«Потолки обвалились, вот-вот рухнут стены»: многодетная семья в Златоусте боится идти домой

У шестилетней Ксюши из Златоуста — пятеро братьев и сестер. Двое уже выросли и живут отдельно, а трое маленьких вместе с мамой выживают в ужасающих условиях. Дом по адресу ул. Советская, 1 выглядит, как после бомбежки.

— Здесь страшно, — говорит Ксюша, с опаской заходя в подъезд.

Дом признан аварийым еще в 2013 году. Кадр из видео Андрея Королева.

На полу лежат куски потолка. Он рухнул в прошлом году. Повезло, что никого не прибило. По фасаду — огромная трещина. Стену можно раскачать руками. В душе обвалился пол. Люди постелили доску — так и моются на свой страх и риск. Провода может в любой момент замкнуть, а бойлер — прорвать. Лучше ни к чему лишний раз не прикасаться. Входной двери нет, в нескольких брошенных квартирах поселились бомжи.

В таких условиях проживают несколько многодетных семей. Мама Ксении на ночь уводит малышей спать к старшему сыну, который снимает квартиру неподалеку. Боится, что однажды тут можно попросту не проснуться.

Шестилетняя Ксюша провела экскурсию по мвоему страшному дому. Кадр из видео Андрея Королева.

ОБЕЩАННОГО УЖЕ ШЕСТЬ ЛЕТ ЖДУТ

Этот дом — бывшее общежитие. Здание несколько раз горело, после чего стало разваливаться прямо на глазах. Его признали аварийным еще в 2013 году. Владельцы приватизированных квартир получили компенсацию. Тем, кто живет в муниципальных квартирах, должны выделить другое — нормальное — жилье. Но сроки расселения постоянно отодвигают.

— У меня трое детей. Мы снимаем квартиру, так как находиться в этом доме опасно для жизни, — рассказывает корреспонденту КП-Челябинск еще одна многодетная мама Елена Стерлина. — Кто-то переехал в выделенное им временное жилье. Но мы не хотим. Во-первых, условия там не сильно лучше. А во-вторых, боюсь, что в таком случае мы так и не получим нормального жилья.

Так выглядит дом внутри. Кадр из видео Андрея Королева.

Одна женщина добилась квартиры через прокуратуру. За те полгода она и наревелась, и поседела, говорит. В итоге переехала в «малосемейку» в поселок у черта на куличках, но и тому рада. Нам же обещали, что переселят в новый дом рядом с нашим. Но когда его построили в 2018 году, квартир нам почему-то не досталось. Теперь говорят ждать другой новостройки.

Жить здесь опасно. Кадр из видео Андрея Королева.

СПАСАЛИСЬ, ПРЫГАЯ ИЗ ОКОН

По словам Елены, до пожара в 2013 году дом был в нормальном состоянии. Одна семья незадолго до этого купила в нем жилье на материнский капитал.

— Пожар случился ночью, все спали. Мы проснулись, когда все уже было в дыму, выбежали в панике. Люди прыгали из окон второго этажа. К счастью, никто не погиб, — вспоминает многодетная мать.

Оставаясь в этом доме сейчас, люди сильно рискуют. Но не у всех есть деньги на аренду жилья.

КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

— Этот дом должны расселить в 2020 году. Мы на это надеемся, — комментирует КП-Челябинск советник мэра Златоуста Юлия Прокопьева. — Ситуация в этом доме действительно ужасная. Я сама в нем была, видела. А там ведь несовершеннолетние дети живут! Поэтому уговариваем семьи переселиться в маневренное жилье.

Они не соглашаются. Боятся, что там и останутся жить. Заверю, что это действительно лишь временные квартиры. Да, условия там не очень комфортные. Мы это понимаем. И неудобно то, что придется переезжать всего на год. Кому-то далеко возить ребенка в школу из другого района. Но главное — безопасно. В ближайшее время снова встречаемся с жителями по этому вопросу. Нужно, чтобы они поехали посмотрели варианты, что-то выбрали. Ведь надо как-то зиму еще пережить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/730949" frameborder="0"></iframe> Как выглядит дом.ВИДЕО: Андрей Королев

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00