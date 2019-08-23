Юные архитекторы будущего: Группа ЧТПЗ собрала талантливых школьников из России и зарубежья

На базе детского оздоровительного лагеря ЧТПЗ «Еланчик» полторы сотни талантливых старшеклассников из 27 регионов России, а также из Латвии, Молдовы и Кыргызстана приступили к работе над проектами развития малых городов и поселений.

Первая международная проектная школа «Практики будущего» проходит в Челябинской области при поддержке Группы ЧТПЗ, одной из ведущих промышленных групп региона. Основная идея школы — сформировать новое поколение лидеров, способных менять мир и отвечать на экологические, экономические, технологические вызовы современности. В течение смены участники школы будут работать над актуальными проектами по направлениям «Город-кампус», «Флеш-поселения», «Загородная образовательная резиденция» и «Экопоселение».

Перед ребятами поставили непростую, но интересную задачу: им предстоит вместе с экспертами разработать инженерно-технические, градостроительные, производственные решения для малых городов и поселений с применением цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Доктор педагогических наук Елена Булин-Соколова помогает школьникам разрабатывать их проекты. Фото предоставлены проектом «Практики будущего»

От мечты до проекта

15-летняя школьница из Череповца Татьяна Жихарева рассказала, что услышала об этой школе от учителей. Выполнила работу по биологии, отправила ее вместе с портфолио и дополнительным заданием в проектную школу «Практики будущего» и получила приглашение.

— Первые дни школы у нас почти полностью были посвящены теоретическим занятиям и знакомству друг с другом, спикерами, специалистами, преподавателями. Позже я вместе с другими ребятами приступлю к работе в лаборатории над практическим проектом загородной образовательной резиденции. Очень здорово, что именно у школьников интересуются, как организовать комфортную и эффективную образовательную среду, ведь у нас много интересных и актуальных задумок. На мой взгляд, для комфортной учебной среды важно все: углубленное изучение выбранных предметов, оборудование классов и аудиторий, комфортная рабочая среда, освещение, дизайн, отсутствие рамок, ограничивающих свободу творчества и развития, — рассказывает Татьяна Жихарева.

Школьники учатся творить и созидать. Фото предоставлены проектом «Практики будущего»

Преимущество за экологией

А вот над планом благоустройства детского оздоровительного лагеря ЧТПЗ «Еланчик» в рамках направления «Экопоселение» школьники будут работать вместе с представителями шведского экопоселения Сюдербин, что на острове Готланд в Швеции. Особое внимание в этом проекте будет уделяться экологической составляющей.

— Раньше города в нашей стране создавались в основном как населенные пункты вокруг промышленных площадок. Но сейчас времена изменились — производственные объекты выносятся за пределы городов, и, разумеется, появляется необходимость менять саму городскую среду. Это целый спектр вопросов, преимущественно касающихся экологии:

система утилизации отходов, энергосбережение, водоснабжение, благоустройство. В школе «Практики будущего» мы фактически формируем следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения, направленные на развитие нашей страны и всего мира, — отметила руководитель проекта «Практики будущего» Кружкового движения НТИ Мария Рачинская.

Руководитель проекта «Практики будущего» кружкового движения НТИ Мария Рачинская. Фото предоставлены проектом «Практики будущего»

Проекты, созвучные философии Белой металлургии

Школа «Практики будущего» дает ребятам возможность работать над сложными креативными проектами под началом опытных педагогов, специалистов и экспертов в разных отраслях, представителями реального сектора экономики. Это позволяет формировать у подростков социальную ответственность и развивать их стремление преображать мир, что является основой для подготовки профессионалов, готовых к эффективной и счастливой жизни в «экономике знаний».

С этими принципами созвучна корпоративная философия Группы ЧТПЗ «Белая металлургия» — философия преображения личности, рабочей среды, окружающего пространства и социума.

Советник председателя совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по образованию доктор педагогических наук Елена Булин-Соколова отмечает:

— Группа ЧТПЗ реализует и поддерживает образовательные проекты, развивающие в молодежи способности отвечать на экологические, экономические, технологические вызовы, жить в условиях неопределенности, коллективно решать проблемы, приобретать навыки поведения в нестандартных ситуациях. Таким проектом и является Школа «Практики будущего», которая проходит при поддержке председателя совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрея Комарова — здесь ребята учатся формулировать и обозначать свои потребности, генерировать новые идеи, брать на себя ответственность за собственные решения и поступки. Все полученные знания подростки должны уметь применять уже сегодня. Фактически, это новый взгляд на мир — взгляд человека-лидера, который хочет и способен менять жизнь и окружающую среду к лучшему.

15-летняя школьница из Череповца Татьяна Жихарева - одна из участниц проекта. Фото предоставлены проектом «Практики будущего»

КСТАТИ

Организаторами проектной школы «Практики будущего» вместе с Группой ЧТПЗ выступают всероссийское сообщество технологических энтузиастов «Кружковое движение НТИ» и международная сеть технологического образования World ORT, в школах и учебных центрах которой в России ежегодно обучаются около 17 тысяч человек.

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