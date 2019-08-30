Куда сходить в Челябинске 31 августа и 1 сентября: как интересно провести выходные

Международный фестиваль духовной музыки на Южном Урале 0+

Проводят его в Кыштыме. С 30 августа по 3 сентября концерты четвертого фестиваля пройдут по всей области. Богатую палитру духовной музыки разных веков и стилей — от традиционных напевов до сочинений современных композиторов, русскую и западноевропейскую классику, народные песни, хоралы и гимны — представят знаменитые хоровые коллективы и ансамбли.

Фактически фестиваль духовной музыки объединяет все известные хоровые коллективы области, включая профессиональные, храмовые, детские, а также учебные и любительские. В этом году на фестиваль прибудут хор академического культурно-художественного объединения «Иво Лола Рибар» (Белград), ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» (Москва), мужской хор «Оптина пустынь» (Санкт-Петербург), хоровая капелла Тюменской филармонии, Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии, Челябинский камерный хор им. Михальченко, Магнитогорская хоровая капелла им. Эйдинова, хоры челябинских храмов.

В пятницу, 30 августа, в 18.00 фестиваль откроется в Кыштыме, на площади около Народного дома. В большом концерте под открытым небом примут участие сразу шесть коллективов.

В субботу, 31 августа, в 16.00 в кыштымском храме Рождества Христова пройдет концерт хоровой капеллы Тюменской филармонии. Величественный храм, возведенный более полутора веков назад, включен в реестр культурного наследия и действительно уникален.

В 18.00 в концертном зале органной и камерной музыки «Родина» в Челябинске пройдет концерт ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин».

В воскресенье, 1 сентября, в ДК Металлургов Кыштыма выступит мужской хор «Оптина Пустынь» из Петербурга. Концерт начнется в 16.00.

В Свято-Троицком храме Челябинска можно будет услышать храмовые хоры Челябинской епархии (14.00), а в 18 часов в «Родине» начнется концерт сербского хора Иво Лола Рибар.

Во вторник, 3 сентября в Челябинске большой концерт под открытым небом пройдет у строящегося кафедрального собора на ул. Салавата Юлаева. Здесь выступят Государственный русский народный оркестр «Малахит», Магнитогорская хоровая капелла имени Эйдинова, хор Иво Лола Рибар. Начало в 18.00.

Астраханский ансамбль песни и танца приезжает в Челябинск 6+

Есть в Челябинске свой культурный бренд — ансамбль танца «Урал». Билеты на их концерты трудно достать. Пока что коллектив в отпуске, но уже скоро готовится выйти на сцену. Мы же предлагаем посетить концерт артистов из Астрахани. Себя они лиричной именуют «Жемчужиной нижнего Поволжья».

— Программа представляет колоритную мозаику песен и танцев народов, населяющих Юг России и Астраханскую область. Увидите зажигательные танцы — калмыцкий, татарский, азербайджанский, камаринская и другие; услышите популярные русские и казачьи песни. Широко представлена в программе и рыбацкая тематика. Оркестр представит виртуозные обработки инструментальной музыки, — гласит афиша концерта.

1 сентября, воскресенье

ДК ЖД

Тел. (351) 246-00-00

Начало: 19.00

Билет: 400 — 1 000 руб.

Челябинцев приглашают на бал 18+

В Челябинске есть театр исторического танца. Они решили организовать бал. Все в лучших традициях блистательного XIX века.

— Ожидаются танцы, веселые беседы, стихи и тайная почта, шампанское и чудесные закуски, чаепитие и море приятных сюрпризов. За детьми же, как и прежде, присмотрит чудесная горничная. Предлагаем вам явиться в платьях XIX столетия, ведь музыку и танцы мы будем исполнять сообразно этому времени, но, если вы не имеете соответствующего наряда, это ни в коем случае не должно стать причиной пропуска столь приятного события. На балу допускаются светские платья, соответствующие дресс-коду и настроению бального вечера, — говорят организаторы.

Еще больше узнать о мероприятии можно в группе во «ВКонтакте» — «Большой бал в усадьбе Курочкино». Там даже описаны требования к одежде.

31 августа, суббота

Б/о «Курочкино»

Тел. +7 (905) 833-41-08

Начало: 16.00

Билет: 4 500 руб. За пару — 8 500 руб.

«Каменный цветок» 4+

Постановку презентовали два года назад. Так что ее можно называть новой. Некоторые сказки в нашем кукольном театре идут десятилетиями. Подготовили его по сказам Бажова «Каменный цветок» и «Горный мастер».

Аннотация крайне незатейливая. Сирота Данилушко был приставлен в ученики к известному мастеру, который делал из камня красивые вещи. С годами Данило рос, мужал и совершенствовал свое мастерство. И появилась у него мечта — создать идеальный, невиданный по своей красоте, цветок из камня. Но сделать это можно только с помощью Хозяйки Медной горы, которая взамен требует от Данилы отказаться от мира людей и невесты Катеньки.

Продолжительность спектакля — 40 минут, без антракта.

1 сентября, воскресенье

Театр кукол им. Вольховского

Тел.: (351)

Начало: 11.00, 13.30

Билет: 150 — 300 руб.

Семейный праздник 6+

На северо-западе Челябинска проведут семейный фестиваль «Вместе веселее». Уличные праздники для спального района, к сожалению, редкость. Поэтому бесплатное мероприятие стоит посетить. Обещают парад колясок, забег ползком на тазах, выступления танцевальных команд. Будет несколько площадок-секций. Сможете присмотреть интересное хобби себе или ребенку. Участвовать заявились увлеченные велоэкстримом спортсмены, атлеты из воркаута, школа робототехники, танцоры и школа блогеров.

Будет еще семейный квест. Но чтобы попасть на него — нужно прийти чуть раньше, дабы записаться. Ближе к шести часам вечера состоится концерт рок-команд Челябинска.

31 августа, суббота

Лыжная база (Комсомольский проспект, 92)

Начало: 16:00

Вход свободный