Новая «Высота»: при поддержке Группы ЧТПЗ в Озерске началось строительство Ледовой академии

То, что прежде было только в документах и эскизах, воплощается в реальном социальном проекте. В Озерске, одном из крупнейших городов Челябинской области, торжественно запустили строительство Ледовой академии «Высота». Это будет первый в Озерском городском округе крытый спортивный комплекс, оборудованный площадкой с искусственным льдом. Соглашение о строительстве было подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, и уже сегодня заложен первый камень в основание арены. Участниками проекта государственно-частного партнерства стали правительство Челябинской области, Группа ЧТПЗ и Госкорпорация «Росатом». Инвестиции в строительство составят более 500 млн рублей. Сдача объекта — март 2021 года.

Ценить и приветствовать

— Сегодня мы даем старт строительству важного социального объекта в Озерске. На Южном Урале любят хоккей и фигурное катание, и я уверен, что меньше чем через два года мы с вами будем стоять здесь и открывать этот замечательный объект. Уверен, что название этого спортивного комплекса «Высота» поднимет на новую, небывалую высоту те достижения, которыми славится Озерск. Благодаря соглашению о государственно-частном партнерстве денежные средства в строительство Ледовой академии вложит Группа ЧТПЗ и Госкорпорация «Росатом», а также региональный бюджет. В Озерском городском округе подобного объекта пока нет, хотя в регионе мы реализуем довольно много таких проектов: например, уже скоро будет введен в эксплуатацию современный спортивный комплекс в Кыштыме, — отметил на торжественном открытии глава Челябинской области Алексей Текслер. — Южный Урал должен и будет гордиться не только своими легендарными промышленными предприятиями, но и социально значимыми инфраструктурными объектами и спортивными достижениями. Я хочу поблагодарить всех партнеров, которые приняли решение участвовать в этом проекте, и, особенно, вашего земляка, акционера, председателя совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрея Комарова, который вкладывает собственные средства в развитие социальных направлений. Социальное партнерство и инвестиции в инфраструктуру того региона, откуда ты родом — это очень важно, и такие шаги нужно всегда приветствовать и ценить.

Эскиз Ледовой академии «Высота». Фото: Наиль Фаттахов

Спортивный кластер в городе

Ледовая академия «Высота» будет представлять собой целый спортивный комплекс, главной площадкой которого станет крытая ледовая арена, рассчитанная

на 400 зрительных мест. Здесь разместятся комфортабельные раздевалки, тренерские комнаты, зал хореографии. На открытой площадке перед комплексом оборудуют поля для мини-футбола, волейбола и баскетбола, открытую тренажерную площадку и детскую игровую зону, парковку для автотранспорта. Благоустроят и всю территорию около Ледовой академии «Высота» — она будет выстроена в виде круга и стилизована под хоккейную шайбу.

Акционер, председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров в приветственном слове отметил, что Ледовая академия — это важный инфраструктурный и многофункциональный спортивный объект для Озерска в шаговой доступности для жителей.

— Вклад Группы ЧТПЗ в Ледовую академию «Высота», названную в честь цеха ЧТПЗ по выпуску труб большого диаметра «Высота 239», созвучен с философией преображения нашей компании — «Белой металлургией», которая включает в себя и преображение территорий регионов присутствия компании, — сказал Андрей Комаров. — Сейчас в моем родном Озерске могут полноценно заниматься хоккеем не более 150 ребят, а после открытия Ледовой академии эта цифра увеличится в четыре раза. Благодаря поддержке губернатора Челябинской области, Госкорпорации «Росатом» и усилиям специалистов в Озерске появится новый, современный, грамотно спроектированный спортивно-физкультурный объект, который станет центром притяжения для всех озерчан.

Андрей Комаров также отметил, что в этом году Группа ЧТПЗ продолжит реализацию социально значимых программ в Озерском городском округе. Помимо поддержки спорта Группа ЧТПЗ при поддержке акционеров с 2017 года реализует в Озерске благотворительную программу «Росток», зрителями и участниками мероприятий которой в 2018 году стали порядка 5 000 жителей города. В 2019 году компания направит на эту программу еще 3 млн рублей. Также в Озерске реализуется проект обновления материально-технической базы детской музыкальной школы № 1 города, в которой сегодня обучаются почти 1 600 детей.

Фото: Наиль Фаттахов

Покоряйте новые вершины

В финале торжества воспитанники озерской детско-юношеской спортивной школы вместе с главой региона Алексеем Текслером, главой Озерского городского округа Евгением Щербаковым и акционером, председателем совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андреем Комаровым заложили в один из строительных блоков капсулу в честь начала строительства «Высоты». Ее достанут и откроют через 20 лет — в 2039 году. В послании от лица юных хоккеистов Озерска и почетных гостей церемонии есть такие слова: «Желаем достижений и новых рекордов. Задавайте себе самую высокую планку и покоряйте новые вершины. Пусть спортивный дух и воля к

победе создадут историю Ледовой академии «Высота». Благополучия и счастья всем жителям нашего города!».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Печерских, преподаватель отделения хоккея детско-юношеской спортивной школы Озерска:

— Два года, пока будет продолжаться строительство, пройдут незаметно, и мы откроем этот современный спорткомплекс. Безусловно, это будет большой праздник для всех озерчан. Ледовая академия «Высота» даст принципиально новый импульс к развитию и хоккея и фигурного катания, ведь этими зимними видами спорта можно будет заниматься круглый год. Здесь смогут заниматься и соревноваться дети и взрослые, будут проходить сеансы массового катания.

Наша юношеская команда в последние годы входит в число призеров чемпионата области в группе городов, где нет крытых ледовых арен. Среди наших воспитанников уже есть молодежь, которая выступает в чемпионате МХЛ, чемпионате Женской хоккейной лиги. Были и те, кто выступал в КХЛ, — нам есть чем гордиться. Спасибо всем, кто участвовал и будет участвовать в строительстве Ледовой академии «Высота». В Озерске очень способная и талантливая молодежь, и все ее начинания нужно поддерживать на самом высоком уровне.

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