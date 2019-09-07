Откровения охранника из Челябинска: «Бабушек, пойманных с пачкой масла, мне не жаль»

В соцсетях то и дело появляются душераздирающие видео: злой охранник магазина поймал бабушку с украденной пачкой масла. Или попался ему ребенок, который случайно пронес мимо кассы игрушку.

Старушка клянет чиновников и молится, ребенок рыдает. И ведь не отпускает их супостат, полицию вызвал. И льется гнев народный на мучителя. Да неужели ему масло жальче, чем бабулечку эту несчастную?! У самого ни детей, ни матери что ли?!

— Поэтому я и согласился рассказать все, как есть, — говорит охранник челябинского супермаркета Антон Николаев (имя изменено по просьбе героя материала). — Бабушку-воровку мне на самом деле не жаль. После того, как она в третий раз попалась. Первый раз догонять не стал, из своего кармана заплатил за ее колбасу. Второй раз отчитал. Клялась и божилась, что больше к нам ни ногой. Но ситуация повторилась. И это типичная история. Все мои коллеги подтвердят.

С тех пор желтых карточек у меня для воришек нет, будь то хоть старик, хоть ребенок. У меня самого двое детей. Их кормить надо и к школе собирать. Жена — продавец-консультант в другом магазине. У нас с ней за недостачу из зарплаты вычитают.

У охраны под подозрением все: и дети, и мамы, и старики...Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРИКРЫВАЮТСЯ ДЕТЬМИ

— Опыт работы охранником у меня больше 20 лет, — рассказывает Антон. — Про мелких воришек знаю все. Вот мой антирейтинг.

Знаете, кто ворует больше всего? Алкаши только на третьем месте, пенсионеры — на втором. На первом — мамочки-одиночки с колясками! Прикрываются детьми.

Девчонкам-кассиршам их жалко. Кого-то тоже муж бросил с ребенком или еще какие женские проблемы. В общем, долгое время мы их не сдавали. Но всему есть предел.

Смотрю по камере: берет коробку с детской смесью, катит коляску в слепую зону. Потом возвращается, ставит коробку на место. Я уже знаю: коробка эта пуста. Она достала из нее пакет со смесью и сунула под детское одеяло. Потом пошла за другими товарами.

В итоге напрятала полную коляску, а заплатила на кассе только за молоко. При сотрудниках полиции достали из-под ребенка товаров на 3500 руб.

Малыш надрывается. Мать кричит: алиментов нет, козлина сбежал. Декретных три копейки, потому что работала неофициально. Думаете, мне легко? А как быть? Не я же ей ребенка заделал.

Охранники на глаз определяют потенциальных воришек.

ЛЮДИ НА «МЕРСЕДЕСАХ» ВОРУЮТ ХЛЕБ

Еще одна группа воришек — клептоманы. Не только которые с диагнозом. Я так называю всех, кто ворует «для прикола». Например, молодежь тырит энергетики и шоколадки.

А вот люди на «Мерседесах» воруют все подряд, даже дешевый хлеб. Богатеньким без разницы, что тырить. Жажда острых ощущений. Я бы им этих ощущений устроил сполна, если честно. Но они, попавшись, сразу предлагают компенсировать вину в многократном размере.

Нам, конечно, хочется покрыть недостачу, поэтому соглашаемся. А то ведь после каждой ревизии — плати за дедушку, за бабушку, за табун мам с колясками!

Охрана в супермаркетах бдит, ведь за недостачу рассчитываться придется из своего кармана.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИЩИТЕ НА AVITO

— Следующая категория — те самые «бедные и несчастные» пенсионеры. Воруют для себя. В основном, сливочное масло, колбасу, сыр. Про бедных и несчастных напишите в кавычках. Они потом мошенникам сотни тысяч отдают по своей глупости. Почти у каждой пенсионерки есть нехилая заначка на какой-то черный день, но денег на масло почему-то нет. Может, это уже маразм, я в психологии не разбираюсь. Но по опыту знаю: преступления без наказания не остановить.

Распространенная тема: алкаши и наркоманы воруют, чтобы перепродать. Замечали на некоторых видах продуктов магнитные блямбы? В основном, защитные датчики крепят на кофе, красную икру, алкоголь, сырокопченую колбасу. Это дорогие продукты, которые пользуются популярностью у воришек. Но, не смотря на все защиты, они прут их как нефиг делать, а потом на улице прохожим предлагают. Люди живут этим, потому что другого ничего не могут и не хотят.

Но есть и приличные с виду представители этого бизнеса. О них жена постоянно рассказывает. Она работает в магазине спортивных товаров. То курточка пропадет, то шапка. А там у них все недешевое. Продавцы тут же на «Авито» лезут (сайт бесплатных объявлений — прим. автора) и там находят эти вещи. «Привезла сыну из Москвы, не подошло, продам дешевле» и все в таком духе. Смотрим запись с камеры наблюдения, встречаемся с продавцом. Очень часто личико совпадает.

Поэтому хотелось бы через вас обратиться ко всем сердобольным: создайте фонд помощи клептоманам и из него платите за их «хобби».

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