2019-09-02T08:57:51+03:00
Экономика

Жители Челябинской области могут взять «семейную ипотеку» по сниженной фиксированной ставке 5,25% годовых

Воспользоваться программой смогут все, у кого в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 году родится второй или последующий ребенок
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Примсоцбанк обновил условия программы «Семейная ипотека с господдержкой». Ставка по кредиту снизилась с 6 до 5,25% годовых и действует в течение всего срока кредитования. В рамках семейной ипотеки можно приобрести квартиру в новострое или в сданном доме у юридического лица, а также рефинансировать действующий ипотечный кредит.

Воспользоваться программой смогут все, у кого в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 году родится второй или последующий ребенок. Сумма кредита составляет от 500 тыс. до 6 млн. рублей. Кроме того, размер кредита не может превышать 80% от стоимости недвижимости.

— Благодаря поддержке государства в рамках данной программы можно рассчитывать на ставку, более чем в 2 раза ниже среднерыночной, — отмечает Наталья Савельева, руководитель ипотечного направления филиала ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в Челябинске. — Мы же, со своей стороны делаем программу не только максимально выгодной, но и удобной для клиента.

Банк не требует от участников программы официального подтверждения дохода и трудоустройства — семейную ипотеку можно получить, предоставив только паспорт и любой другой документ, например, СНИЛС или водительское удостоверение в рамках опции «Легкая ипотека», ставка при этом не увеличивается. Опция удобна для предпринимателей, которым требуется предоставлять большое количество документов для подтверждения дохода.

При оформлении «Семейной ипотеки» в Примсоцбанке предусмотрены обязательное имущественное и добровольное страхование жизни. При отказе от личного страхования ставка по кредиту не увеличивается.

— Возможность отказаться от личного страхования без увеличения процентной ставки является преимуществом кредитования в Примсоцбанке. При выборе банка рекомендую обратить внимание на возможность отказа от страхования и изменение процентной ставки при отказе, а также на стоимость полиса страхования, если Вы выбираете оформление со страховкой— добавляет Савельева Наталья. — Некоторые банки повышают ставку, в среднем на 1 процентный пункт, при отказе от личного страхования, значительно увеличивая финансовую нагрузку на заемщика.

Также Примсоцбанк снизил ставки и по классическим программам кредитования в среднем на 1 п.п. Так, ставка по программе «Военная ипотека» снижена с 10,3% до 9,3% годовых. Оформить ипотеку на квартиру в строящемся доме, приобрести готовое жилье или рефинансировать свой кредит можно по ставке от 9,25% годовых, на покупку готового жилья— от 9,6%.

Подробные условия программы «Семейная ипотека с господдержкой» и других ипотечных программ можно узнать во всех офисе Примсоцбанка по адресу: ул. Труда 95, на сайте и по телефону +7 (351) 211-01-10. Кроме того, на ваши вопросы готова ответить персональный менеджер Пономарева Елена Тел.: 8-951-812-49-83 (Viber, WhatsApp).

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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