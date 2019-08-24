В Челябинске мужчина устроил стрельбу, чтобы забрать ребенка у бывшей жены

Евгения уже два месяца не видела сына. С отцом ребенка женщина развелась четыре года назад. Супруг Никита ушел, хлопнув дверью. Но про сынишку не забывал: часто брал на прогулки, покупал обновки, еду и игрушки. А спустя два года, когда парнишке исполнилось шесть, решил и вовсе забрать его у мамы.

«ГОТОВИЛСЯ К СУДУ ДВА ГОДА»

— Когда у мужа созрел такой план, он стал постепенно вытеснять меня из жизни сына, — рассказывает Евгения. — Стал чаще ходить к сыну в школу и на тренировки, подолгу общался с учителями и тренерами. Записывал наши с ним ссоры на телефон. А потом подал иск об определении места жительства сына в Курчатовский районный суд — попросил забрать ребенка у матери.

Так как сын маленький, с кем он хочет остаться, судья не спросила. Судьбу Егора решали по документам. Родителей попросили принести на заседание кучу справок: об имуществе, о зарплате, характеристики с места работы.

— По всем параметрам наши условия были равными. У обоих машины, квартиры, а в них — отдельная комната для Егора. К нашему моральному облику — претензий нет. Но суд выиграл Никита, ведь у него больше зарплата. А я, к тому же, из-за этих судов потеряла работу дизайнера в рекламной фирме, — говорит женщина.

Евгения пробовала оспорить решение. Но это не удалось — вышестоящий суд также оставил мальчика при отце. И ни полиция, ни опека (а Евгения просто засыпала их запросами) не смогли изменить ситуацию коренным образом. «Беседа проведена, с отцом ребенок находится по закону».

«СТРЕЛЯЛ В МЕНЯ. ЖАЛЬ, ЧТО НЕ РАНИЛ»

— Моя жизнь стала похожа на ад. Доступ к сыну закрыли. Редкие встречи приходилось вымаливать со слезами. Сыну внушали, что я плохая, от него отказалась. Если Егор приходил ко мне на выходные, то супруг запрещал ему брать портфель и школьную форму. Ночевать мальчик обязан был с папой, — рассказывает Евгения.

Последний раз Егор был у мамы в конце июня. Визит закончился большим скандалом.

— Посреди ночи разъяренный Никита приехал в наш двор и открыл стрельбу из травматического пистолета. Вызвал полицию, требовал отдать сына. Жаль, что тогда он в меня не попал. Тогда бы мальчика точно вернули мне, — замечает Евгения.

Инцидент со стрельбой сейчас проверяет военная прокуратура, так как Никита — военный. А Евгения подала иск о порядке встреч с сыном. Когда суд выдаст ей такую бумагу, запрещать встречи с мальчиком экс-супруг не сможет — будет вынужден подчиниться.

— Мой бывший муж умный. Уверена, что его коллеги помогут замять инцидент со стрельбой. Поэтому я решила предать дело огласке. Родительских прав я не лишена, поэтому имею все права на сына, — сказала женщина журналисту КП-Челябинск.

«Я ХОТЕЛ ПРИВЕСТИ ЖЕНУ И ЕЕ УГОЛОВНИКА В ЧУВСТВО»

У отца мальчика своя правда. Собственную версию происходящих событий Никита рассказал нашему корреспонденту по телефону.

— Не вешайте на меня ярлыки. Бывшая супруга врет на каждом слове. Вы — часть большой игры хитрой женщины, — утверждает мужчина.

По словам Никиты, в ночь стрельбы экс-супруга обещала вернуть Егора к шести часам вечера. Отец приехал за мальчиком, но дома никого не было. Он прождал у подъезда около трех часов, а потом поехал домой. Ближе к полуночи пришла смс, что телефон сына опять в сети. Видимо, мать увозила Егора за город. Отец опять сел в машину и вернулся за мальчиком.

— Моя бывшая стояла у подъезда со своим сожителем-уголовником. Оба навеселе и бурно ругались. Я потребовал отдать сына, а они полезли в драку. Чтобы привести их в чувство, мне пришлось применить травматический пистолет, которым я владею на законных основаниях. Он не военный и предназначен для самообороны. Стрелял я в воздух. И полицию я тогда вызвал сам, — рассказывает Никита.

Он уверен, Евгения судится не за сына, а за алименты, на который могла бы жить с новым другом.

— Я для Егора и мама, и папа уже лет пять. А мама за это время не купила ему ни трусов. ни носков. Сын проводил у меня на работе каникулы, потому что пойти было некуда. Болел ветрянкой — я специально брал отпуск. Мало кто из мужчин знает, что такое ночная температура, ночной понос или первый отит. А я знаю. Евгения сыном не занималась. Она не знает, как у него дела на тренировках, с какой девочкой он сидит в классе, в кого влюблен. Ей до сына нет дела, — уверен Никита. — Я привык читать гадости о себе в социальных сетях. Но ведь суд не зря отдал мальчика мне. Борьба за сына шла около года. Думаете, что судья, опека и люди, которые проводили психолого-педагогическую экспертизу могли ошибиться?

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