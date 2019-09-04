Новый сезон Кубка «НОВАТЭК-2019» в Челябинске откроют звезды российского футбола

В этом году на Южном Урале стартует уже восьмой сезон Кубка «НОВАТЭК» — одного из самых массовых и популярных футбольных турниров в стране, который проводится совместно с региональным министерством образования и науки в рамках федерального спортивного проекта «Мини-футбол в школу». Такие состязания в Челябинской области ежегодно собирают порядка 850 команд из более чем 40 территорий, почти 10 тысяч участников, сотни и даже тысячи матчей. И только 56 команд попадают в областной финал

Школьные команды в четырех возрастных группах у девушек и в пяти у юношей сначала участвуют в муниципальном раунде, а лучшие представляют свои школы на финальных состязаниях в Челябинске. Победители сражаются на первенстве УрФО (кроме самых младших у ребят), а лучшие — на первенстве России. А в этом году впервые команда челябинской школы № 108 выиграла золотые медали Всероссийского финала. Команды из Копейска и Златоуста входили в число призеров первенств России.

В этом году торжественное открытие состоится в Челябинске 7 сентября на стадионе «Локомотив» (с 11.00 до 15.00). В рамках большого спортивного праздника пройдет и Суперкубок «НОВАТЭК», где встретятся победители прошлогодних турниров: школьники из Костромы сыграют со своими южноуральскими сверстниками (команды 2005/2006 годов рождения). Челябинскую область представят: челябинская школа № 116 (команда юношей) и копейская школа № 24 (команда девушек).

Южноуральские школьники поборются за награды «Кубка НОВАТЭК».

Гвоздь праздничной программы — приезд звезд российского футбола (кстати, в разные годы на турниры «Кубка НОВАТЭК» приезжали чемпионы страны, представители сборной России, победители Кубка УЕФА, а в этом году гостем закрытия областного этапа стал Евгений Алдонин). С известными спортсменами можно будет погонять мяч на мини-площадке в формате 3 на 3 до первого забитого мяча. Мастера футбола обещают никому не отказывать в селфи и автографах.

Гости и участники праздника смогут поучаствовать в необычных спортивных состязаниях — видеоспинер, футбольный бильярд, флэтбол, «бей по воротам», киккер, аэрофутбол, футбольный дартс. Кроме того, звезды акробатического рок-н-ролла из Москвы проведут мастер-класс для всех желающих.

ДЛЯ СПРАВКИ

За семь лет компания «НОВАТЭК» построила в Челябинской области 30 современных мини-футбольных полей (подарки победителям региональных турниров).

КСТАТИ

Две футбольных команды, мальчиков из челябинской школы № 108 и девочек из школы № 1 Верхнеуральска — победителей прошлогоднего «Кубка НОВАТЭК», компания наградила путевками на смену футбольного клуба «Краснодар» в лагерь «Орленок» на черноморском побережье Краснодарского края. Юные спортсмены тренировались под началом наставников академии ФК «Краснодар», считающейся лучшей в России. Школьники побывали на матче «Краснодар» — «Локомотив», а на следующий день увидели всю «кухню» одного из сильнейших клубов страны : сам красавец-стадион, святая святых — раздевалку главной команды и другие помещения, обычно закрытые для болельщиков.

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