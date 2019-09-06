Победительницей конкурса «Красавица в погонах» стала следователь из челябинской полиции

«Комсомольская правда-Челябинск» 6 сентября наградила победительниц конкурса «Красавица в погонах». Интерактивное голосование на нашем сайте шло несколько месяцев. Было подано свыше сотни заявок от участниц.

Предложить свою кандидатуру могли сотрудницы любых силовых структур и экстренных ведомств. Свои анкеты девушки слали едва ли не до самого последнего дня. В итоге по количеству голосов были определены победительницы. Во время прошлых конкурсов побеждали сразу несколько сотрудниц МЧС. В этот раз первое и третье место пьедестала заняли дамы из МВД. Формы обоих девушек — с синей каймой. Это значит, что служат они в ГСУ — главном следственном управлении. И к их званиям добавляется слово «юстиции». Например, победительницей всего конкурса стала майор юстиции Елена Подвойская.

Поздравить финалисток в пресс-центр КП-Челябинск пришел заместитель регионального директора ОО «Челябинский» ПАО «Промсвязьбанк» Александр Манаков. Банк был генеральным спонсором конкурса.

— Мы системно значимый универсальный банк с государственным участием. ПСБ выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу. Так что с силовыми структурами мы дружим и нам очень приятно вручить призы таким обаятельным участницам, — рассказал Александр Манаков.

Победительницам вручили памятные дипломы и подарочные сертификаты в магазин косметики и парфюмерии. А после награждения провели памятную фотосессию в парке Алое поле.

Победитель

Следователь ГСУ МВД России по Челябинской области майор юстиции Елена Подвойская.

Призеры

Старшина группы обслуживания 37 ПСЧ ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области» младший сержант Алена Теплых.

Следователь главного управления ГУ МВД по Челябинской области Юлия Семихатская.