводе в Челябинске
«Лето прощай!»: в Челябинской области похолодает до +2 градусов
Две недели до старта чемпионата КХЛ: «Трактор» открыл продажу наборных абонементов на сезон
Зауральские пекари построили избу из хлебных буханок
"У авто оторвалась крыша": молодая пара из Магнитогорска погибла в страшной аварии на трассе
Челябинский урбанист раскритиковал дорожников после ДТП под «Меридианом»
Пожар на цинковом заводе в Челябинске потушен
Алексей Текслер выложил в сети фото, где с семьей болеет за «Челябинск»
Житель Челябинской области выловил из реки рыбу с человеческими зубам
«Цех в огне!»: на заводе в Челябинске тушат пожар
В Челябинске иномарка вылетела на парковку и зацепила восемь машин