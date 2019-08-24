Бой Сергей Ковалев - Энтони Ярд 24 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция боя за титул чемпиона мира по боксу WBO

Добрый вечер, уважаемые любители бокса. Вечером 24 августа в Челябинске состоится поединок за титул чемпиона мира по боксу по версии WBO. На ринге россиянин Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд.

Мы ведем прямую трансляцию поединка. Наши журналисты работают на арене «Трактор» в Челябинске, где проходит бой.