Автозавод «Урал» представляет на выставке COMTRANS 2019 новинки дорожной техники

Автомобильный завод «Урал» представляет на 15-й Международной выставке коммерческого автотранспорта COMTRANS 2019 в Москве новинки автомобилей дорожного семейства. В экспозиции предприятия представлены дорожный самосвал 6х4 с модернизированной бескапотной кабиной и капотный «Урал NEXT 6x4» на газовом топливе. Также на выставке экспонируется новая модификация внедорожного автомобиля «Урал NEXT» 6х6: это бортовой автомобиль с краноманипуляторной установкой. Данные автомобили расширяют и диверсифицируют линейку грузовиков дорожного и полноприводного семейств автозавода «Урал». Выставка проходит в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» с 3 по 7 сентября.

На 15-й московской Международной выставке коммерческого автотранспорта COMTRANS 2019 автозавод «Урал» представляет новые образцы автомобилей дорожного семейства. Первым этапом вхождения в этот сегмент рынка стало создание предприятием в 2018 году семейства дорожных грузовиков в капотном исполнении с применением современной кабины NEXT, которая обеспечивала улучшение потребительских свойств в том числе за счет современных экстерьера и эргономики рабочего места водителя, а также уровень эффективный уровень пассивной безопасности и удобство в обслуживании. Следующим этапом развития линейки дорожных грузовиком стало создание бескапотной версии.

В экспозиции представлен бескапотный самосвал «Урал С26.328P» с колесной формулой 6х4 для транспортировки насыпных грузов, грузоподъемностью 16,5 т. Бескапотная кабина обеспечивает лучшие параметры по маневренности и грузоподъемности, а также позволяет расширить линейку применяемых на шасси надстроек и спецтехники. Автозавод планирует дальнейшее развитие линейки дорожных бескапотников: с данной кабиной планируется разработка автомобиля полной массой 35 т. Бескапотные дорожные автомобили могут использоваться в строительстве и в дорожно-коммунальном хозяйстве. Межсервисный интервал до 30 000 километров, одни из лучших среди грузовой техники условия гарантии — 36 месяцев или 150 тыс. км пробега делают грузовики дорожного семейства привлекательными для клиентов. Представленный на выставке самосвал укомплектован рядным двигателем ЯМЗ 53676.10 мощностью 328 л.с., экологического стандарта «Евро-5». Сбалансированная трансмиссия позволяет автомобилю эффективно работать в различных режимах. Ведущие мосты HanDe Axle (КНР), с центральным редуктором и колесной передачей и передаточным числом 5,92. Самосвальная платформа объемом до 16 м³. Кабина дорожного грузовика с обновленным экстерьером двухместная, двухдверная, со спальным местом.

Другой представитель дорожной гаммы на выставке COMTRANS 2019 — капотный самосвал «Урал NEXT 6х4» с газобалонным оборудованием. На автомобиле установлены топливные системы в двух исполнениях: система хранения и регазификации сжиженного природного газа (LNG) и система подачи компримированного природного газа (CNG). Автомобили могут быть оборудованы как одной, так и другой системой в зависимости от требований потребителя. В варианте исполнения с установкой системы LNG запас топлива может достигать в пересчете на кубические метры природного газа — от 243 до 486 м³, при применении системы CNG — от 98 до 196 м³.

Грузоподъемность капотного дорожного самосвала 14,5 т, объем самосвальной платформы до 16 м³. Эргономичная кабина нового поколения капотного типа обеспечивает водителю комфортную и безопасную повседневную работу даже в сложных дорожных условиях. Автомобиль укомплектован газовым 6-циллиндровым двигателем ЯМЗ-53604, рядным с искровым зажиганием экологического класса «Евро-5». Эксплуатация автомобилей на газовом топливе позволяет владельцам транспортного средства снизить эксплуатационные затраты, поскольку газовое топливо более чем на 50% соответственно дешевле дизельного топлива.

На выставке экспонируется представитель полноприводного семейства «Урал NEXT» с колесной формулой 6х6. Это новая модификация с монтажной длиной рамы 7 м, что позволило разместить краноманипуляторную установку и бортовую платформу длиной 6 м. Таким образом, была значительно повышена эффективность транспортного средства: автомобиль получил возможность погрузки-разгрузки и перевозки различных длинномерных грузов. Автомобили «Урал NEXT», способные работать в условиях полного бездорожья и в тяжелых климатических условиях, преодолевать болота, горные перевалы, глубокие снега и пески, высоко востребованы в различных отраслях промышленности — нефтегазовой, дорожно-строительной и др. Гарантия на автомобиль составляет 24 месяца или 100 тысяч км пробега, межсервисный интервал — 15 тысяч км.а

Об автомобильном заводе «Урал»

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Выпускает полноприводные грузовые автомобили и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 20 т; вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6; грузопассажирские автомобили. Также предприятие выпускает дорожные грузовики с колесной формулой 6х4: самосвалы, седельные тягачи, шасси под установку различной спецтехники. Флагманская модель предприятия — автомобиль «Урал NEXT». Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин. Это вахтовые автобусы, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства. Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке полноприводных грузовых автомобилей — около 30%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 100 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.

На правах рекламы.