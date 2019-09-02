Внимание, дети! «Комсомолка» с инспекторами ГИБДД и официальным дилером Skoda в Челябинске поздравили школьников с Днем знаний

— Добрый день. C наступающим Днем знаний. Документы можно не доставать. Сегодня у нас особый профилактический рейд. На носу день знаний и потому мы хотим вас нацелить на четкое соблюдение правил дорожного движения. Вы же понимаете, что с началом нового учебного года детишек на улицах заметно прибавится? Так, что будьте особо внимательны. Особенно вблизи школ, на пешеходных переходах, и просто на дороге, — инспектор ГИБДД УВД Челябинска общается с очередным водителем, предупреждая его об осторожности на дорогах.

Профилактика правонарушений

Накануне 1 сентября в самом центре Челябинска — на площади Революции перед Молодежным театром сотрудники полиции вместе с представителями «Комсомольской правды» и нашим партнером акции компанией «Яромир Авто» — официальным дилером Škoda провели акцию, посвященную Дню знаний. А точнее, безопасности на дорогах. Поздравили родителей и школьников, и напомнили о правилах поведения на дорогах.

За час сотрудники ГИБДД остановили десятка два автомобилей. Профилактика правонарушений, правил дорожного движения, особенно, в части безопасности пешеходов и перевозки детей, — главная цель традиционной партнерской акции «Комсомолки».

Водители не скрывали улыбок, приятно удивляясь такой заботе и вниманию.

— У нас двое детишек, обоих будем возить по утрам в школу. Но иногда они самостоятельно добираются до дома. Мы с супругом уже давно объясняем и личным примером показываем, как и где нужно переходить улицу. В выходные еще раз проведем профилактическую беседу, — женщина вышла из машины и поделилась своим семейным опытом.

Личным примером

— Да, и такие нужные беседы, личный пример — это нужное, обязательное дело. Это, как чистить зубы по утрам и вечерам, — продолжает беседу с водителем инспектор.

Сотрудники ГИБДД отметили, что с началом учебного года статистика несчастных случаев на дорогах, в которых страдают школьники, к сожалению, растет. И водителям нужно быть крайне внимательными, соблюдать правила, и не ставить под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения и пешеходов, особенно детей. Речь здесь также идет и о пассивной безопасности — обязательном использовании специальных кресел для перевозки детей.

Для справки: Согласно закону РФ детей младше 12 летнего возраста разрешено перевозить в машине, которая оснащена авто креслами и ремнями безопасности.

Такие социальные акции «Внимание, дети!» перед Днем знаний сотрудники ГИБДД проводят каждый год, в том числе, и с «Комсомольской правдой». А для закрепления пройденного материала, всем водителям раздали памятки, где указаны правила дорожного движения, касающиеся пешеходов и перевозки детей.

Со своей стороны представители официального дилера марки Škoda в Челябинске компании «Яромир Авто» презентовали водителям фирменные кружки и сертификаты на обслуживание транспортных средств в сервисном центре Škoda.

Официальный дилер марки Škoda в Челябинске компании «Яромир Авто».

На правах рекламы.