Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда»

В этом году театр «Рок опера» отмечает свое тридцатилетие! Специально к данному событию театр с гордостью представил обновленную версию рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Обновлены вокальные партии, музыкальные аранжировки, созданы новые костюмы, написаны новые впечатляющие световые партитуры!

Произведением, которое своим появлением обозначило в полной мере рождение нового жанра, стала рок-опера Ллойда Веббера и Тима Райса «Иисус Христос — суперзвезда». Написанная в 1970 году и поставленная в 1971 году на Бродвее она стала настоящей сенсацией нью-йоркского театрального сезона.

В 1990 году театр «Рок-опера» первым в России осуществил постановку этой оперы. Символично, что премьера спектакля практически совпала с 1000-летием Православной Церкви, а исполнитель роли Христа на тот момент Владимир Дяденистов получил благословение на роль.

Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой. Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе к Священному Писанию. Отчасти это обусловлено тем, что спектакль с самого начала выпускался под покровительством Православной Церкви, а отчасти и особенностью перевода, ведь несмотря на абсолютную эквиритмичность и, большей частью, полное совпадение русского и оригинального текстов, многие обороты в нем взяты из Евангелия почти дословно! Родившийся из сочетания, казалось бы, несочетающихся жанров спектакль поражает силой воздействия!

Чья постановка?

Постановка театра из Санкт-Петербурга «Рок-опера». По соглашению с The Really Useful Group Ltd.

Кто исполняет роль Иисуса?

Иисуса играет Ярослав Баярунас.

Продолжительность спектакля?

2 часа, рок-опера в 2х действиях

14 ноября, Конгресс-Холл

Билеты 800 — 2200 руб.

