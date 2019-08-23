2019-08-23T08:48:57+03:00
Общество

Последние выходные лета: исторический фестиваль, ярмарка мастеров и экстремальные гонки

Чем заняться челябинцам 24-25 августа
Андрей АБРАМОВ
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Куда сходить в Челябинске 24-25 августа.Куда сходить в Челябинске 24-25 августа.
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Под Челябинском пройдет фестиваль «Уральская крепость» 6+

Пару лет назад под Челябинском построили парк-музей «Гардарика». Он посвящен истории России. Изначально задумывали проект, посвященный только Древней Руси. Но со временем родилась идея создать парк, где представлены основные исторические эпохи нашей Родины — от IX века до Великой Отечественной войны.

— Каждая наша историческая площадка — это целый небольшой мир, словно выхваченный из прошлого и перемещенный в наше время. Мир со всеми его традициями и колоритом, ремеслами и сельским хозяйством, могучими древнерусскими богатырями и солдатами Красной армии, коварными хазарами и немецко-фашистскими захватчиками, с угощением из печи по древним рецептам и крепким фронтовым чаем — говорят в парке.

В последнее воскресенье лета здесь проведут фестиваль «Уральская крепость».

— Пройдет обзорная экскурсия по парку, гусельно-гитарный концерт, песни военных лет у костра, показательные бои реконструкторов.Будут работать платные площадки: стрельба из боевого лука, метание сулицы, кузнечный и гончарный мастер-класс, средневековая и фронтовая кухни, бои на мягких мечах, — исторический лазертаг.

Парк находится в Сосновском районе по М-5 в сторону Чебаркуля. Если вы не на авто, можете купить тур у «Спутника». Он стоит 400 руб. Отъезд в 10:00, возвращение в 19:00.

25 августа, воскресенье

Парк «Гардарика»

Тел.: 8 (919) 312-02-38

11:00 — 18:30

Вход свободный.

Челябинцев зовут на ярмарку мастеров 0+

В Челябинске уже несколько лет проводят #CHE_Market. Организаторы собирают небольших предпринимателей и мастеров, которые продают свой продукт и дают им площадку. На ярмарке можно найти украшения ручной работы, домашние арахисовые пасты, уникальную одежду, десерты, сувениры. Даже косметику делают!

Еще такие маркеты можно воспринимать как интересное времяпрепровождение. Бродишь меж торговых рядов, глазеешь на диковинки. Встречаешь интересных творческих людей. Единственный минус, который с самого начала ставят в упрек организаторам — платный вход для покупателей. Понятно, что с бизнеса уместно брать за аренду места. Но почему люди, которые пришли сюда потратить деньги, должны делать это в два этапа?

Будет работать детская зона — вход 200 руб.

24, 25 августа (суббота, воскресенье)

World Trade Center

Тел.: 8 (919) 313-99-03

Открытие в 12:00

Вход 100 руб.

Южноуральцев приглашают на экстремальные соревнования 18+

Называются они «Челтриал» и приходят уже несколько лет. Если максимально просто описать происходящее — это гонки по бездорожью. Со всеми вытекающими последствиями в виде грязи из-под колес, пыли, переворотами и ревом моторов. Участвуют любители, но зрелищность от этого не страдает. За рулем женщины, дети и мужики. 24 августа состоятся заезды на квадроциклах, а на следующий день будут мотокросс, джипы и мотовездеходы.

Гонки пройдут песчаном карьере около поселка Моховички. Зрители находятся по склонам карьера, на высоте до восьми метров от полотна трассы.

Заявку на участие можно подать с 9:00 на соревнованиях, либо заранее написав организатору rustam@chzbh.ru. За призовые места предусмотрены денежные призы до 50 000 руб.

24, 25 августа (суббота, воскресенье)

п. Моховички

Начало заездов в 10:00

Тел.: 8 (919) 123-41-17

Вход для зрителей свободный.

Рвануть за облака 18+

«Забег за облака» — один самых старых горных марафонов на Урале, а может быть и России. История марафона начинается в 1991 году, когда фирма «Таганай-Турист-Сервис» решила организовать забег на гору Круглица. С тех пор марафоны стали ежегодными.

В сумму стартового взноса, кроме возможности пробежать, входят горячее питание на финише для дистанций 30 км и 42 км, первая медпомощь, стартовый номер участника, одноразовый чип электронного хронометража, сувенир.

Учтите, что для участия кроме паспорта нужны оригинал медицинской справки с записью о допуске на выбранную и страховой полис.

24 августа, суббота

Центральная усадьба нацпарка «Таганай»

Открытие в 9:30

Тел.: 8 (904) 976-44-83

Взнос: 500 — 1 500 руб.

Бумажная дискотека для детей 2+

Организаторы обещают бесконечный потоки белоснежных бумажных сугробов. Бумажные вечеринки сейчас модно устраивать на детских

праздниках. Ребята в восторге. Если ваше чадо не стесняется других ребят в зале, тогда ведите его на эту дискотеку. А ребят постарше можно отправить компанией.

— Будут ритмичная музыка, под которую танцуют участники вечеринки, нескончаемый водопад бумажных конфетти, который льется на всех

танцующих и буквально заливает их. Будем дарить много подарков, показывать насыщенное шоу, — обещают организаторы.

В 11:00 для детей от 2-х до 7-ми лет.

В 17:00 для школьников от 8-ми до 15-ти лет.

24 августа, суббота

РК «Галактика»

Тел.: (351) 22-32-878

Билет: 400 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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