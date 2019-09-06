2019-09-06T12:23:42+03:00
Общество

Победительницей конкурса «Красавица в погонах» стала следователь из челябинской полиции

Поделиться:
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда-Челябинск» 6 сентября наградила победительниц конкурса «Красавица в погонах». Интерактивное голосование на нашем сайте шло несколько месяцев. Было подано свыше сотни заявок от участниц.

Предложить свою кандидатуру могли сотрудницы любых силовых структур и экстренных ведомств. Свои анкеты девушки слали едва ли не до самого последнего дня. В итоге по количеству голосов были определены победительницы. Во время прошлых конкурсов побеждали сразу несколько сотрудниц МЧС. В этот раз первое и третье место пьедестала заняли дамы из МВД. Формы обоих девушек — с синей каймой. Это значит, что служат они в ГСУ — главном следственном управлении. И к их званиям добавляется слово «юстиции». Например, победительницей всего конкурса стала майор юстиции Елена Подвойская.

Поздравить финалисток в пресс-центр КП-Челябинск пришел заместитель регионального директора ОО «Челябинский» ПАО «Промсвязьбанк» Александр Манаков. Банк был генеральным спонсором конкурса.

— Мы системно значимый универсальный банк с государственным участием. ПСБ выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу. Так что с силовыми структурами мы дружим и нам очень приятно вручить призы таким обаятельным участницам, — рассказал Александр Манаков.

Победительницам вручили памятные дипломы и подарочные сертификаты в магазин косметики и парфюмерии. А после награждения провели памятную фотосессию в парке Алое поле.

Победитель

Следователь ГСУ МВД России по Челябинской области майор юстиции Елена Подвойская.

Призеры

Старшина группы обслуживания 37 ПСЧ ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области» младший сержант Алена Теплых.

Следователь главного управления ГУ МВД по Челябинской области Юлия Семихатская.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Бой челябинца Кокляева с Емельяненко — это чистый пиар и желание заработать
Гербарий, которому больше ста лет, нашли в старинной книге в Челябинске
В детских садах Челябинска начали голосовать за Деда Мороза
Житель Челябинска провалился сквозь потолок в чужую квартиру
День зрителя отметят в Молодёжном театре
В Челябинске прокуратура обнаружила нарушения в исправительной колонии
Кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 103 миллиарда рублей
«Рабочая ситуация»: на УКВЗ рассказали, почему встал новый трамвай в Челябинске
В Челябинске Елена Гагарина открыла выставку Музеев Московского Кремля
В Челябинске водитель иномарки свалился в кювет
Сколько еще будет вонять вода в кранах Челябинска
В аэропорту Челябинска замечены вертолеты военной авиации Китая
В Челябинске передано в суд дело застройщиков-аферистов
Ни одной зацепки. Под Челябинском в лесах пятые сутки ищут грибника
Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в полтора раза
В Челябинске открылась выставка уникальных снимков площади Революции
Из-за тумана в аэропорте Челябинска задержали рейсы
В Челябинске два участковых на «Ладе» протаранили «Мерседес»
В Челябинске продают смертельно больных породистых котят
Кандидат в депутаты раздает сухпайки на улицах Челябинска
Еще один чиновник из мэрии Челябинска ушел в отставку
Новый трамвай, который тестируют в Челябинске, сломался возле правительства
Чиновники незаконно сдавали подземные переходы в центре Челябинска
Нетерпеливая маршрутка остановила троллейбусы на улице Труда в Челябинске
Жителей Челябинска растрогала социальная реклама в защиту бездомных животных
В Челябинской области восьмилетний мальчик впал в кому по вине врачей