Энергетика, экология, медицина, наука: Челябинск принял несколько масштабных событий

Информационная повестка в Челябинской области в минувшие выходные выдалась богатой. С рабочими визитами к нам прибыли два высоких московских гостя — вице-премьер Татьяна Голикова, министр энергетика Александр Новак и президент ПАО «Россети» Павел Ливинский. Кроме того, в Челябинск прибыли лучшие работники энергетической отрасли со всей страны.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ? ЛЕГКО!

Большим событием для приверженцев «зеленых» технологий стал запуск в эксплуатацию сети зарядных станций для электромобилей. Внешне загадочные шкафы ярко-синего цвета, один из которых установлен в микрорайоне «Александровский», чем-то напоминают традиционные заправочные станции. Например, топливным шлангом. Но все же это совсем другая история, ведь на электрозаправке заряжается двигатель автомобилей будущего. Таковых в Челябинске уже более трех десятков.

Сеть электрозаправок в минувший уик-энд торжественно открыли Александр Новак, Павел Ливинский и Алексей Текслер.

— В Челябинске открывается десять заправок. Мы рассчитываем, что это позволит нам не только решать вопросы экологии, но и реализовывать новые компетенции. Рассчитываем, что жители Челябинской области смогут воспользоваться современными методами инфраструктуры и передвижения с помощью электромобилей, — сказал Александр Новак.

Пожелания о развитии сети электрозаправок звучали от челябинцев. В июне с предложением старта проекта на федеральный уровень вышел глава региона Алексей Текслер. Предложение в Минэнерго поддержали.

Сейчас заправки компании «Россети Урал» открыты в четырех районах города: Калининском, Курчатовском, Центральном и Тракторозаводском. Преимущество челябинской сети в том, что станции расположены вблизи жилых домов.

К слову, электрозарядные станции Enel X и «Фора», открытые в городе, экологичны, безопасны и энергоэффективны. Они подходят для всех марок электрокаров и гибридов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинской области Алексей Текслер:

— Идея мне пришла в июле на «Иннопроме». Я переговорил с министром энергетики России Александром Валентиновичем Новаком, с руководством ПАО «Россети», предложил в Челябинске сделать региональную сеть. Благодарен, что очень быстро отреагировали на мою просьбу и сегодня это стало реальностью. В том числе и быстрые зарядные станции у нас появились, где за час можно зарядить электромобиль. Это экологичный электротранспорт. Мне бы хотелось, чтобы у Челябинской области был новый образ. И это один из шагов к этому новому образу.

Кстати, «Россети» системно развивают зарядную инфраструктуру для электротранспорта. Вместе с ЭЗС Челябинска число станций компании «Россети Урал» на Среднем, Южном Урале и в Пермском крае — это 21 заправка. В планах энергетиков — расширение сети, когда бы объекты появились на федеральных трассах для использования электротранспорта при переездах по региону.

Челябинск запустил первую станцию два года назад. В прошлом году энергетики «Россети Урал» — «Челябэнерго» установили станции на трассе Екатеринбург — Челябинск, в Южноуральске, на трассе Челябинск — Магнитогорск.

«ДА БУДЕТ СВЕТ!»

В Ледовой арене «Трактор» прошел финал Всероссийского форума «Лидеры энергетики». Лучших работников отрасли наградили министр энергетики России Александр Новак, руководитель Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

В Челябинск прибыли 102 лучших специалиста отрасли со всей страны. Они стали частью кадрового резерва руководителей, готовых к выполнению масштабных задач развития электросетевого комплекса России.

— Для нас большая честь и гордость, что мы принимаем первый съезд энергетиков в Челябинске. Наша область электроэнергетически развита, но остаются определенные проблемы, и хорошо, что мы наметили пути их решения. Нам важно, чтобы в каждом доме был свет. Чтобы качественное и надежное электроснабжение было нормой жизни для нашего региона, — подчеркнул Алексей Текслер.

Победители получили денежные сертификаты, которые они могут использовать на оплату обучения для повышения квалификации или на получение второго высшего образования.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

В субботу с рабочим визитом в Челябинскую область прибыла заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Она провела двустороннюю встречу с руководителем региона, побывала в Челябинской областной клинической больнице и встретилась со студентами ЮУрГУ.

Татьяна Голикова и Алексей Текслер в стенах областной клинической больнице. Фото: gubernator74.ru

Главной темой разговора Татьяны Голиковой и Алексея Текслера стал вопрос развития медицины в Челябинской области.

Например, вопрос создания в нашей области Центра генетических исследований для наиболее точной диагностики заболеваний.

Татьяна Голикова пояснила, что в сентябре по конкурсу на федеральном уровне будут определены три региона для создания генетических центров. Головной организацией станет Курчатовский институт.

— Мы думаем, что эту работу можно организовать так: регион должен подготовить концепцию создания областного подразделения, а мы поручим специалистам головного федерального института выстроить с регионом работу по направлениям, которые чувствительны для Челябинской области, — сказала Татьяна Голикова.

Еще один принципиальный вопрос, поднятый главой региона, — ускорение темпов строительства хирургического корпуса Челябинской областной детской больницы.

— Сейчас дата завершения работ по строительству хирургического корпуса детской областной больницы — 2024 год, начало — 2022 год, — пояснил Текслер. — Мы в ближайшее время завершим подготовку проектно-сметной документации. Уже выделен земельный участок, важно для региона начать эту работу раньше, чтобы построить корпус до 2024 года.

Татьяна Голикова с планами руководителя области согласилась:

— В рамках формирования бюджета мы готовы это рассмотреть, чтобы ускориться по этому направлению.

НАУКОГРАД

Во время визита в ЮУрГУ Татьяна Голикова и Алексей Текслер вручили студенческие билеты лучшим первокурсникам и обсудили роль вуза в международном образовательном пространстве.

Вуз стал локомотивом в воплощении национального проекта «Наука» в нашей области. Алексей Текслер рассказал о роли ЮУрГУ в этом проекте:

— Масштабный проект предполагает кооперацию ряда научных организаций, университетов, предприятий реального сектора экономики, в том числе для серьезного обновления программ профобразования. Совет по науке Челябинской области определил наши региональные приоритеты. Они связаны с высокими технологиями производства металлургии и машиностроения, с разработкой новых материалов, композитов, созданием роботизированных систем, переработкой сельскохозпродукции, развитием цифровых технологий, ядерной индустрии, а также со всеми технологиями, обеспечивающими защиту наших границ от внешних посягательств.

В июле на форуме «Иннопром» подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве трех регионов: Челябинской, Свердловской и Курганской областей. На базе трех ведущих региональных вузов будет создан Уральский межрегиональный научный центр мирового уровня. Он позволит на Южном Урале продвинуть научные разработки, заинтересовать и вовлечь в научную и производственную деятельность имеющийся потенциал. Направления ЮУрГу в большой работе — цифровая индустрия и ракетно-космическая техника.