Бой Сергей Ковалев - Энтони Ярд 24 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция боя за титул чемпиона мира по боксу WBO

Финал поединка.
Последние секунды 11-го раунда.
Сергей Ковалев официально объявлен победителем поединка. Он защитил свой пояс чемпиона в полутяжелом весе. На этом мы завершаем нашу трансляцию. Спасибо, что были с нами.
Ярд упал второй раз. Рефери останавливает бой.
Ярд упал!
Поднялся, дышит тяжело. Бой продолжается.
Идет 10-й раунд. У Ярда разбита правая бровь.
Британец сильно сдал. Ковалеву не хватило считанных секунд, чтобы добить его. Прозвучал гонг.
Выход Ковалева..Валерий ЗВОНАРЕВ
А вот выход Сергея.
Ярд выходит.Валерий ЗВОНАРЕВ
Кстати, вот так выходил Ярд.
Просто факт. Ярд на восемь лет младше челябинца.
9/12. Невероятно! Крашер вернулся в бой. Теперь британец выглядит неважно.
В восьмом раунде Ковалев серьезно поплыл. Создается ощущение, что он еле выстоял...