2019-08-26T14:16:28+03:00
Здоровье

Челябинские репродуктологи налаживают взаимодействие с коллегами из Костаная

Главврач клиники «Источник» Владислав Тупиков провел ряд встреч с представителями департамента здравоохранения акимата Костанайской области
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22 и 23 августа в консультативной поликлинике Костанайской областной больницы ведущие челябинские репродуктологи провели бесплатные консультации для женщин (семейных пар), страдающих бесплодием. Жители северного Казахстана смогли попасть на прием к главному внештатному специалисту по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Челябинской области, руководителю отделения вспомогательных репродуктивных технологий ЭКОклиники «Источник», кандидату медицинских наук Надежде Эрлихман. Параллельно с ней консультации вела Наталия Гуменецкая, врач — акушер-гинеколог, врач-репродуктолог высшей категории.

«Для жителей Костаная дорога до Челябинска занимает меньше времени, чем путь в столицу Казахстана. Поэтому за высокотехнологической и специализированной медицинской помощью, в том числе в отделение вспомогательных репродуктивных технологий, многие из них едут в наш регион, — отметил главный врач клиники «Источник» Владислав Тупиков. — Важно наладить такое сотрудничество, которое обеспечило бы качественное обследование пациента перед процедурой ЭКО и последующее наблюдение на месте, чтобы на всех этапах медицинская помощь была комплексной».

Этот визит прошел в рамках программы развития приграничного сотрудничества России и Казахстана. Главный врач клиники «Источник» Владислав Тупиков провел ряд встреч с представителями департамента здравоохранения акимата Костанайской области, обсудил вопросы развития сотрудничества с руководителем Костанайской областной больницы Юрием Моисеевым. Челябинские медики приняли участие в конференции врачей крупнейшего лечебного учреждения приграничной области Казахстана. Надежда Эрлихман рассказала о современных подходах в лечении бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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